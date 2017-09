Zo maar midden in een bijna voetballoze periode kwam daar opeens de vraag uit Bedum of ik het ‘kampioenschapverhaal’ van SV Bedum zondag 2 nog wel wilde plaatsen. Geen probleem en daarom hier het ongecensureerde verhaal van de titelstrijd van SV Bedum zondag 2.Begin van het jaar vond Luuk Brands dat het zo niet langer kon met het tweede elftal op de zondag. Daar waar er bij zondag 1 altijd voldoende spelers waren was het al jaren een drama om voor zondag 2 een representatief elftal op de been te krijgen. Dit kon niet langer en daarom besloot Luuk om een stap terug te doen om vervolgens weer wat stappen vooruit te maken met zondag 2. Hij benaderde een aantal oude vrienden met het verhaal om zondag 2 weer op de kaart te zetten en om vol voor het kampioenschap te gaan.Toen werd vriend Berry Hoeksema gestrikt als hoofdsponsor Hoeksemaprint ( Berry Bedankt )en werden de volgende mensen gehaald:Alex Woudstra ( de Tank )kwam terug vanuit Hunsingo,Luuk kwam Alex persoonlijk opzoeken om he m warm te maken voor een terug keer. Alex die het afgelopen seizoen bij Hunsingo zijn plezier was kwijt geraak werd door Luuk overgehaald voor een terugkeer op de velden van Bedum. Alex had uiteraard wel een aantal voorwaarden! Shampoo van de week moest hoe dan ook geinterigeerd worden. En zo geschiedde ook de Shampoo van de week.Ow ja Alex heeft ook een wereldgoal gescoord ( moest even vermeld worden ).Roy Kamps net in Bedum komen wonen met vrouw Danielle en kids ( trouwe supporters daarvoor dank ) werd ook benaderd door Luuk aangezien hun samen gespeeld hebben bij het Regio Team en 'Vroegah' samen op de middelbare school zaten. Roy werd na veel aandringen van Luuk en Alex ook enthousiast en besloot de kicksen weer aan te trekken. Van het 3e elftal kwamen ( keeper ) Lesley Peters en middenvelder Rewi Bhanggan. ( inmiddels vertrokken ). Rene van Dijk, Jasper Bijmholt en Niels van Haag werden benaderd en waren direct enthousiast, we werken wel in ploegen samen dus helaas kunnen we niet elke week voetballen. Maar uiteraard namen ze bijna elke zondag vrij om deel te nemen aan dit sterren team. Good Old Eric Kramer werd weer benaderd door Luuk. Vier jaar geleden was hij ook de stille kracht van de helden van zondag 5. Eric was ook direct positief en dan weet je dat je een jaar lang er een talent bij hebt. Sebastiaan Poel kent Luuk al zijn hele leven en ook die werd warm gemaakt voor een terugkeer op de Bedumse velden. Ook Poele was direct enthousiast. 'Ik wil wel basis. ' jaja 'Homo' en toen was ook die deal beklonken.Frans 'Held ' Zuurveen werd onze stand-inn voor onze andere keeper,.Wanneer Lesley niet kon spelen stond Zuurveen op de kist. Frans was zowel in het veld als onder de douche goed aanwezig. Martin Engberts was beschikbaar maar alleen in geval van als het dan ook echt moet. Maar onze topper stond dan ook voor ons klaar als het echt moest. Vanuit het oude 4elftal kwamen 2 jonge helden , Coen Prins en Lars Bootsma. Coen raakte nog voor de 1wedstrijd geblesseerd maar stond altijd voor ons klaar geblesseerd of niet. Coen was erbij . Geweldig om een dergelijk enthousiast iemand in je team te hebben. Lars heeft een geweldige ommezwaai gemaakt, Daar waar hij in het begin een onstabiele factor was werd Lars na een goed gesprek uiteindelijk ook een stabiele factor waar we veel plezier aan hebben beleefd. Lars, top van je, Complimenten. Luuk , Ruben Stuive heeft een Broer!! , Rutger die kun je ook eens benaderen. Zo gezegd zo gedaan. Rutger was direct enthousiast. Maar na de eerste training was hij wat minder enthousiast hahahaha, Wat een man. Hij had het zwaar heel zwaar maar gaf niet op, Wederom een topper in de tweede selectie. Kylian werd benaderd om als vaste vlaggenist aan het werk te gaan. Ook Kylian was direct enthousiast, geweldig dat deze jongen elke week weer of geen weer keurig met zijn vlag langs de lijn rende, Kylian Grote Complimenten voor jou jonge. TopDan hadden we nog Sander Blaauw, Sander was in het begin heel positief een qua humor ook goed vertegenwoordigd, helaas besloot Sander zonder overleg met het team om halverwege het seizoen na een blessure niet meer terug te komen. Dan hadden we nog 2 oude jonge helden die na een aantal potjes ballen ook weer zin hadden om de wei in te gaan. Christiaan Baroni werd benaderd. Vooruit ik doe wel even een keer mee dan, ( hij zal ook wel gedacht hebben dan ben ik van dat gezeur af ), maar uitgerekend Chris was het die bij zijn debuut scoorde en plezier in het spel had. De week erna was Chris wederom aanwezig en gaf hij aan, de rest van het seizoen ben ik erbij. Geweldig ,weer een talent erbij.Toen hadden we nog, Marco Consten. Marco wil je een keer met ons mee doen? , De oud spits en tevens een goede vriend van Luuk gaf aan wel mee te willen doen. Marco kwam met zijn rugtasje aan op de club en dat voelde voor vele mensen als een vertrouwd gezicht. Marco bleek het scoren nog niet zijn verleerd. Alle onhaalbare ballen werden erin gekopt door deze super spits.De 1wedstrijd werd verloren maar het plezier was terug en er mocht samen gedoucht worden. Wat een feest, elke week weer samen douchen met elkaar. Shampoo van de week, verhalen vertellen over Vroegaahhh zodat het voetbal weer begon te leven. Elke zondag met plezier naar de velden.De 2wedstrijd werd gewonnen en daarna volgden nog vele wedstrijden die gewonnen werden. Er waren wedstrijden bij dat mensen in een redelijk zware toestand op het veld stonden, ook hier werd tijdens en na de wedstrijd vreselijk om gelachen. En toen was er de kampioenswedstrijd tegen NEC 2 Iedereen was aanwezig. Vuurwerk bij opkomst, rookbommen wat een opkomst, er werd met dubbele cijfers gewonnen. Wat een onvergetelijk feest. Geweldig. Supporters, spelers warenna afloop samen om een groot feest te houden. Een BBQ, DJ Jappie en het 3e elftal kwamen in actie om het feest compleet te maken. Daar waar we een jaar geleden nog een verpauperd tweede elftal hadden, stond er nu een echt goed team. Hulde voor iedereen die zondag 2 een warm hart toe heeft gedragen.