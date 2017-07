‘Oranjeleeuwinnen komen ver op het EK.

De zeges van de ‘op het sterke Noorwegen en Denemarken hebben ook binnen EKC ( Eenrum Kloosterburen Combinatie) voor de nodige euforie gezorgd. Wendy Reitsma, Nicky Bos en de zusjes Sarah en Romy Rijzinga zijn er namelijk van overtuigd dat Nederland door het resultaat tegen deze twee Scandinavische opponenten het EK voor vrouwenteams kan winnen.Na de terechte overwinning 1-0 zege op de sterke Noorse dames en de wat gelukkige zege met dezelfde cijfers op de Denemarken is het viertal van EKC er van overtuigd dat Nederland in eigen land Europees Kampioen kan worden. Hoewel, helemaal overtuigd is Nicky Bos nog niet. ,,Ik heb begrepen dat wanneer Nederland de poulewedstrijden doorkomt de kans bestaat dat Duitsland de volgende opponent zal zijn. En we weten allemaal dat Duitsland een hele sterke ploeg heeft en wat voor Oranje een lastig te nemen hindernis is.” Met die laatste opmerking is Wendy Reitsma het roerend met haar teamgenootje eens maar toch denkt de centrale verdedigster van EKC dat het thuisvoordeel de ‘tot grote hoogtes kan stuwen. ,,Voor de duels van Oranje was er direct al veel belangstelling wat het team ook absoluut verdiend. Want laten we eerlijk zijn ze doen het tot nu toe prima.” Een mening die gedeeld wordt door Sarah Rijzinga. De veel scorende spits van EKC laat vervolgens ook direct blijken dat ze wel een beetje klaar is met de vooroordelen richting het vrouwenvoetbal. ,,De zogenaamde kenners moeten eens stoppen met vrouwenvoetbal te vergelijken met het voetballen voor mannen. Ik weet ook wel dat wij het als EKC nooit van een mannenteam gaan winnen. Maar een damesvolleybalteam wint het toch ook niet van een herenvolleybalteam. Of nog duidelijker, Ireen Wüst en Sven Kramer zijn beide toppers waar het gaat om het schaatsen. Maar Wüst wint toch ook nooit van Kramer. En dat maakt ook niet uit. Maar waarom er dan steeds zo denigrerend over het vrouwenvoetbal moet worden gesproken begrijp ik helemaal niets van. ,,Laat lekker gaan Sarah,” klinkt er opeens een rustige opmerking van zus Romy. ,,Dat zegt meer over de zogenaamde kenners dan over de vrouwen en meisjes die er maar mooi voor zorgen dat het vrouwenvoetbal de snelst groeiende tak van de KNVB is. En het commentaar van Louis van Gaal, die vertelde dat hij had genoten van de wedstrijd Nederland-Noorwegen, neem ik een stuk serieuzer dan al degene die roepen dat het vrouwenvoetbal niks is en ook nooit wat gaat worden.”De laatste opmerking van de 22-jarige Romy Rijzinga, die door haar werkzaamheden in de zorg niet meer in alle duels van EKC mee kan spelen, zorgt voor de nodige hilariteit want volgens Wendy Reitsma, met haar 30 jaar de nestor van het viertal, is de toon aardig gezet. ,,Ik geloof dat we wel duidelijk zijn hoe wij tegen de vooroordelen richting het vrouwenvoetbal aankijken. Maar aan de andere kant, wanneer ik Shanice van de Sanden( die voor Oranje tegen Noorwegen wist te scoren) stevig opgemaakt het veld in zie gaan kan ik mij wel voorstellen dat men denkt van, is dit niet een beetje teveel make up. Natuurlijk is uitstraling belangrijk, maar zo opgemaakt zou ik niet willen voetballen. Even kijken of je haar netjes zit, want dat doet Cristiano Ronaldo ook, is prima maar verder niet. Waar ik overigens wel blij mee ben is dat we bij EKC in een speciaal damestenue spelen. Onze shirts zijn wat meer getailleerd dan die van de mannen en zitten daardoor ook gewoon beter.”,,Een ander belangrijk punt voor ons als de damesafdeling is dat het vrouwenvoetbal binnen de twee moederverenigingen breed gedragen wordt,” gaat de 24-jarige Sarah Rijzinga verder. ,,Als EKC hebben we een eigen commissie waar ik, samen met Christina Prins en Ryanne Bakker, onderdeel van ben. Als commissie zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er bij onze thuisduels een pupil van de week is. En verder organiseren we voor onze thuiswedstrijden een verloting. Dat was in Eenrum al eerder het geval maar sinds het seizoen 2016-2017 doen we dat nu ook in Kloosterburen. Want dat is ook het verhaal van EKC. Waar we onze thuisduels ook spelen, op beide complexen is alles verder gelijk.” ,,Dat zorgt ook dat we ons op beide sportparken thuis voelen, gaat Wendy Reitsma verder. ,,Het leuke van het spelen op twee sportparken is verder dat er op die manier steeds meer supporters naar onze wedstrijden komen. Dat is iets wat het voor ons natuurlijk allemaal nog leuker maakt. We beginnen nu aan een derde seizoen als tweedeklasser waarbij het eerste jaar een moeizaam verhaal was. We moesten het tweedeklasserschap toen via de nacompetitie veiligstellen maar wat ons in het seizoen 2016-2017 seizoen duidelijk beter afging. We handhaafden ons vorig seizoen keurig in de middenmoot zodat we nu misschien wel heel voorzichtig aan weer een stapje hogerop mogen denken.” Een opmerking waar Nicky Bos anders over denkt. De 26-jarige keepster denkt namelijk dat meedoen om een periodetitel absoluut haalbaar moet zijn. ,,Wanneer wij wat minder blessureleed kennen dan vorig seizoen moet dat zeker kunnen. Toen waren Sarah Janet Toonder langdurig uitgeschakeld en dat heeft ons absoluut punten gekost. En na het seizoen 2015-2016 was ook Krista Berghuis nog eens gestopt en waar niet direct een vervangster voor klaar stond. Maar met Gretha Annema, die overkwam van VIOD Driesum, hebben we er vorig jaar een duidelijke versterking bijgekregen en ook komen er vanuit de jeugd steeds meer meisjes door wat welkome versterkingen voor ons zijn.”Wanneer Nicky de laatste opmerking haast de naast haar zittende Romy zich om daar toch een kritische kanttekening bij te plaatsen. ,,Wat Nicky zegt klopt wel. Maar de doorstroming vanuit de jeugd zou nog beter kunnen. Het kan en moet niet zo zijn dat het teambelang boven het clubbelang gaat. Want in mijn ogen is men dan verkeerd bezig, als men EKC tenminste in stand wil houden,” aldus Romy die vervolgens steun krijgt van haar zus Sarah. ,,Ik werd een paar jaar geleden nog benaderd door een andere vereniging om daar te komen spelen. Dat heb ik niet gedaan omdat ik echt een goed gevoel bij EKC heb. Direct vanaf het moment dat we als dames van Kloosterburen en Eenrum samengingen was dat gevoel goed en dat is alleen maar sterker geworden. Wat dat betreft zou het misschien wel mooi zijn wanneer ook de meisjesteams van beide verenigingen onder de vlag van EKC zouden spelen. Dat geeft ons als damestak binnen Kloosterburen en Eenrum nog meer uitstraling,” aldus Sarah die wanneer ze dat laatste punt noemt direct een medestander heeft in Nicky. De min of meer noodgedwongen in het doel gekomen oud-spits, ik heb twee keer een kruisband afgescheurd zodat het in het veld niet meer lukte zoals ik dat graag wilde, is namelijk van mening dat het op bepaalde onderdelen nog wel wat serieuzer kan binnen EKC. ,,Ik weet van mijzelf dat ik prestatiegericht bezig wil zijn. Maar als keepster zit er voor mij op dit moment geen gerichte keepertraining in. Ik doe op de trainingen uiteraard mee in afwerkvormen maar dat is wat anders dan dat je technische vaardigheden worden aangeleerd. Wat dat betreft moet ik zeggen dat ik eigenlijk maar wat doe. Ik zeg daarom ook altijd tegen mijn teamgenootjes, als jullie gewoon zorgen dat je doet wat je in het veld moet doen hoef ik niet in actie te komen.”Een opmerking die uiteraard voor de nodige hilariteit bij het viertal zorgt. Een viertal dat uiteraard hoopt dat EKC nog een groot aantal jaren zal blijven bestaan en dus, zo vertelt Sarah tot slot, open staat voor de komst van nieuwe leden. ,,Het vrouwenvoetbal groeit enorm in Nederland en daar moeten wij als EKC ons voordeel mee proberen te doen. We hebben nu twee teams die beide wel speelsters kunnen gebruiken. Ik hoop daarom ook echt dat de aanstaande successen van de ‘en die er in mijn beleving absoluut gaan komen, ook bij ons voor een stijging van het aantal voetbalsters gaat zorgen.”