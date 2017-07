Nynke Pelikaan geeft kleur aan Ronde van Kloosterburen.

Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken tot het verleden behoort krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu het voetballen voorbij is. Dat is deze zomer niet anders want ook nu komt deze opmerking met regelmaat voorbij. Iets wat gelukkig niet het geval is want de redacties van de Ommelander Courant of Oostermoer hebben op sportgebied altijd wel iets voor mij in petto. Waar het op dit moment dus rustig is op voetbalgebied is dat met andere sporten waar ik in de beide kranten over mag schrijven anders. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline. Het antwoord was dan steevast, Puurvoetbalonline is een voetbalsite en dus blijft deze 'schoenmaker' blijf bij zijn leest. Maar de wereld om ons heen verandert en daarom bedacht ik mij vorig zomer, waarom ook niet. Het is mijn eigen website en ik doe er niemand pijn mee. Sterker nog, het geschrevene met bronvermelding plaatsen zorgt dat evenementen waar vrijwilligers veel tijd insteken extra in de publiciteit komt en komen de sporters en of vrijwilligers van verenigingen of organisaties nog meer in beeld.Nynke Pelikaan kwam een paar meter te kort om bij de amateurs/beloften en elite als eerste over de streep te komen. Maar de wielrenster uit Den Andel was wel een van de smaakmaaksters in een levendige koers die uiteindelijk door Leonie Lubbinge uit Drachten werd gewonnenVoordat de dameskoers voor amateurs/beloften en elite zaterdagavond rond 18.20 van start ging was er in de middaguren al door bijna 200 jeugdige wielrenners en wielrensters door de straten van Kloosterburen gefietst. Want precies als tijdens de eerdere edities stonden er ook dit jaar ruim 100 kinderen aan de start voor de Dikke Banden Race en waren er ook bijna 100 junioren naar Kloosterburen gekomen voor de jeugdwedstrijden in de diverse categorieën. Dat zorgde er voor dat het middagprogramma wat uitliep zodat de organisatie geen keuze had en men moest besluiten om de funklasse, een wedstrijd voor wielrenners zonder licentie die bij de mannen werd gewonnen door Geert Jan Duisterwinkel en bij de dames door Grietje Steentjes, in te korten tot tien ronden. Voor de deelnemers was dat uiteraard jammer maar om te zorgen dat ook de herenkoers later op de avond een beetje op tijd kon beginnen was dit wel de beste oplossing.Eerder in de week was al bekend geworden dat de winnares van de twee laatste edities in Kloosterburen, Arianna Pruisscher, niet aan de start zou staan. De wielrenster uit Nieuw-Dordrecht was een week eerder zwaar ten val gekomen en had daarbij enkele botbreuken opgelopen. Dat zorgde dat de nummers 2 en 3 van vorig jaar, Nynke Pelikaan uit Den Andel en Liena de Jong uit het Drentse Ubbenga, tot de favorieten behoorden voor de winst bij de Amateurs /Elite/Beloften. Al direct vanaf het begin van de koers was het een komen en gaan van rensters die probeerden om een vroege schifting in het peloton tot stand te brengen. Zo trok Liena de Jong al in de tweede ronde fors door en kreeg ze Nynke Pelikaan en Fleur Nagengast mee. Maar het trio De Jong, Nagengast, Pelikaan werd toch weer teruggepakt en even later ging een viertal rensters er vandoor. Nynke Pelikaan, Leonie Lubbinge, Marleen Stoel, en Nicole Clerx vonden elkaar in een ontsnapping waar microfonist Rikus Bartol wel muziek in zag. De kenner bij uitstek had het inderdaad goed gezien want binnen een paar ronden bedroeg de voorsprong van het leidend viertal bijna een halve minuut op het peloton dat ondertussen al wat rensters was verloren. Met nog 25 toeren te gaan kreeg het viertal aan de kop de eerste groep achterblijvers al in het vizier zodat duidelijk werd dat het vreemd moest lopen wanneer de winnares niet uit het leidend kwartet zou komen. Maar vanuit het peloton kwam er toch wat reactie want opeens begon Liena de Jong aan de kop van het peloton te sleuren. Dit in een poging om toch weer in de buurt van het kwartet Lubbinge, Pelikaan, Stoel en Clerx te komen. Maar helaas voor de nummer drie van vorig jaar bleef het viertal weg en ook pogingen van Janieke Kalfsbeek en Fleur Nagengast zorgden er niet voor dat de koploopsters teruggepakt konden worden. Wie ook niet gepakt kon worden was Geartsje de Vries uit Arnhem. De renster met het rugnummer 32 reed al vanaf het begin achteraan maar weigerde de bekende pijp aan maarten te geven. De Vries ontweek steeds de op het parcours staande juryleden want uit alles bleek dat ze absoluut de in totaal 41 rondjes door de straten van Kloosterburen wilde rijden wat er uiteindelijk voor zorgde dat ze als 27over de meet kwam. Ondertussen was Mariëlle Meijering uit Stadskanaal als nummer vijf over de streep te komen en wist Sanne Bouwmeester uit Westerbork een zestal tellen later de sprint van het peloton te winnen. Nadat de rest dus was gefinisht reden er nog een viertal kanshebbers voor de zege over het parcours. Een viertal waar Nynke Pelikaan uit Den Andel de bekendste van was. De 22-jarige renster werd vorig jaar tweede in Kloosterburen en wilde nu graag een treetje hoger komen te staan. Maar met Leonie Lubbinge en Marleen Stoel zaten er nog twee sprintsters in het groepje van vier vertelde Rikus Bartol zodat een list de studente aan de Hanzehogeschool, waar ze Physical Therapie studeert, aan de zege moest helpen. De wielrenster van de Noordelijke Wielervereniging Groningen probeerde daarom ook om twee ronden voor het einde weg te komen. M aar helaas voor de veel strijd in de koers gooiende Noord-Groningse liet het overige drietal haar niet gaan. Dat zorgde dat het viertal samen de laatste ronde inging en iedereen bij start en finish nieuwsgierig was wie achter de beideHans Gerdez en Arjen de Lange, als eerste uit de bocht bij de Sint-Willibrorduskerk zou komen. Waar het er naar uitzag dat dit Nynke Pelikaan was die als eerste op de finish afstormde waren het in de slotmeters Marleen Stoel en Leonie Lubbinge die als nummer een en twee richting de finish kwamen. Een sprint voor twee die uiteindelijk werd gewonnen door Leonie Lubbinge uit Drachten voor Marleen Stoel uit Enschede en Nynke Pelikaan die na afloop de ‘schuld’ van het niet winnen duidelijk bij zichzelf zocht. ,,Ik zat voor een mooie sprint in een prima positie maar bij het uitkomen van de laatste bocht schakelde ik verkeerd. Daardoor kwam ik in een te zware versnelling te zitten. Dat was jammer maar verder ben ik wel tevreden met mijn derde plaats want er deden aardig wat sterke rensters mee hier vandaag in Kloosterburen.”Uitslag Dameskoers Amateurs /Elite/Beloften Ronde van Kloosterburen:1 Leonie Lubbinge Drachten2 Marleen Stoel Enschede3 Nynke Pelikaan Den Andel4 Nicole Clerx Groningen5 Mariëlle Meijering Stadkanaal6 Sanne Bouwmeester Westerbork7 Eva Bijwaard Hillegom8 Fleur Nagengast Beilen9 Liena de Jong Ubbena10Marthe Roose Enumatil