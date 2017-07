Merwin Dollison oppermachtig in 6e Oethoesterloop

Merwin Dollison kwam, zag en won zaterdag de 6editie van deDe langeafstandloper uit Baflo was de enige van alle deelnemers die met een tijd van 33:59 onder de 34 minuten bleef en waarmee hij liet zien dat hij bijna weer op het niveau zit van voor zijn verblijf op Curaçao.Rond 13.00 uur hadden de eerste lopers en loopsters zich al op de Brink van Uithuizen gemeld voor de zesde editie van de. Een loop waar voor de eerste keer ook een wandeltocht over vijf kilometer aan was verbonden. Maar de wandeltocht was aan Merwin Dollison, een van de favorieten voor de eindzege voor de wedstrijd over tien kilometer, uiteraard niet besteed. De tegenwoordig in Baflo wonende Dollison was namelijk naar Uithuizen gekomen om niet alleen met de winst naar huis te gaan maar met als doel om onder de 34 minuten te lopen. ,,Dat is inderdaad mijn streven. Daarom hoop ik dat Maurice Smit en Gerard Vos er voor hebben gekozen om naar Uithuizen te komen en niet dat ze naar Grollo of Bovensmilde zijn gegaan. Want dat is steeds meer een probleem. We kunnen uit steeds meer wedstrijden kiezen waardoor de kwaliteit en het aantal deelnemers per loop helaas wat terugloopt.”Een gegeven wat door Geert-Jan Reinders, een van de vrijwilligers van de Oethoesterloop, werd onderschreven. ,,Dat is inderdaad waar. Het wordt steeds lastiger om de deelnemers naar je hardloopevenement te krijgen. En helemaal wanneer er lopen zijn waar men met startgelden en stevige premies werkt. Dan ben je vaak al bij voorbaat kansloos. “ Ondanks concurrentie van meerdere hardloopevenementen hadden zich toch 175 deelnemers aangemeld voor een loop over vijf of tien kilometer waar ook Jaap ‘Jopke’ Nienhuis voor naar Uithuizen was gekomen. Nienhuis was zo eerlijk om te vertellen dat hij meer een man van de wielersport is en daarom moest bekennen dat hij nog nooit eerder bij de Oethoesterloop was geweest maar even later schoot de pensionado uit Usquert de lopers en loopsters keurig weg. Volgens speaker Gerard van Alteren moest het publiek er rekening mee houden dat het ongeveer 17 minuten zou duren voordat de eerste lopers De Brink weer op zouden komen rennen. Ondertussen kwamen de eerste van de 45 wandelaars, die een parcours van vijf kilometer hadden afgelegd, binnen en werd het vervolgens wachten op de eerste lopers. Na iets meer dan 16 minuten klonk al het fluitje van wedstrijdleider Jaap Smit als teken dat de eerste loper in aantocht was. Enkele seconden later werd het duidelijk dat het hier ging om Merwin Dollison die een paar seconden voorsprong had genomen op Maurice Smit. De winnaar van vorig jaar had op zijn beurt weer een paar meter voorsprong op Gerard Vos die na de eerste opkomst van De Blink al liet zien dat de eindzege niet voor hem zou zijn weggelegd. Voor wie er wel een zege was weggelegd was Mark van Ginkel. De loper uit Ten Boer kwam namelijk in een tijd van 17:34 als eerste over de streep bij de deelnemers over 5 kilometer. Maar met hoeveel respect er ook over de binnenkomende deelnemers op de 5 kilometer werd gesproken, alles en iedereen was toch benieuwd naar wie er bij de mannen als eerste over de finish zou komen na 10 kilometer. Waar iedereen er een beetje op had gerekend dat Dollison en Smit dit samen zouden gaan uitvechten kwam Merwin Dollison als eerste De Blink opgestormd om vervolgens te finishen in een tijd van 33:59. Een tijd waar hij Maurice Smit ruim een minuut mee voorbleef. De inwoner uit Delfzijl finishte namelijk in een tijd van 35.14. Een tijd waar Dollison zichtbaar verbaasd over was. ,,In de tweede ronde was ik Maurice opeens kwijt. Ik moet zeggen dat het bij mij prima ging maar dat gevoel had ik ook bij hem. Dat ik ruim een minuut sneller heb gelopen verbaasde mij daarom echt hoewel de sterke wind er wel voor zorgde dat het niet nog sneller ging.”Ook dik tevreden met haar tijd was de winnares bij de dames, Hendrike Oosterhof uit Den Haag. Zij kwam binnen in een tijd van 41:52. De oud-inwoonster van Roodeschool had een aantal weken niet echt gelopen en was daarom duidelijk blij met haar prestatie in Uithuizen. ,,Ik had niet verwacht dat ik hier zou gaan winnen. Ik had op wat meer tegenstand gerekend maar dat is misschien al eerder gezegd. Je kunt tegenwoordig uit steeds meer lopen kiezen en dat zorgt absoluut voor een versnippering van niet alleen het aantal deelnemers maar ook van de kwaliteit van het deelnemersveld,” aldus Oosterhof die net als iedereen zag dat Gonny Houtman een formidabele prestatie leverde. De ondertussen 65-jarige loopster uit Winsum was een aantal weken geblesseerd maar liep in Uithuizen in een tijd van 48:24 naar een keurige tweede plaats in het algemeen klassement bij de dames. Een prestatie waar namens de organisatie ook Ineke Berendsen veel respect voor had. ,,Ik moet zeggen dat ik dat heb ik voor iedereen die meedoet en wat er vandaag, samen met de 45 wandelaars, ruim 200 waren. En daar mogen we als organisatie absoluut niet over klagen. Gelukkig was het ook nog eens prachtig weer zodat ook de publieke belangstelling prima was zodat we kunnen terugkijken op een meer dan geslaagde 6editie van deHeren, 10 Kilometer: 1 Maurice Smit Delfzijl 35:14, 2 Gerard Vos Appingedam 37:04, 3 Wegahta Kesete Hagos Uithuizermeeden 38:32, 4 Martijn Tervelde Groningen 39:43, 5 Erik Bosscher Delfzijl 39:55, 7 Ricardo Damminga Baflo 40:43, 9 Jan Heerenma Uithuizen 43:59, 10 Christiaan Eleveld Uithuizen 44:45, 11 Jesse Oosterhuis Winsum 45:52 12 Jeroen Bissschop Onderdendam 50:43, 13 David Samson Bedum 51:35, 14 Rutger van der Land Uithuizen 52:04, 15 Robert Folkerts Uithuizen 53:00, 16 Stefan Kluin Usquert 56:48Heren 40+, 10 Kilometer: 1 Merwin Dollison Baflo 33:59, 2 Remco Oost Kantens 39:20, 3 Ben Timmer Haren 43:13, 4 Adem Karaaslan Uithuizen 43:44, 5 Richard Terra Bedum 44:28, 6 Alex Oskam Onderdendam 44:51, 7 Michiel Janssen Uithuizermeeden 45:01, 8 Jaap Smith Baflo 45:28, 10Wessel Bruining Warffum 48:17, 11 Johan Kruit Zandeweer 50:29, 13 Roelof Kadijk Westernieland 51:59, 15 Bert van Popta Uithuizen 54:06, 16 Eddie Frankruijter Bedum 56:55, 19 Danny Kuipers Winsum 1:00:59, 21 Rene L Cois Uithuizermeeden 1:03:45Heren 50+, 10 Kilometer: 1 Siemon Hinrichs Delfzijl 39:08, 2 Ronald v.d. Haak Aduard 41:00, 3 Aris Pestman Spijk 43:48, 4 Martieu Wienke Sauwerd 48:25, 5 A. Kamminga Loppersum 48:25, 6 Han Korhorn Kloosterburen 49:01 8 Arie Jan de Jong Rottum 49:13, 10 Joost Kerkhof Loppersum 51:02, 11 Klaas Olthof Warffum 58:11, 12 Fred v.d. Molen Bierum 58:12, 13 Hedzer Rozeboom Usquert 1:00:00, 14 Garco Bulstro Uithuizermeeden 1:03:12Heren 60+, 10 Kilometer: 1 Roelof Berends Oudeschip 43:51, 2 Fokke Hindriks Groningen 45:26, 3 Henk Smit Groningen 47:20, 4 Dirk de Weerd Uithuizen 54:17, 6 Rigte Boerema Uithuizermeeden 57:16Vrouwen, 10 Kilometer: 1 Hendrike Oosterhof Den Haag 41:52, 2 Anita van Bergeijk Oldenzijl 50:08, 3 Jeike elema Ten Boer 51:44, 4 Marieke Rehwinkel Delfzijl 53:24, 5 Annelies Kamminga Middelstum 56:22, 6 Anna de Munck Winsum 57:20, 7 Paulien Kuik Winsum 59:27, 8 Fleur oosterhoff Middelstum 1:03:15Vrouwen 50+, 10 Kilometer: 1 Gonny Houtman Winsum 48:24, 2 Alida Groothoff Winsum 48:45, 3 Aafke Hof Uithuizen 55:54, 4 Anneke Krijger Uithuizen 57:59, 6 Jeannet Bakema Loppersum 1:01:21, 7 Henriette van der Molen, Bierum 1:02:30, 8 Aafje van den Akker Bedum 1:03:52Mannen trim. 5 kilometer: 1Mark van Ginkel, Ten Boer 17:34, 2 Sjors Slagter Uithuizen 19:20, 3 Martin Tooren Bedum 20:23, 4 Ab Slagter Uithuizermeeden 20:34, 5 Eric Swijghuizen Spijk 20:51, 7 Wim Ammeraal Leens 21:38, 9 Derk Pestman Spijk 22:18, 11 Robert Westerdijk Uithuizen 22:40, 13 Jorus Nieuwenhuis Leens 23:51, 14 Erik Danhof Baflo 24:26, 16 Johan Weijenberg Uithuizermeeden 24:59 17 Robert Ytsma Spijk 25:33 18 Ronald Woelinga Roodeschool 25:45 19 Jacob Clevering Den Andel 25:48 20 Jack Grashuis Uithuizermeeden 25:58, 21 Izebrand Hoek Uithuizen·26:18, 25 Alexander Zuidema Uithuizen 27:30, 26 Peter vd Werf Baflo 27:34, 27 Gerben Feenstra Zandeweer 27:32, 28 Niels Loonstra Uithuizen 27:52, 29 Andre Mulder Sappemeer 28:22, 30 Piet Blaauw Delfzijl 28:13, 32 Freek Reitsema Wirdum 28:21, 33 Gavin Muller Roodeschool 28:22, 34 Bram Knot Uithuizermeeden 29:06, 35 Fred Wieringa Uithuizen 29:05, 39 Johan Hekkema· Uithuizermeeden 33:54, 40 Michel Bos Roodeschool 34:42, 41 Maurits Wijma Uithuizen 35:10, 43 Fiepko Coolman Bedum 38:16.Vrouwen trim, 5 kilometer: 1 Jannie Laning Groningen 24:00, 2 Loes Korhorn Wageningen 24:27, 3 Josien Binnema Eenrum 25:21, 4 Rennate Werkman Spijk 25:33, 6 Sjaaktje Slump Warffum 27:34, 11 Greeftje de Jong Bedum 28:28, 12 Anita Vos Uithuizen 28:29, 14 Miranda Ytsma Spijk 28:57, 15 Nicole Boschman Rottum 28:56, 18 Corrie Halsema Ulrum 29:11, 19 Sharona Kregel Uithuizen 29:26, 22 Jissy Clevering Den Andel 29:55, 24 Anke Bijma Sauwerd 31:48, 26 Susan Werkman Uithuizermeeden 32:17, 27 Diana Schuiling Uithuizermeden 32:18, 28 Marit Nepperus Uithuizen 32:27, 29 Simone Loonstra Uithuizen 32:27, 30 Lianne Molenberg Uithuizen 32:27, 31 Esmay meuken Uithuizen 32:27, 32 Janneke van de Weerd Uithuizen 32:55, 33 Marita Pijper Uithuizermeeden 32:57, 36 Marita Bos Uithuizen 33:20, 37 Simone Smit Uithuizereeden 33:24, 38 Erika Werkman Molenrij 33:37, 39 Elina Poel Den Andel 34:26, 40 Kirsten Beukema Uithuizen 35:08, 41 Daphne Wijma Uithuizen 35:11, 42 Janny Heller Adorp 35:35, 43 Jenny van der Veen Uithuizen 35:50, 44 Helena Sarmaat Roodeschool 35:50, 45 Anja Stoppels Roodeschool 35:57, 47 Alie Klei Wirdum 37:09, 49 Jopie Rozeboom Usquert 37:51