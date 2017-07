7E editie Braggeltocht Garnwerd: Een volksfeest voor jong en oud

Ook dit jaar doken er weer duizend deelnemers in hagelwitte shirts de sloten rond Garnwerd in om daar na ruim twee kilometer in de meeste gevallen totaal onherkenbaar uit te klimmen. Dat zorgde ook nu weer voor een volksfeest waar ook tijdens de zevende editie weer een paar duizend toeschouwers voor naar Garnwerd waren gekomen.



Rond de klok van twee uur was het al een drukte van belang in Garnwerd. Want niet alleen de duizend deelnemers waren ondertussen al gearriveerd maar ook de duizenden toeschouwers die ook dit jaar weer op dit tot een waar volksfeest uitgegroeid evenement waren afgekomen liepen al rond in Garnwerd. Gelukkig voor alles en iedereen waren de weersomstandigheden zondagmiddag uitstekend te noemen waar een van de organisatoren, Derk Maatjes, enorm blij mee was.,, Ik kan niet anders zeggen dat alles op rolletjes loopt. Het publiek komt weer massaal naar Garnwerd voor deze zo langzamerhand uit de hand gelopen grap af en dat is alleen maar mooi. De opzet was zeven jaar geleden om Garnwerd wat meer op de kaart te zetten en dat is ons absoluut gelukt.” Om 14.30 uur exact was het startschot voor de 21 wedstrijdlopers en loopsters gepland. Een startschot dat werd gelost door Harm Wegman, die zijn rol als burgervader van Garnwerd op geheel eigen wijze invulde. Wegman mocht dan’ burgervader’ van Garnwerd zijn, hij was zondagmiddag vooral als verkeersregelaar actief en stuurde in zijn geheel eigen stijl de auto’s en fietsers heen waar hij ze wilde hebben. Ondertussen waren er al twee groepen van ongeveer honderd deelnemers de prutsloten rond Garnwerd ingedoken en was het de hoogste tijd voor velen om eens te gaan kijken naar het nieuw element wat was toegevoegd aan de al bestaande hindernissen. Een nieuw element waar ontwerper Peter Nooren in de voorbeschouwing in de donderdageditie van de Ommelander Courant nog niets over wilde loslaten. Iets waar hij in het weekend wel iets over wilde loslaten. ,,De deelnemers treffen op hindernis 14 een grote bak met zaagsel aan. Daar zal men door moeten om het parcours te kunnen vervolgen. Daar verwachten we beetje het vroegere ‘pek en veren’-idee te creëren. Want reken maar dat de deelnemers er na de zaagselbak helemaal onherkenbaar uit zullen zien,” aldus Peter Nooren aan wie de voorpret duidelijk te merken was. En inderdaad, Nooren had niet gelogen. Want waar het tijdens de voorgaande edities alleen maar braggel was waar de deelnemers mee werden geconfronteerd. Daar kwam nu ook nog eens het nodige zaagsel bij. Een extra toevoeging wat er voor zorgde dat het qua publieke belangstelling druk was bij de podiumwagen waar de spreuk Richard kop d’r veur de aandacht trok. Een spreuk die Peter Nooren wel even wilde uitleggen. ,, Richard Kramer, die al vanaf het begin bij de organisatie betrokken is, is helaas ernstig ziek. En we willen hem op deze wijze een hart onder de riem steken en hopen allemaal oprecht dat hij volgend jaar weer volledig van de partij is,” aldus Nooren die hier mee duidelijk aangaf dat men in Garnwerd weet wat een volksfeest organiseren is maar ook duidelijk liet zien dat het leven niet alleen maar uit feesten bestaat. Ondertussen was een regionale discotheek druk bezig om de feeststemming wat op te voeren terwijl ondertussen de eerste wedstrijdlopers al richting de zaagselbak kwamen. Een zaagselbak die de drie koplopers maar weinig problemen opleverde want alle drie kwamen ze binnen de 18 minuten over de finish. Maar om heel eerlijk te zijn, in de prestaties van de wedstrijdlopers waren maar weinig toeschouwers in geïnteresseerd. De meesten zochten namelijk naar een of meerdere bekenden die door de sloten van Garnwerd banjerden. En was daar het feest van herkenning dan kon het gebeuren dat ook de toeschouwer besmeurd werd met de prut die mee werd genomen uit een van de sloten op het parcours. Terwijl de wedstrijdlopers ondertussen fris in fruitig in Garnwerd rondliepen gingen er nog steeds groepen van start voor hun tocht over twee kilometer. Groepen waarin lopers en loopsters liepen, zoals Janique Drijfhout uit Ezinge, die pas op zondagochtend bericht kregen dat ze toch mee konden doen. ,Er zijn altijd mensen die op het laatste moment afhaken. Ik had eerst iets van, ik doe deze keer niet mee. Maar als het dan zo ver is wil je er uiteindelijk toch bij zijn. Ik ben dan ook blij dat het me weer gelukt is want een Garnwerd Grandioos zonder de Braggeltocht is eigenlijk niet compleet.“ Een mening die door velen werd gedeeld want overal waren na afloop dezelfde geluiden te horen. Geluiden van dat men volgend jaar weer van de partij wilde zijn of dat men volgend jaar voor de eerste keer wilde meedoen. Maar dat laatste zou weleens een utopie kunnen zijn want de duizend startbewijzen waren ook dit jaar weer in een recordtijd ‘uitverkocht’.







Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken tot het verleden behoort krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu het voetballen voorbij is. Dat is deze zomer niet anders want ook nu komt deze opmerking met regelmaat voorbij. Iets wat gelukkig niet het geval is want de redacties van de Ommelander Courant of Oostermoer hebben op sportgebied altijd wel iets voor mij in petto. Waar het op dit moment dus rustig is op voetbalgebied is dat met andere sporten waar ik in de beide kranten over mag schrijven anders. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline. Het antwoord was dan steevast, Puurvoetbalonline is een voetbalsite en dus blijft deze 'schoenmaker' blijf bij zijn leest. Maar de wereld om ons heen verandert en daarom bedacht ik mij vorig zomer, waarom ook niet. Het is mijn eigen website en ik doe er niemand pijn mee. Sterker nog, het geschrevene met bronvermelding plaatsen zorgt dat evenementen waar vrijwilligers veel tijd insteken extra in de publiciteit komt en komen de sporters en of vrijwilligers van verenigingen of organisaties nog meer in beeld.