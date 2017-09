Marcel Poll: In de sport draait het allemaal om winnen.

Marcel Poll uit Marum is met ingang van dit seizoen de nieuwe hoofdtrainer van VAKO uit Vries. De oud-voetballer van SV Marum en VEV’67 is daarmee de opvolger van Egbert Darwinkel die vier seizoenen als hoofdtrainer in Vries actief was.Al snel nadat Egbert Darwinkel bekend maakte dat hij na het seizoen 2016-2017 zou stoppen als trainer van VAKO was er het eerste contact tussen de Marcel Poll en de derdeklasser uit Vries. ,,Via Evert Grijpstra, die hier vorig seizoen tweede trainer was, werd VAKO er op geattendeerd dat ik weer openstond voor een terugkeer als trainer. Ik was namelijk een jaar gestopt omdat ik een masteropleiding in Nijmegen volgde. Die studie heb ik ondertussen bijna afgerond zodat ik weer de tijd heb om weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan. In de gesprekken die ik vervolgens had met eerst het bestuur van VAKO, en later ook met een afvaardiging van de spelersgroep, kwam naar voren dat de club meer stabiliteit wilde en graag stappen wilde maken. Dat past prima bij mijn ambitie want dat is ook iets wat ik als trainer wil, stappen maken met een team maar ook met een vereniging. Ik ben bijvoorbeeld geen trainer die zich van te voren al gaat indekken voor wanneer het misschien wat minder gaat. Dat heb ik bij Fc Grootegast, de club waarmee hij vanuit de vijfde naar de derde klasse promoveerde, en ook bij SV Marum nooit gedaan. Je moet altijd van je eigen kracht uitgaan en vandaar dat ik ook durf te zeggen dat VAKO mee gaat doen om de prijzen. Verder ben ik natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan en heb ik eerst een aantal duels van VAKO bezocht voordat alles echt concreet werd. Wat ik zag was een ploeg met veel potentie en dat is natuurlijk iets waar iedere trainer blij van wordt. Ik ben namelijk in de eerste plaats een liefhebber. Ik verdien mijn brood als Docent/Lecturer aan de Hanzehogeschool Groningen en zie het trainerschap echt als een prachtige hobby.”Het trainerschap mag dan voor de oud-voetballer een hobby zijn, dat betekent niet dat de 39-jarige Marcel Poll als hoofdtrainer qua trainingsopbouw maar wat aanrommelt.,, In mijn drie seizoenen als trainer bij Grootegast, en ook bij Marum, had ik maar weinig met blessures te maken. Ik weet nog goed uit mijn actieve periode als voetballer er trainers waren die spelers dusdanig zware trainingsarbeid lieten verrichten dat er spelers waren die kotsend het veld verlieten. Dat is in mijn beleving pure onzin. Ik ben iemand van de geleidelijke opbouw en vandaar ook dat we op zondag 13 augustus met de voorbereiding zijn begonnen. Een dag die vooral in het teken van een verdere kennismaking stond. Ik heb de spelersgroep voor de zomerstop al voor het grootste gedeelte ontmoet maar nu de voorbereiding echt is begonnen is dat toch anders, ” aldus de Marumer die qua manier van werken in Giovanni van Bronckhorst en Frank de Boer wel twee voorbeelden ziet. ,,Ik ben langs de lijn rustig maar kan in mijn coaching wel duidelijk zijn. Dat hebben Van Bronckhorst en De Boer ook. Ik moet zeggen dat die aanpak mij meer aanspreekt dan de aanpak van een Peter Hyballa die vorig jaar bij NEC werkzaam was. Daar zou ik als speler knettergek van zijn geworden.”Wat Marcel Poll verder een belangrijk aspect vindt is dat zijn selecties moeten meedenken in het leveren van prestaties en het samen moeten willen doen. ,,Een mooi voorbeeld is voor mij nog steeds de periode dat ik bij VEV’67 voetbalde. Daar speelde ik toen met Kees Pranger, Martin Kijlstra, Jan Herman Teeninga en was Johan Sap teamleider. We hadden toen een selectie voor eigenlijk onderin de middenmoot. We kregen als vijftal de rest mee in het willen winnen waardoor we een sterk en hecht collectief werden en we als vierde eindigden. Dat is iets wat ik altijd heb onthouden. Je moet het ook als trainer niet alleen willen doen. Je moet je spelersgroep meekrijgen in wat je wilt bereiken. Daarom begrijp ik ook niets van de plannen die de KNVB nu heeft richting het jeugdvoetbal. Kleinere partijtjes op kleinere doeltjes moeten voor meer plezier zorgen. Ik moet zeggen, ik geloof daar niet echt in want daardoor kweek je bij de jeugd steeds meer een beeld dat het niet meer om het winnen gaat maar dat het hebben van plezier voorop staat. Maar in mijn beleving is het nog altijd zo dat bij winst de sfeer aanmerkelijk beter is dan bij een nederlaag. Want om even bij VAKO te blijven, de trouwe supporter ziet zijn club liever met 1-0 winnen dan dat er een nederlaag van noem maar 3-5 genoteerd kan worden. En daarom dat ik ook zeg dat je al in de jeugd zo vroeg mogelijk moet beginnen met ze te leren dat het in de sport om winnen gaat,” aldus een duidelijke Marcel Poll die verder ook duidelijk is over het zaalvoetbal waarin een deel van zijn selectie actief in is. ,,Daar heb ik totaal geen moeite mee. In tegendeel zelfs. De jongens spelen op vrijdagavond en daardoor zie ik daar ook geen enkel probleem in. Bij mijn andere twee clubs waar ik trainer ben geweest was het niet anders en waren de resultaten op het veld goed dus verwacht ik dat ook hier niet anders mee te maken. Wat dat betreft heeft VAKO veel overeenkomsten met Fc Grootegast en SV Marum. Want alle drie hebben een mooi complex, durven een ambitie uit te spreken en hebben een trouwe aanhang. Dat zijn zaken die mij absoluut aanspreken en mij doen beseffen dat ik ook bij VAKO bij weer een mooie club ben terecht ben gekomen. “Een VAKO wat overigens niet het eindstation voor de trainer Marcel Poll gaat worden. Want stiekem heeft hij nog een wens en die ook in degenoemd mag worden. ,,Ik heb met Kees Pranger (nu trainer NEC Delfzijl js) samengewerkt bij SV Marum. Wij vulden elkaar toen super aan. Kees was toen de wat zachtere trainer en ik was wat meer van de harde beslissingen. Dat werkte perfect en met Kees zou ik in de toekomst nog graag een keer willen samenwerken. Dan zou een van ons tweeën wel in de cursus TCI moeten investeren. Qua resultaten bij het behalen van het diploma TCII zouden we allebei mogen instromen in de cursus TCI maar we hebben beide een drukke baan en dat is het probleem. Maar met Kees nog een keer samenwerken zou mooi zijn. Maar nu eerst het trainerschap bij VAKO waarvan ik hoop dat het een even mooie periode gaat worden dan ik eerder bij Fc Grootegast en SV Marum had. Maar gezien mijn eerste indrukken kan het bijna niet anders of dat gaat absoluut gebeuren.