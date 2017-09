Amateurvoetbal: pas geschorst na vijfde gele kaart

De amateurvoetballers kunnen opgelucht adem halen. Vanaf september zullen ze minder snel geschorst worden. De eerste uitsluiting volgt pas na de vijfde gele kaart, de tweede na de zevende prent.Amateurvoetballers in de hoofd- tot en met vijfde klasse klaagden de laatste jaren steen en been; al na de vierde gele kaart werden ze voor één duel uitgesloten en elke daaropvolgende boeking betekende weer een wedstrijd schorsing. Vanaf het nieuwe seizoen wordt dat heel anders. Na de vijfde boeking moeten ze voor het eerst één duel toekijken. Daarna pas weer bij de zevende en negende gele kaart.Ook wordt voor het bekertoernooi komend seizoen een apart registratiesysteem in het leven geroepen. Na de vierde gele kaart in een bekerwedstrijd volgt één wedstrijd schorsing. Competitie en beker worden dus van elkaar losgekoppeld. Alleen een directe rode kaart, opgelopen in het bekertoernooi, telt wel mee als schorsing voor de competitieduels.Ook voor de nacompetitie geldt een afzonderlijk systeem. Alle voetballers beginnen het toetje op ‘nul’ en worden bij hun tweede gele kaart voor één wedstrijd geschorstHet bovenstaande viel te lezen op www.gelderlander.nl . en zal veel amateurvoetballers als muziek in de oren klinken. Niet meer na de vierde gele kaart ‘vogelvrij’ zijn maar na de vijfde gele kaart aan de beurt zijn voor een schorsing. Iets wat ook prima kan omdat vooral in de regionen waar ik als verslaggever actief ben ze soms wel heel erg gemakkelijk gegeven worden. Wat dat betreft ben ik het duel Kloosterburen-Eenrum in het seizoen 2016-2017 nog niet vergeten. Daar werden er een vracht aan kaarten gegeven waar je bijna de weg van Kloosterburen naar Eenrum mee kon bekleden. Een vracht aan kaarten waar de meeste van in de categorie ‘met een praatje was het ook opgelost’ vielen. Maar door de nieuwe regel krijgen de voetballers en voetbalsters wat meer speling en dat is zeker in de onderste regionen van het amateurvoetbal fijn. Want in de kelder van het amateurvoetbal zijn de selecties vaak maar smal en is bijna ieder selectielid onmisbaar. En verder ziet soms een krampachtige ‘reddingsactie’ eruit als een ‘doodschop’ maar is dat puur en alleen maar een vorm van onbeholpenheid die van grote afstand soms erger is dan het daadwerkelijk is. Verder worden ook de bekerwedstrijden en de nacompetitie apart ‘beoordeeld’ en ook dat is correct. In een nacompetitie moet iedereen met een schone lei er weer vol in kunnen klappen en krijgen we ook geen toestanden dat halve elftallen aan de kant gehouden worden omdat er spelers zijn die op ‘scherp’ staan. Wat dat betreft is het mooi dat dit soort zaken eindelijk geregeld zijn al heeft het veel te lang moeten duren.