Jack Kuper maakt favorietenrol waar in Ronde van Kloosterburen.

Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken tot het verleden behoort krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu het voetballen voorbij is. Dat is deze zomer niet anders want ook nu komt deze opmerking met regelmaat voorbij. Iets wat gelukkig niet het geval is want de redacties van de Ommelander Courant of Oostermoer hebben op sportgebied altijd wel iets voor mij in petto. Waar het op dit moment dus rustig is op voetbalgebied is dat met andere sporten waar ik in de beide kranten over mag schrijven anders. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline. Het antwoord was dan steevast, Puurvoetbalonline is een voetbalsite en dus blijft deze 'schoenmaker' blijf bij zijn leest. Maar de wereld om ons heen verandert en daarom bedacht ik mij vorig zomer, waarom ook niet. Het is mijn eigen website en ik doe er niemand pijn mee. Sterker nog, het geschrevene met bronvermelding plaatsen zorgt dat evenementen waar vrijwilligers veel tijd insteken extra in de publiciteit komt en komen de sporters en of vrijwilligers van verenigingen of organisaties nog meer in beeld.Jack Kuper maakte zijn favorietenrol zaterdagavond in Kloosterburen waar. De als dertigplusser bij de amateurs rijdende inwoner van Dokkum was namelijk de sterkste in een veld van tachtig renners die er in de 38Ronde van Kloosterburen aan de start stonden voor een koers die van het begin tot het einde het bekijken meer dan waard was.Nadat de dames hun 50 kilometer in iets meer dan een uur hadden afgeraffeld gingen de mannen Amateurs/Sportklasse/Junioren om precies 19.47.59 uur van start voor hun 60 kilometer door de straten van Kloosterburen. Straten die ook nu weer versierd waren en waar op de vaste punten langs het parcours ook de muziek de mannen, en eerder ook de dames, tegemoet schalde. Waar bij de dames het geld was gezet op een eindzege voor Nynke Pelikaan of Liena de Jong was er bij de mannen een iemand torenhoog favoriet. Rikus Bartol was namelijk duidelijk met zijn voorspelling dat Jack Kuper uit Dokkum de te kloppen man zou zijn. De renner van SGCT (SG Groen Groep Cyclingteam) was, zo vertelde de microfonist, in een prima vorm. Een gegeven waardoor het voor de overige renners lastig zou worden omzoals de Fries gekscherend door Bartol werd genoemd, van de eindzege af te houden. Direct vanaf het begin van de koers ging in het peloton plankgas. Want bij de eerste doorkomst was er al sprake van een lang gerekt lint wat door de straten van Kloosterburen reed. In de tweede ronde was er al eenzoals Rikus Bartol hem noemde, die probeerde om van het peloton weg te rijden. Steven Willemsen dacht waarschijnlijk van, wie niet waagt wie niet wint, en ging alleen op avontuur. De poging van Willemsen was echter geen lang leven beschoren. Niemand minder dan favoriet Jack Kuper zorgde er namelijk met zijn maten van SGCT voor dat deze poging al snel tot het verleden behoorde. Na wat gerommel in het peloton, met af en toe een vluchtpoging, was er, met nog 37 ronden te gaan, opeens een ontsnapping die de alarmbellen in het peloton deden rinkelen. Een groepje van vijf renners, Steven Willemsen, Cor Visser, Jasper Nijkamp, Bert Lip en Jack Kuper maakten namelijk serieus werk van hun vluchtpoging. Drie toeren verder bedroeg de voorsprong van het vijftal namelijk al 15 seconden wat een voorsprong met perspectief voor de leiders in koers was vertelde microfonist Bartol. Dit omdat het kwintet prima samen werkte wat binnen het achtervolgend peloton duidelijk anders was. Daar werd namelijk behoorlijk gescholden omdat niet iedereen wilde fietsten voor wat hij waard was. Dit omdat ook in Kloosterburen het ploegbelang duidelijk een woordje meesprak zodat er af en toe in het peloton in de remmen werd geknepen. Hetin het achterveld was uiteraard in het voordeel van de kopgroep die halverwege een zeer levendige koers een voorsprong van 38 seconden op het peloton had opgebouwd. Achter het peloton reed ondertussen een groep achterblijvers die, met nog 17 ronden te gaan, op een ronde achterstand werd gezet. Iets wat voor een aantal renners aanleiding was om zich bij de jurywagen af te melden en richting de douches op Sportpark Westerklooster te vertrekken. Het afstappen van de nodige achterblijvers zorgde wel dat het allemaal wat overzichtelijker werd in deze 38Ronde van Kloosterburen waar in totaal 80 renners voor naar het Marnedorp waren gekomen. Met nog tien ronden te gaan besloot de jury tot een terechte maatregel. Alle renners die niet in dezelfde ronde reden dan de vijf kloplopers moesten namelijk het parcours verlaten. Dit om te zorgen dat er geen spelletjes gespeeld kon worden tussen renners die voor dezelfde ploeg reden maar in de koers op grote achterstand reden. Nadat het kaf van het koren was gescheiden duurde het nog drie toeren voordat maatregel nummer twee door de luidsprekers schalde. Rikus Bartol riep in de achtste ronde in maar liefst vier talen dat het peloton nog maar een ronde te gaan had. Nadat het peloton voor de laatste keer de Kloostersingel was opgedraaid duurde het vervolgens een kleine minuut voordat de groep de hoofdstraat weer op kwam denderen. Maar toen de meute de hoek om kwam richting finish schoot Jeffrey Veltink naar voren om vervolgens op fraaie wijze de sprint van het peloton te winnen. Na het afprinten van 38 overgebleven coureurs waren er nog vijf renners op het parcours die aanspraak konden maken op de eindzege in de 38Ronde van Kloosterburen. Dat waren Jack Kuper, Bert Lip, Jasper Nijkamp, Cor Visser en Steven Willemsen. Met nog zes ronden te gaan werd duidelijk dat Steven Willemsen het niet op een sprint wilde laten aankomen. De Stadjer ging er bij start en finish namelijk vandoor. Willemsen werd echter ook nu geen ruimte gegeven want Jack Kuper pareerde de aanval van Willemsen ogenblikkelijk. Kuper wist dat hij tot de betere sprinters van het vijftal behoorde en hem was er dus alles aan gelegen om de gelederen gesloten te houden. Bij de volgende passage lag het tempo opeens een stuk lager want nu was het moment van het naar elkaar kijken aangebroken. De verwachting was daarom ook dat alles wel tot de laatste ronde samen zou blijven waar Steven Willemsen echter toch anders over dacht. De niet voor een ploeg rijdende Willemsen ging, met nog vier ronden op het rondenbord, weer op avontuur. Maar ook nu was het een wanhoopspoging die van het overige kwartet geen ruimte kreeg. Dat zorgde, met nog twee ronden te gaan, dat een sprintduel de beslissing moest gaan brengen. Althans dat waren de woorden van Rikus Bartol die bijna struikelde over de superlatieven richting favoriet Jack Kuper. Een favoriet die inderdaad aan de verwachting voldeed. Bij het ingaan van de laatste ronde reed de man uit Dokkum namelijk op een derde plaats in het groepje van vijf. Een positie van waaruit hij bijna niet verrast kon worden. Een conclusie die een kleine minuut later ook inderdaad bewaarheid werd. Het was namelijk inderdaad Jack Kuper die in de laatst bocht als eerste achter de beide Motards zichtbaar werd en even later ook als eerste over de finish kwam. Maar dat was echt op het nippertje want Bert Lip uit Hardenberg kwam er nog bijna overheen. Maar naar het bestuderen van de beelden was het toch duidelijk dat Jack Kuper zijn favorietenrol had waargemaakt en zijn fraaie zege na afloop uitbundig met zijn familie en teamgenoten mocht vieren.Uitslag Amateurs/Sportklasse/Junioren:1 Jack Kuper Dokkum2 Bert Lip Hardenberg3 Jasper Nijkamp Zwolle4 Cor Visser Gytskerk5 Steven Willemsen Groningen6 Jeffrey Veltink Hardenberg7 Sybren Welling Groningen8 Dennis Steverink Assen9 Gerwin Veltman Enschede10Niek Geerts Assen