Jack Lammerts: ,,Eext hoort in de vijfde klasse mee te doen om de prijzen.”

Voor Jack Lammerts was het ruim drie seizoenen geleden duidelijk. Er kwam een einde aan zijn loopbaan als doelman binnen de voetbalvereniging Eext. Hij was klaar met het keepersvak en keerde dit seizoen als rechtsback terug in de basiself van de vijfdeklasser.Voor de nu 29-jarige Jack Lammerts begon het op 6-jarige leeftijd allemaal bij de voetbalvereniging Eext waar hij nu drieëntwintig jaar later nog steeds lid van is. ,,Ik ben hier in Eext geboren en getogen en heb nooit het gevoel gehad om naar een andere club te vertrekken. Het enige uitstapje is een periode geweest dat ik voor Fit Boys uit Beilen in de zaal heb gespeeld. Dat was toen wel op een aardig niveau. We speelden toen in de eerste klasse.” Een eerste klasse, zo weet de oud-doelman, wat voor een vereniging als Eext voor altijd onbereikbaar zal blijven. ,,We zijn maar een kleine vereniging met drie seniorenteams, een vrouwenteam en een jeugdafdeling die samenwerkt met de voetbalvereniging Gieten. Dat samenwerken is natuurlijk geen schande maar geeft wel aan dat we vooral bij de oudere jeugd beide maar matig bezet zijn. Een gegeven wat op termijn ook zijn weerslag heeft op het aantal senioren waar je als vereniging over kunt beschikken. “Dat over steeds minder spelers kunnen beschikken is de als hypotheekadviseur bij de Rabobank werkende Jack Lammerts overigens een doorn in het oog. ,,Ik weet dat ik misschien soms wel te fanatiek ben. Maar ik kan maar niet begrijpen dat er zijn die dieniet hebben. Een mooi voorbeeld is het feit dat we met een aantal spelers in de zomermaanden gewoon door trainen. Dan praten we snel over een groep van zeker twaalf spelers. Wanneer ik dat afzet tegen soms de trainingsopkomst in het regulier seizoen, waar we soms maar met zes spelers op het veld staan, dan weet ik bijna zeker dat er ook in het seizoen 2016-2017 meer in had gezeten dan een plaats in de grijze middenmoot.”Dat laatste zorgt er voor dat Jack Lammerts hoopt dat de 28-jarige Koen Feijen in staat is om Eext weer richting de vierde klasse te stuwen. ,,Ik heb onze nieuwe trainer nog niet gesproken maar weet dat hij al wel de nodige ervaring als trainer heeft. Hij is begonnen als speler bij Sleen maar werd in 2008 al trainer. Hij heeft onder andere ervaring opgedaan bij de damesteams van HHC Hardenberg, SC Angelslo en Oranje Nassau. En verder heeft hij stage gelopen bij de B1-jeugd van Emmen. En dat hij nog jong is zegt mij niks. Want misschien juist daardoor kan hij bij onze selectie de juiste snaar raken.”Een selectie die door het vertrek van Stefan Moek naar een van de lagere teams van Annen aan scorend vermogen heeft ingeleverd, weet ook Jack Lammerts. ,,Dat is absoluut waar maar daar kunnen we helaas niets aan veranderen. Dat is ook een beetje het lot van een vereniging als Eext. Je moet soms een beetje het geluk hebben dat er een speler met scorend vermogen bijkomt. Dat hadden we dus met Stefan Moek, en in het seizoen 2015-2016 ook met Jarno Jansen. Dat zijn jongens die maar aan een klein kansje genoeg hebben om tot scoren te komen. Maar Jarno stopte na dat seizoen, al heb ik begrepen dat hij nu toch weer gaat voetballen.” vertelt de van doelman tot veldspeler omgeturnde Jack Lammerts. ,, Een verandering van keeper naar veldspeler die hij achteraf eerder had moeten doen. ,,Daar denk ik de laatste tijd weleens aan. Toen ik dit seizoen opeens op de rechtsbackpositie terecht kwam ging dat niet eens onaardig. Ik had daar nog nooit eerder gespeeld maar vanaf die eerste keer ging dat steeds beter en bleef ik eigenlijk de vaste rechtsback. Daardoor kreeg ik ook steeds meer het idee dat ik het keepen eerder vaarwel had moeten zeggen. Nadat ik ben gestopt als doelman heb ik uit nood nog twee keer gekeept maar daar werd ik niet echt vrolijk meer van. Ik had er geen plezier meer in en dat moet altijd op de eerste plaats staan. Je moet plezier hebben in datgene wat je doet.”Iets wat ook geldt voor zijn andere activiteiten binnen de voetbalvereniging Eext. Want naast dat hij een aantal jaren binnen het jeugdbestuur actief was, daar ben ik mee gestopt toen ik een HBO-opleiding ging doen, is Jack Lammerts nu nog actief binnen de sponsorcommissie. Een commissie waar geen vereniging zonder kan weet ook de voetballer. ,,Sponsoren zijn gewoon heel erg belangrijk. Daar kun je als vereniging of evenement niet zonder. Dat geldt trouwens ook voor de club van 50 die we ook hier in Eext hebben en waar we als club blij mee zijn. Want alles wat kan helpen om een vereniging draaiende te houden is natuurlijk welkom, vertelt Jack terwijl we ondertussen op het sportcomplex van de vijfdeklasser lopen. Een complex waar de v.v. Eext in het nieuwe seizoen voor de Eextenaren ‘vreemde’ tegenstanders zal gaan ontvangen. ,,Dat mag je wel zeggen. Want eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat wij in het nieuwe seizoen voor een groot aantal duels naar de provincie Groningen moeten. Zo moeten we ondermeer naar Warffum, Eenrum en Kloosterburen waarbij je toch snel een uur in de auto zit. Maar aan de andere kant heeft het ook wel weer wat. Want ieder jaar tegen dezelfde ploegen moeten spelen is ook niet alles, ” aldus Jack Lammerts die vervolgens bescheiden is waar het gaat over de kansen van Eext in zondag 5D. ,, Ik pas er voor om te gaan roepen dat we wel ‘even’ kampioen gaan worden in deze klasse. Dat roept alleen maar valse hoop op en wat gezien onze prestaties in het achter ons liggende seizoen nergens op is gebaseerd. Maar als ik heel eerlijk ben hoort een club als Eext in de vijfde klasse wel mee te doen om de prijzen.”