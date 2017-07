Ulrum klaar voor de 27e halve marathon Lauwersoog-Ulrum.

Zaterdag 29 juli staat de 27editie van de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum op het programma. Een hardloopwedstrijd waarvan twee vrijwilligers van bijna het eerste uur, Cor en Bianca Brands-Poel, nog alle dagen blij zijn dat een groep jonge Ulrumers er voor heeft gezorgd dat een prachtig evenement richting zijn dertigjarig jubileum gaat.Tijdens de eerste editie van de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum waren Cor en Bianca Brands nog niet als vrijwilliger bij het hardloopevenement betrokken, vertelt Cor Brands die nooit de intentie heeft gehad om de ruim 21 kilometer van Lauwersoog naar Ulrum als loper te overbruggen. ,,Ik ben niet echt iemand die daar voor zou willen en kunnen trainen. Ik heb daarom ook enorm veel bewondering voor al degene die dat wel kunnen. Het lopen beperkt zich bij mij tot een rondje van ongeveer vijf kilometer omdat ik bij VVSV’09 als clubscheidsrechter actief ben. Ik wil als scheidsrechter niet iemand zijn die denkt dat de middencirkel zijn ‘werkterrein is.”Waar Cor Brands de halve marathon nooit heeft gelopen geldt dat ook voor zijn wederhelft Bianca die als volleybalster voor DOS uit Ulrum actief is. ,,Wat voor Cor geldt, is ook op mij van toepassing. Ook ik ben absoluut niet iemand die het zou gaan bedenken om aan een hardloopevenement mee te gaan doen.”Wanneer beide dit vertellen komt automatisch de vraag waarom ze dan wel al bijna vanaf het eerste uur bij het evenement betrokken zijn. Een vraag waar Cor Brands een duidelijk antwoord op heeft. ,,Toen de halve marathon in 1989 voor de eerste keer werd georganiseerd begon het eigenlijk allemaal nog als een geintje. Maar al snel kwamen er meerdere lopers naar Ulrum om van daaruit naar Lauwersoog gebracht te worden om vervolgens weer terug naar Ulrum te rennen. Dat zorgde dat er al snel meer vrijwilligers moesten komen waar Bianca en ik er toen twee van waren.”Vrijwilligers van bijna het eerste uur die daardoor kunnen meepraten over het feit dat de charme van vroeger steeds meer heeft plaatsgemaakt voor een meer professionelere aanpak, vertelt Bianca. ,,Sinds ik vrijwilligster, ik zat toen nog op school, behoor ik tot een vaste groep die de inschrijving van de deelnemers doet. Waar dat vroeger nog handmatig gebeurde gaat dat tegenwoordig bijna allemaal via voorinschrijving. Dat zorgt dat de gesprekjes die je vroeger met lopers en loopsters had wat meer naar de achtergrond zijn verdwenen. Aan de ene kant is dat jammer maar we weten ondertussen ook allemaal dat het niet anders meer kan. Alles wordt steeds meer gemoderniseerd en als evenement moet je daar wel in mee.”Een mening die wordt bevestigd door bestuurslid Roel Venema die ondertussen bij het gesprek is aangeschoven. ,,Wat Bianca zegt klopt helemaal. Zo werken wij als organisatie dit jaar voor het eerst met het BibTag systeem. Dat is het enige tijdwaarnemingssysteem ter wereld dat maar één timing tag op het startnummer nodig heeft en wat zorgt voor absoluut correcte tijden. “Wanneer Cor Brands het verhaal over het Bib Tag systeem hoort doet dat de voor Staatsbosbeheer werkzaam zijn de Ulrumer terug denken aan de beginjaren toen het registreren van de start en aankomsttijden nog handmatig gebeurde. ,,Dat was weliswaar maar van korte duur maar zo is het ooit wel begonnen en werden even later de computers, die gebruikt werden om de deelnemers in te schrijven, nog geleend van Heiploeg. “ Iets wat, zo vertelt Roel Venema, tegenwoordig duidelijk anders gaat. ,,Doordat we zijn aangesloten bij het Loopcircuit Noord-Nederland wordt we ook door hun voorzien van computers en alles wat we verder voor het organiseren van de halve marathon nodig zijn. Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. En naast onze andere vaste lasten, zoals de kosten voor ons traditioneel T-shirt die alle deelnemers krijgen als herinnering, zorgt dat voor een aardige begroting, aldus Venema die binnen het bestuur verantwoordelijk is voor de financiën.Maar opeens krijgt het gesprek aan de Vlasserij in Ulrum een andere wending. Opeens gaat het namelijk over een loop over bijvoorbeeld tien kilometer die het sinds twee jaar echt actieve bestuur in de toekomst aan de halve marathon wil toevoegen. ,,Daar hebben we het binnen het bestuur al een paar keer over gesproken. Maar daar is het nu nog even te vroeg voor. We willen als bestuur eerst zorgen dat we qua organisatie nog steviger in onze schoenen staan dan nu het geval is, vertelt Roel Venema die met zijn laatste opmerking voor een brede lach op het gezicht van Bianca zorgt. Een brede lach die om een antwoord vraagt. , Ik weet nog goed dat er vorig jaar nog van alles moest gebeuren maar een gedeelte van het bestuur opeens ‘spoorloos’ was. Navraag leerde dat ze even waren gaan eten in het restaurantgedeelte van Neptunus hier in Ulrum om vervolgens weer verder te gaan met hun nog openstaande activiteiten. Toen hebben we ze toch maar even op een nette manier verteld dat die volgorde niet helemaal de juiste was.”Terugkijkend op dit ‘incident’ kan Roel Venema niet anders dan beamen dat de bijna 200 vrijwilligers er voor zorgen dat een mooi evement in de gemeente De Marne richting zijn dertig jarig jubileum gaat. ,,Je hoort het natuurlijk overal maar inderdaad zonder je vrijwilligers ben je nergens. Als bestuur kun je van alles willen maar zonder deze mensen ben je volstrekt kansloos.” Een opmerking van de mede-eigenaar van Administratiekantoor en Belastingadvies Veldman en Van Dijk waar Cor Brands ogenblikkelijk op inhaakt. ,,Het is mooi dat Roel dat zegt maar ik heb ook echt het gevoel dat we het samen doen. Samen iets doen voor het dorp Ulrum waarbij we de hulp vanuit de ons omringende dorpen niet mogen vergeten. Iedere vrijwilliger helpt op zijn of haar manier mee aan een mooi evenement dat we echt in stand moeten houden. Ik ben daarom ook oprecht blij dat het zevental Marita Wiersum, Petra Woddema, Nathalie Scheele, Stefan Valkema, Kor Oosterheerd, Roel Venema en Martine de Boer het hebben aangedurfd om als nieuw bestuur de halve marathon van nieuw elan te voorzien. Want je hoort het vaker, alles wat eenmaal verdwijnt, komt niet meer terug. Daarnaast is de zaterdag van de halve marathon ook nog eens de start van de feestweek in Ulrum. Dat is nu al voor de 28keer want in 2013 werd de halve marathon afgelast. Er hing toen een enorm onweercomplex boven het parcours zodat wedstrijdleider Jaap Smit moest besluiten om tot een afgelasting over te gaan. Dat was natuurlijk ontzettend jammer maar wel begrijpelijk, aldus Cor Brands die ook dit jaar weer paraat zal zijn om bij calamiteiten te zorgen dat alles op tijd in gereedheid is gebracht voor alle lopers die zich hebben aangemeld bij Bianca Brands en haar collega’s. Aangemeld voor een hardloopevenement wat niet meer is weg te denken is uit de gemeente De Marne en waar, zo vertelt Bianca Brands tot slot, iedereen zich in en rond Ulrum weer op verheugt. ,,Ik blijf het na al die jaren nog steeds zeggen. Ik verheug mij er iedere keer weer op. In alles is het iedere keer weer een mooie dag waarbij iedereen zijn of haar best doet om er weer wat moois van te maken op een dag die hopelijk voor alles en iedereen ook deze keer de juiste weersomstandigheden geeft. “