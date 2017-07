Valse bescheidenheid siert Team Ride4Lennard.

In het weekend van 24 en 25 juni 2017 deed een team van de TFC Kloosterburen onder de naam Team Ride4Lennard mee aan een uniek wielerevenement. Het uit tien wielrenners en wielrensters bestaande team, zamelde 30. 280,00 euro in voor een goed doel, het ondersteunen van de Ronald Mc Donaldhuizen in Nederland. Een goed doel dat was gekoppeld aan een tocht over 500 kilometer die de deelnemers over een parcours, in de vorm van een hart, vanuit Utrecht via Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Tilburg, Rotterdam, Den Haag Leiden en Amsterdam weer terug naar Utrecht bracht.Je kunt het valse bescheidenheid noemen dat een team, bestaande uit Geert Jan Duisterwinkel, Ben van Tilburg, Geert Huizenga, Grietje Steentjes, Jeroen Scholtens, Karin Hegge, Martijn Bouwman, Minou Hegge, Peter-Edward Bos en Truus Duisterwinkel, maar weinig ruchtbaarheid heeft gegeven aan een werkelijk fantastische prestatie die men heeft geleverd. Want naast dat men fietste voor een goed doel wist men in een veld van 70 deelnemende teams ook nog eens als tweede te eindigen in het klassement van wie het meeste sponsorgeld, 30.280,00 euro, had binnengebracht. Dat het team aan de HomeRide 2017 meedeed kwam doordat vrienden van teamcaptain Geert-Jan Duisterwinkel door de ziekte van hun zoontje Lennard veelvuldig gebruik moesten maken van het Ronald Mc Donaldhuis. ,, Dat gegeven was voor mij de aanleiding om te proberen om een team samen te stellen die voor dit goede doel 500 kilometer wilde fietsen. Wat ik wel had verwacht was dat het mij niet veel moeite zou gaan kosten om tot een team te komen. Toen het team eenmaal geformeerd was kwam echter het volgende punt. Als team moest je 7000 euro inleggeld betalen voordat je überhaupt maar aan het evenement kon gaan deelnemen. Dat zorgde dat we als team, waarbij we onze verzorgers zeker niet mogen vergeten, direct aan de bak moesten om dat eerste doel te realiseren.”Zonder alle andere wielrenners, wielrensters en verzorgers iets te kort te willen doen was Carin Duisterwinkel in het hele project rond het Team Ride4Lennard een belangrijke pion. Zelf wil ze daar niet veel van weten maar al snel wordt duidelijk dat ze behoorlijk wat taken, zoals het beheren van de sociale media, het ontwerpen van de kleding en logo en het verzorgen van de PR, voor haar rekening heeft genomen. ,,Iedereen had zijn of haar taak binnen het team en vulde dat op zijn of haar eigen wijze in. Maar het belangrijkste was voor ons allen het doel waar we het voor deden. Wij kwamen echt als een team in actie voor het Ronald Mc Donaldhuis in Groningen met het verhaal van Lennart in ons achterhoofd. Een verhaal van een jongetje die voor de tweede keer door neuroblastoom kinderkanker werd getroffen maar die dat ook de tweede keer heeft overleefd,” drukt Carin haar eigen rol heel duidelijk naar de achtergrond.Vervolgens wordt het even stil in de boerderij aan de Noorderweg in Vierhuizen waar ondertussen meerdere teamleden van het Team Ride4Lennard zijn aangeschoven. Teamleden die allemaal hun eigen verhalen hebben over een bijzonder evenement zoals Truus Duisterwinkel die vol respect praat over haar teamgenote Grietje Steentjes. ,,Grietje was onze navigatiedeskundige. Want, en daar ben ik nog steeds verbaasd over, we zijn eigenlijk niet of nauwelijks verkeerd gereden op een parcours van 500 kilometer,” aldus Truus die een van degene was die de volledige afstand fietste. Iets wat ook Jeroen Scholtens deed. ,, Dat noemde de organisatie van de HomeRideomdat er ook als team in estafettevorm gefiest kan worden. Maar om eerlijk te zijn, daar deden we het niet voor, het doel was om zoveel geld in te zamelen en waar we zeker in zijn geslaagd.” Dat inzamelen van sponsorgeld gebeurde op diverse manieren, zo vertelt Grietje Steentjes. ,, We hebben op de basisschool in Garnwerd een kindersponsorloop georganiseerd en verder was er een schuurfeest waar de opbrengst van naar het Team Ride4Lennard ging.” Als Grietje de laatste opmerking maakt haakt Geert Huizenga daar op in. ,, Misschien hadden we daar achteraf nog wat meer de publiciteit mee moeten opzoeken.” Een opmerking waar de rest zich wel in kan vinden. ,,Ik denk dat we wat dat betreft iets te bescheiden zijn geweest, geeft Truus Duisterwinkel vervolgens als antwoord. ,,Als ik kijk naar onze acties die we hebben georganiseerd om tot een zo hoog mogelijk bedrag te komen hadden we daar misschien meer mee moeten doen. Maar men kan gelukkig nog steeds doneren. Want de site www.homeride.nl staat zeker nog tot 15 juli open voor donaties. “Wanneer de datum 15 juli valt komt er direct een volgend wielerevenement ter sprake en dat is de Ronde van Kloosterburen. Een evenement waar sommige van het Team Ride4Lennard wel, en sommige niet aan mee mogen doen vertelt Geert Huizenga. ,, Sinds vorig jaar heeft de organisatie een zogenaamde Funklasse aan het programma toegevoegd. Dat is een wedstrijd voor renners zonder licentie uit gemeente De Marne. Aangezien ik in Loppersum woon mag ik daar dus niet aan mee doen.” Een opmerking die uiteraard voor de nodige hilariteit zorgt bij onder meer Grietje Steentjes die net door haar teamgenoten is overgehaald om bij de Funklasse aan de start te verschijnen. ,,In dit geval moet het bestuur Geert maar toelaten is mijn mening. Hij heeft als onderdeel van ons team zich meer dan uitstekend ingezet voor het goede doel dus mag hij daar wat mij betreft voor beloond worden met een startbewijs voor de Funklasse.”Op deze laatste suggestie volgt vervolgens het diplomatiek antwoord van bestuurslid Karin Hegge dat het bestuur inderdaad kan besluiten om iemand op een ‘wild card’ te laten deelnemen aan een koers. Dat zorgt weer voor de nodige hilariteit richting de winnaar van vorig jaar, Geert Jan Duisterwinkel. ,,Vorig jaar lukte het mij inderdaad om als eerste over de streep te komen. Maar ik weet dat er een paar, zoals Ben van Tilburg en Peter Edward Bos, stevig getraind hebben om er voor te zorgen dat zij nu als eerste over de streep komen,” aldus de eigenaar van een boerenbedrijf in de buurt van Vierhuizen. Waar de Funklasse een gespreksonderwerp is geldt dat uiteraard ook voor wedstrijden van de Amateurs en de Dames. ,,Bij de amateurs staat de teller op dit moment op ruim zestig aanmeldingen en bij de dames op bijna veertig,” vertelt Jeroen Scholtens. ,,Als organisatie zijn we daar heel erg blij mee. Dat betekent namelijk dat de Ronde van Kloosterburen weer steeds meer een begrip wordt. Iets wat overigens ook geldt voor het Wielerevenement HomeRide waar ondertussen ruim 1 miljoen naar is gedoneerd richting de Ronald Mc Donaldhuizen in Nederland. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er trots op ben dat wij als team Ride 4Lennard, daar een bijdrage aan hebben mogen leveren. Een mening die door allen gedeeld wordt waar Geert Jan Duisterwinkel tot slot aan toevoegt dat de aanwezigheid van de familie van Lennard bij de start direct al het eerste kippenvel moment was. ,,Als je van dichtbij meemaakt wat familie van kinderen die ernstig ziek zijn doormaken en ziet en hoort alle verhalen dan geeft je dat extra kracht. Natuurlijk hebben we allemaal onze moeilijke momenten gehad tijdens een tocht van 24 uur maar dat staat in geen verhouding tot wat die mensen dagelijks meemaken. En dat is iets wat zeker heeft bijgedragen tot het leveren van een prachtige prestatie op niet alleen sportief maar ook op financieel gebied.”