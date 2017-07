Drie generaties Oosting actief bij TC Winsum.

Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken tot het verleden behoort krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu het voetballen voorbij is. Dat is deze zomer niet anders want ook nu komt deze opmerking met regelmaat voorbij. Iets wat gelukkig niet het geval is want de redacties van de Ommelander Courant of Oostermoer hebben op sportgebied altijd wel iets voor mij in petto. Waar het op dit moment dus rustig is op voetbalgebied is dat met andere sporten waar ik in de beide kranten over mag schrijven anders. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline. Het antwoord was dan steevast, Puurvoetbalonline is een voetbalsite en dus blijft deze 'schoenmaker' blijf bij zijn leest. Maar de wereld om ons heen verandert en daarom bedacht ik mij vorig zomer, waarom ook niet. Het is mijn eigen website en ik doe er niemand pijn mee. Sterker nog, het geschrevene met bronvermelding plaatsen zorgt dat evenementen waar vrijwilligers veel tijd insteken extra in de publiciteit komt en komen de sporters en of vrijwilligers van verenigingen of organisaties nog meer in beeld.De nu 67-jarige Tiemen Oosting werd een groot aantal jaren geleden, samen met Henk de Groot, als dubbelspeler clubkampioen bij de TC Winsum. Zijn 38-jarige zoon Thijs werd twee keer als enkelspeler clubkampioen en ook zijn 6-jarige kleinzoon Tim heeft al zijn eerste clubtitels te pakkenDat er ooit drie generaties Oosting op de banen van de Tennisclub Winsum zouden staan kon bijna niet uitblijven. Want op de dag dat de kleine Tim werd geboren, 28 juli 2010, kreeg hij van een van de vrienden van zijn vader Thijs al zijn eerste tennisracket plus een tennisshirt. Dit als stille hint dat hij al op jonge leeftijd aan een mooie sport kon beginnen. Een sport die ook zijn vader al op jonge leeftijd beoefende vertelt Thijs Oosting. ,,Ik kwam er al snel achter dat ik bijvoorbeeld geen voetballer was. Heel vreemd, maar daar heb ik absoluut geen gevoel bij. Doordat mijn vader en moeder beide tennisten kwam ook natuurlijk met de tennissport in aanraking. En dat is iets wat nooit meer is weggegaan.” Waar Thijs ondertussen ruim dertig jaar tennist zijn dat er voor zijn vader Tiemen Oosting duidelijk meer. ,,Ik ben geboren in Uithuizen en ben rond mijn twaalfde als tennisser begonnen bij UTC. Dat was de tennisvereniging in Uithuizen die in 1913 is opgericht en in 1984 fuseerde met de tennisvereniging Internos uit Uithuizermeeden. Van daaruit is toen de TC Hefshuizen ontstaan. Maar die fusie heb ik niet meer meegemaakt want toen woonde ik al niet meer in Uithuizen,” vertelt de sinds zes jaar voorzitter van TC Winsum zijnde Tiemen Oosting. Een voorzitter die trots vertelt over het jeugdtoernooi dat er in het weekend van 8 en 9 juli op de banen van de TC Winsum werd gespeeld. ,,Aan dat toernooi, wat voor de eerste keer werd georganiseerd, deden in totaal iets meer dan veertig kinderen mee. Dat waren niet alleen maar kinderen die lid zijn van onze vereniging maar ook van de omliggende verenigingen. Doordat ik, samen met mijn vrouw Tineke, op vakantie was heb ik het toernooi van afstand moeten volgen maar ik heb begrepen dat deze eerste editie van het Hogeland Cup Jeugdtoernooi een groot succes was.” De laatste opmerking van zijn vader is er inderdaad een die door Thijs Oosting alleen maar bevestigd kan worden. ,,Tim deed ook mee en zelf was ik als vrijwilliger bij het toernooi betrokken. Ik heb dat weekend alleen maar positieve geluiden gehoord en zag verder dat ook Tim heeft genoten van het toernooi. Hij speelde daar als 6-jarige tegen al wat oudere spelers en werd uiteindelijk keurig vijfde,” verteld een trotse vader die ondertussen ook kennis heeft gemaakt met een andere sport waar zijn zoon in is geïnteresseerd. Welke sport dat is wil Tim echter maar wat graag zelf vertellen. ,,Ik wil graag op voetbal want mijn vriendjes zitten daar ook op. Maar ik vind tennis ook heel erg leuk. Gelukkig mag ik van pappa en mamma op twee sporten. Doordat ik nu mijn A en B-diploma bij het zwemmen heb gehaald hoef ik niet meer te kiezen tussen tennis en voetbal, vertelt Tim die volgens zijn opa al over een aardige forehand en backhand beschikt. ,,Met een vader en een opa die beide tennissen wordt er natuurlijk met regelmaat geoefend en dat is ook niet erg. Maar je moet er voor waken dat kinderen niet op jonge leeftijd al zijn ‘opgebrand. Ik ben er bijvoorbeeld geen voorstander van dat kinderen al op jonge leeftijd, zoals in de tennissport soms gebruikelijk is, aan bondstrainingen deelnemen. Ze moeten, wanneer ik de verhalen hoor, al zo veel en je kunt het ook dusdanig overdrijven dat een groot talent er binnen een paar jaar al helemaal klaar mee is.”Met de laatste opmerking van zijn vader is Thijs het roerend eens. ,,Wanneer ik kijk wat de jeugd van tegenwoordig qua school allemaal moet doen is dat best veel. En ik ben nu drie keer met Tim mee geweest naar het voetballen en heb mij daar eerlijk gezegd wel verbaasd over het feit dat er ouders zijn die wel heel veel druk op hun kinderen leggen. Mijn vader zegt net dat Tim wel aanleg heeft voor tennis. Dat is prima maar als ouder ben ik niet van plan om hem op jonge leeftijd al een bepaalde kant op te duwen. Hij mag zelf gaan ontdekken wat hij leuk vind.”Dat zorgt vervolgens voor de vraag hoe er door Tiemen en Thijs Oosting gekeken wordt naar de plannen van de voetbalbond waarbij de jeugd onder negen jaar geen kampioen meer kan worden. ,,Het is een heel simpel verhaal, steekt Tiemen Oosting van wal. ,,Binnen alle sporten is het volgens mij een normale zaak dat je probeert om de beste te zijn. Daarbij is het belangrijk om niet alleen te leren wat winnen is maar nog meer om te leren wat verliezen is. En wanneer je daar vroegtijdig mee begint kan dat in mijn beleving nooit verkeerd zijn,” aldus de oud-leraar lichamelijke opvoeding die ogenblikkelijk wordt aangevuld wordt door zijn zoon Thijs. ,,Je speelt in mijn beleving altijd ergens om en daarom zie ik het ook niet gebeuren dat de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) zal besluiten om zijn jeugdleden eigenlijk nergens om te laten spelen.”Dat nergens om spelen zit er voor zowel Thijs, die volgens zijn vader de beste backhand van de club heeft, en een volgens zijn zoon nog steeds superfanatieke Tiemen Oosting de komende dagen niet in. Want natuurlijk zijn vader en zoon Oosting van de partij op het Hylmar Diemer Tennis Open dat dit jaar van zondag 23 t/m zondag 30 juli 2017 op de in totaal negen banen van de TC Winsum zal worden afgewerkt. Een toernooi dat nog ieder jaar meer deelnemers trekt vertelt de in het dagelijks leven voor Celectric B.V. werkzaam zijnde Thijs Oosting. ,,Ik moet zeggen dat ik mij daar ieder jaar weer over verbaas. Maar het toernooi heeft echt een bijzondere aantrekkingskracht. Ik heb dat zelf ook want in week dertig moet ik er gewoon bij zijn. Ik speel samen met Luit Fledderus in de categorie HD5 en in de categorie gemengd dubbel5 met Bianca Kuiper. Dat zorgt dat mijn week aardig gevuld is want naast het spelen ben ik ook nog als vrijwilliger actief.”Dat laatste geldt uiteraard ook voor Tiemen Oosting die als speler in de categorie HD50+ in actie komt. ,,Ik speel de laatste jaren samen met Arthur Vermey uit Leens en dat staat ook dit jaar weer op het programma. Daarnaast zal ook ik mijn steentje als vrijwilliger bijdragen aan een prachtig toernooi waar ik van hoop dat de weersomstandigheden een beetje willen meewerken.” Wanneer zijn opa deze laatste woorden uitspreekt is kleinzoon Tim wel klaar met het interview en wil hij nog wel even een balletje slaan met zijn vader of opa. Maar de kleine tennisser heeft pech. Want op het moment dat hij dat vraagt zijn alle negen banen bezet. En dan blijkt dat ook een kleine talentvolle 6-jarige tennisser moet leren dat je ook bij de Tennisclub Winsum keurig moet wachten tot er een baan vrij komt om een balletje te kunnen slaan.