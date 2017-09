MC Eenrum voorzitter Menno Schuiringa: Een man van vernieuwingen.

In maart van dit jaar werd de 59-jarige Menno Schuiringa benaderd met de vraag of hij, als opvolger van Anjo Bakker, voorzitter van de MC Eenrum wilde worden. Een vraag waar de motorsportliefhebber in hart en nieren positief op reageerde.,,Ik kom al vanaf mijn twaalfde jaar bij eerst de motorraces, die eerst op de landerijen van Prenger en later bij Grommers werden verreden, en later ook bij de grasbaanraces in Eenrum. Mijn ouders hadden helemaal niets met deze sport maar ik werd direct gegrepen door de motorsport en dat is ook nooit meer overgegaan.” Dat laatste zorgde dat Menno Schuiringa een trouwe bezoeker bleef van de grasbaanraces in Eenrum en hij op zijn een paar jaar geleden verkochte boerderij onder Pieterburen een aparte opslagruimte voor de materialen van de MC Eenrum had ingericht. ,,Doordat ik een trouwe bezoeker van de grasbaanraces ben kwam ik wat meer in contact met een club enthousiaste mensen wat het bestuur en de vrijwilligers van de MC Eenrum stuk voor stuk zijn. Dat zorgde dat ik ze soms met wat raad en daad ondersteunde en vandaar ook de vraag in maart of ik hun nieuwe voorzitter wilde worden. Een vraag waar ik niet lang over na hoefde te denken. Ik had namelijk in 2013 onze boerderij verkocht zodat ik qua tijd ook meer ruimte had. En daar komt nog eens bij dat ik de grasbaansport in Eenrum echt een warm hart toedraag, vertelt Menno Schuiringa die als motorliefhebber, de Yamaha XS650 was mijn favoriet, voor zijn achttiende al diverse motoren had versleten. Wanneer die periode ter sprake komt glimmen vervolgens zijn ogen en gaan zijn gedachten terug naar zijn jonge jaren. ,,Ik weet nog heel goed dat wanneer de baan bij Prenger gereed was voor de wedstrijden op de zondag de lokale jeugd in de dagen daarvoor ook even op de baan mocht komen rijden.Daar ken ik bijvoorbeeld Harry Wit ook van. Harry was ook toen al bezeten van de motorsport en is dat nog steeds. Wat dat betreft is hij wel de belichaming van de MC Eenrum,” aldus de kakelverse voorzitter die verder zijn waardering uitspreekt richting de overige bestuursleden en vrijwilligers. ,,Als bezoeker bekijk je zaken toch meer van afstand. Als voorzitter ben je er uiteraard meer bij betrokken en daardoor is mijn waardering voor onze vrijwilligers alleen nog maar gestegen.Want echt, wat wordt er door iedereen enorm hard gewerkt richting de Grand Prix langbaan solo die op 20 augustus voor de zevende keer in de historie van de MC Eenrum bij ons zal worden verreden (1999, 2000, 2010, 2014, 2015, 2016 gingen de komende editie voor. js).”Wanneer vervolgens de laatste drie edities van de Grand Prix langbaan solo ter sprake komen is het eerste wat Menno Schuiringa zegt, ik hoop dat de weergoden ons dit jaar eindelijk weer eens gunstig gestemd zijn.In 2014 moest men besluiten om tot een totale afgelasting over te gaan en vorig jaar moesten de races op de maandagmorgen vervolgd worden. Als organisatie moet je dat niet een paar jaar achtereen hebben want dat heeft natuurlijk ook financiële consequenties. Vandaar dat we ook blij zijn met het feit dat de KNMV graag met ons mee wil denken omdat iedereen van mening is dat er een WK Langbaan in Nederland gereden moet worden. En laten we eerlijk zijn, dan komt daar in mijn ogen maar een baan voor in aanmerking. En dat is onze droombaan hier in Eenrum.”Waar Menno Schuiringa duidelijk is over de piste in het Marnedorp, die is van topkwaliteit, is hij ook duidelijk over het randgebeuren zoals dat bijvoorbeeld bij onze oosterburen wel en in ons land duidelijk minder gebeurt. ,,Ik ben iemand van vernieuwingen. Dat had ik ook toen ik in 2009 enthousiast raakte over een product dat ik in de VS ontdekte, het zeewaterconcentraat Ocean Solution. Dat is ingedikt zeewater vol mineralen die we goed kunnen gebruiken op onze landbouwgrond die steeds meer uitgeput raakt. Die zijn namelijk uitgespoeld naar de zee maar dat we nu via zeewater, dat voor de kust van Florida vandaan komt en vol zit met mineralen, aan de landbouwgrond terug kunnen geven waardoor onze groenten weer even sterk, smakelijk en gezond worden zoals ze dat vroeger waren. Daar ben ik mij steeds meer in gaan verdiepen waar uiteindelijk AleOMenno uit is ontstaan. Via mijn bedrijf verzorg ik nu de distributie van een plantenversterker, Agronaps, dat gebaseerd is op natuurlijke stoffen wat voor een hogere productiviteit en verbeterde kwaliteit in de landbouw zorgt.Dat zijn vernieuwingen waar ik nadrukkelijk mee bezig ben en waar ik veel energie van krijg. Energie wat ik als voorzitter ook graag aan de MCE en het dorp Eenrum wil besteden. Zo ben ik absoluut een voorstander van samenwerken. Dat hebben we als MC Eenrum met het V.V.V. en daar moeten we in de toekomst ook de v.v. Eenrum bij betrekken. Als drie verenigingen kunnen we samen voor een prachtig spektakel zorgen in een weekend die dankzij de kermis al het nodige publiek naar Eenrum doet komen. Ik ben nu een half jaar als voorzitter actief maar kan iedereen verzekeren dat ik voldoende ideeën heb om Eenrum nog meer op de kaart te zetten.Ik ben bijvoorbeeld een vaste bezoeker van de zwarte cross in Lichtenvoorde waar velen alleen maar komen voor het randprogramma. Iets wat je in het Duitse Vechta ook ziet. Ook daar zijn er die niets van de grasbaanraces zien maar wel volop genieten van alles wat er verder rond het evenement gebeurt. Dat zijn zaken die zeker mijn aandacht hebben en niet alleen van mij. Want vernieuwingen leeft natuurlijk ook binnen de rest van het bestuur. Verder ben ik geen persoon van, wat ik wil moet gebeuren. Ik zeg altijd, samen doen we een klus. Want een voorzitter kan en mag zich nooit belangrijker voelen of voordoen dan de overige vrijwilligers. Dat zijn namelijk de pijlers die een vereniging dragen,” aldus Menno Schuiringa die op 30 april 2017 zijn officiële vuurdoop als voorzitter van de MC Eenrum had. ,,Het was nog voor mijn aantreden als voorzitter dat het verzoek vanuit de KNMV was gekomen of Eenrum bereidt was om ook in april grasbaanraces te organiseren. Dus wat dat betreft viel ik direct met mijn neus in de boter en kon ik even ‘warmdraaien’ voor het met rasse schreden naderend WK-spektakel.”Want dat het een spektakel gaat worden is de preses van de MC Eenrum van overtuigd. ,,Dat gaat absoluut gebeuren. Ik verwacht niet alleen veel van Theo Pijper, Dirk Fabriek en Romano Hummel maar ook van een nieuwkomer zoals James Shanes. Maar ook Mathieu Tresarrieu, die in Eenrum vaak goed voor de dag komt, reken ik tot de favorieten, aldus een enthousiaste voorzitter Menno Schuiringa.Een voorzitter die uiteraard op de wedstrijddag de nodige verplichtingen heeft maar die zich ‘zijn’ grasbaanraces niet laat afpakken. ,,Natuurlijk ben je als voorzitter anders bij een evenement betrokken dan als bezoeker.Maar ik ben in de eerste plaats liefhebber van de grasbaansport endat pakt niemand mij af.”