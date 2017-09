Voorbeschouwing Oosterparkers 2 – Wat kunnen we verwachten?

Na een welverdiende vakantie begint er een nieuw voetbalhoofdstuk voor de mannen van Oosterparkers 2. Waar velen van hun al sinds jaar en dag hun kunsten hebben vertoond in Bedum bij de plaatselijke V.V., hebben zij gezamenlijk met groot aantal anderen een andere weg ingeslagen. Deze weg zal hun dus voortaan leiden naar Sportpark Kardinge. Dit betekent een stap van de standaard klasse naar een reserve klasse. Van de vierde klasse naar de reserve vierde klasse. Wat kunnen en mogen we verwachten? Een korte vooruitblik…Het was even slikken voor velen. Moeten we dit nu doen of niet? Maar na goed overleg is er toch unaniem gekozen voor het voetballen in de stad, waar velen inmiddels ook al jaren wonen. Voor Bedumers in hart en nieren zoals Ewout Bleker, Willian Wezeman, Robbert Wal en Wilco de Lange toch wel een grote stap. Na lang wikken en wegen is de keuze dus gevallen op V.V. Oosterparkers. Een besluit wat voor velen dé middenweg was. Inmiddels zijn de kruitdampen van de eerste trainingen opgetrokken en zijn de eerste ballen weer over het vangnet geschoten. Maar alle neuzen staan dezelfde richting uit: dit was een verstandig besluit.Het geraamte van het elftal is gelukkig al goed op elkaar ingespeeld. Het grootste gros komt rechtstreeks van SV Bedum 1 en was daar basisspeler. Sluitpost Lesley Peters ziet de defensie onder leiding van Willian Wezeman staan en dit zal een vertrouwd beeld voor velen zijn. Afgelopen seizoen kreeg deze defensie het minst aantal tegentreffers te verwerken in de vijfde klasse D, dus een solide basis is er. Nu aangevuld met Lars Coenen, Sander Blaauw en Sean van der Wiel zijn alle posities dubbel bezet. Ook het middenveld met Robbert Wal en Ewout Bleker is een tandem wat elkaar al sinds kinds af aan kent. Men kent elkaar goed (zowel binnen als buiten het veld) en kent elkaars looplijnen blindelings. Met de overgekomen Jordy Jansema (NEC Delfzijl) en Jaber Ben Abou kunnen we vele leuke dingen verwachten van deze middenvelders.De voorhoede zal onder leiding van de onvermoeibare Christopher Smit het doel van de tegenstander belegeren. Met spitsen Davey Gall en Martin Buurlage hebben de mannen van Oosterparkers 2 doelgerichte afmakers. Geflankeerd door Rewi Bhaggan en all-rounder Gideon Cecilia zullen zij het leer in het doel moet krijgen.Deze mannen zullen dan ook de basis vormen voor de prestaties van aankomend seizoen. Een seizoen wat men niet naar eerste elftallen van plaatselijke V.V.’s zal leiden, maar naar de frivole reserve elftallen van de Groninger stad. Met (een voorlopige indeling qua) clubs zoals PKC 3, Potetos 2 en Knickerbockers 14 zal dit toch even andere koek zijn. De laatst genoemde is een uitwedstrijd waar reikhalzend naar uitgekeken zal worden, om meerdere redenen!De mannen van Oosterparkers 2 zullen hun oefencampagne begin september starten in Selwerd tegen VVK. Tegen deze tijd zal ook het definitieve programma van de B-categorie bekend zijn en weten de mannen van leider Frank Setz waar ze aan toe zijn. Gezien de fitheid van de spelers is het idee om mee te gaan doen voor de bovenste plekken, maar na een aantal speelronden zal blijken of dit een realistische doelstelling is. Wat in ieder geval zeker is dat Oosterparkers op de zaterdagmiddag weer een team heeft dat er voor gaat… nu nog afwachten of dit leidt tot sportieve prestaties!Wilt u op de hoogte blijven van de prestaties van Oosterparkers 2? Like ons dan via Facebook!