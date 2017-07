Damesteam Noordpool al dertig jaar samen op pad.

Dertig jaar geleden ging er tijdens het jaarlijkse weekendje weg van het damesteam van Noordpool een tas vol sportattributen mee. Nu dertig jaar later zijn de sportattributen vervangen door een tas vol met gezelschapsspelletjes maar is de gezelligheid van toen onveranderd gebleven.In 1987 was het voor de eerste keer dat het damesteam van Noordpool besloot om een weekend met elkaar weg te gaan. Een weekend weg wat samenviel met de komst van een aantal nieuwe speelsters vertelt Betsie de Rouw. ,,Bij Noordpool zaten we op dat moment wat krap in de speelsters. Maar we hadden toen het geluk dat er op dat moment een aantal speelsters van de vv Middelstum zoekende was naar een nieuwe vereniging. In Middelstum was men net met een damesteam gestopt en daar konden wij als Noordpool toen van profiteren.” Maar dat profiteren van het stoppen van het damesteam van Middelstum was bijna niet doorgegaan verteld Nanda Mulder die dertig jaar geleden een van de nieuwkomers binnen Noordpool was. ,,Samen met Tinie Laning en Trijn Westra zijn we eerst wat dichter bij ons in de buurt gaan kijken. Maar ik geloof dat het Tinie was die toen zei van, laten we ook eens bij Noordpool gaan kijken. Noordpool speelde in die periode absoluut op een hoog niveau en wat ons toch het beeld gaf dat men het in Uithuizen goed voor elkaar had.”De laatste opmerking van Nanda wordt bevestigd door Henk Leegte die in die periode trainer van het damesteam was. ,,Wat Nanda zegt ben ik het absoluut mee eens. In die periode speelden we als Noordpool op een zeer aanvaardbaar niveau. Maar wat we daarnaast zeker niet moeten vergeten is dat er binnen het team toch wel sprake was van een unieke sfeer. Ik denk echt dat dit wel bijzonder genoemd mag worden.” Wanneer hun oud-trainer dat laatste zegt wordt er direct instemmend geknikt en maakt Gerrie Berendsen de opmerking dat ze dat ook echt iets vind wat nog steeds past bij het Noordpool-team van toen en waar nog steeds een deel is wat met elkaar optrekt. ,,Ik weet nog goed dat Nanda en Tinie, en later Trijn, bij ons kwamen voetballen. Dan is het in mijn ogen de normaalste zaak van de wereld dat je ze netjes opvangt zodat ze het idee hebben dat ze ook echt welkom zijn.”Toen de ‘nieuwelingen’ er eenmaal waren werd vervolgens al snel het plan geopperd om als groep een weekendje weg te organiseren om elkaar op die manier toch wat beter te leren kennen, verteld Nanda Mulder. ,, In mijn beleving is het eerste weekend dat we samen organiseerden op die manier ontstaan. Er kwamen nog wat meer nieuwe speelsters bij zodat het een soort van kennismakingsweekend werd.” Een kennismakingsweekend waarbij Ineke Berendsen direct tot organisator werd benoemd en wat nu dertig jaar later nog steeds het geval is. Wanneer dat laatste ter sprake komt moet de vroeger in de spits voetballende Ineke Berendsen daar zelf ook wel om lachen. ,,Dat is ooit zo begonnen dat ik de locaties boekte en dat is nooit anders geworden. Maar dat geldt ook voor het feit dat we eigenlijk altijd naar een van onze eilanden gaan. We zijn weleens naar een andere locatie ergens in Nederland geweest maar uiteindelijk kwamen we toch weer op een eiland terecht. De laatste jaren is dat Ameland en gevoelsmatig denk ik dat daar ook geen verandering meer in gaat komen. Naast het feit dat we daar onze vaste gewoontes hebben, zoals het bijna twee uur ‘vergaderen’ waar we gaan eten en het shoppen op de zondag, speelt er natuurlijk ook nog wat anders. Want daar We zijn, samen met onze partners, nu nog met in totaal elf personen die zijn overgebleven vanuit de periode van dertig jaar geleden. In de eerste jaren bestond de groep uit 25 personen. Uiteraard vallen er, om wat voor reden dan ook, in de loop der jaren mensen af. Maar we hebben nu gezegd, mocht er van deze groep van elf personen waar we de laatste jaren nog mee weggaan iemand niet meer mee kunnen, dan stoppen we er mee. Dan koesteren we de herinneringen aan een prachtige periode en is het mooi geweest.”Maar gezien het enthousiasme van het viertal speelsters en de trainer van het dameselftal van toen is dat stoppen nog niet aan de orde en wat ook geldt voor Ali Leegte-van Duinen. Want de echtgenote van Henk is, en zonder dat ze dat zelf weet, een belangrijk factor in het geheel. Want als onderbouwing van een veelvoud aan anekdotes komt Ali met een aantal fotoboeken tevoorschijn die ogenblikkelijk voor de nodige lachsalvo’s zorgen. Maar aan de Klipper in Uithuizen gaat het vervolgens nog leuker worden wanneer de DVD met de clip tevoorschijn komt wat de overige negen personen van de ‘harde kern’ had opgenomen toen Henk en Ali Leegte enkele jaren geleden hun 50-jarig huwelijk vierden. Een actie die door het Gouden bruidspaar zeer werd gewaardeerd. ,,Ik moet zeggen dat de clip precies het beeld geeft wat wij als groep met elkaar hebben, vertelt Henk Leegte. ,, Toen keken ze al verder dan alleen maar naar het voetballen en dat is nooit veranderd. In al die jaren is het natuurlijk niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. Maar wanneer er bijvoorbeeld bij een van ons ziekte was dan stond de groep altijd paraat en dat is nooit anders geworden,” aldus Henk Leegte die bijval krijgt van Nanda Mulder. ,,Dat wat Henk zegt klopt echt. Zo ervaar ik het nu dertig jaar later nog steeds. We kwamen toen als buitenstaanders in een voor ons vreemde groep waar uiteindelijk een hechte vriendschap is uit ontstaan. Ik vind dat nog steeds bijzonder want laten we eerlijk zijn, waar maak je het tegenwoordig nog mee dat een team van vroeger, en wat al jarenlang niet meer voetbalt, nog steeds een paar keer per jaar samenkomt. En als we dan weer bij elkaar zijn is het alsof we elkaar een dag eerder nog hebben gesproken.”Dat je dat tegenwoordig steeds minder ziet komt volgens Betsie de Rouw ook doordat men zich tegenwoordig steeds minder druk maakt om het teamgebeuren. ,,Ik ga niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was. Maar ik durf wel te zeggen dat wij meer gedreven waren en meer teamgericht bezig waren. Ik weet nog goed dat ik als 12-jarige in het damesteam kwam en mijn ogen uitkeek over wat er allemaal binnen en rond het team gebeurde. Maar al heel snel werd je wegwijs gemaakt in de ‘grote voetbalwereld’ zodat ook jij binnen het team niet alleen optimaal kon presteren maar er verder ook bij hoorde. En dat is tegenwoordig allemaal anders waar de frequentie van het ‘gebruik’ van de sociale media zeker debet aan is. Iedereen is nu veel meer als individu bezig en dat had je in de tijd dat wij actief waren niet. En dat zorgde dat je als team gewoon veel meer samen deed dan tegenwoordig.” Wat de laatste opmerking betreft is Gerrie Berendsen het roerend met haar teamgenote eens. ,,Ik zeg nog heel vaak wanneer het over vroeger gaat, binnen de lijnen waren we behoorlijk fanatiek maar buiten de lijnen kwam het sociale aspect op de eerste plaats. En nog steeds ben ik er van overtuigd dat die combinatie de enige juiste is. Plezier, in combinatie met fanatisme, geeft altijd resultaat.” En gezien het instemmend geknik is iedereen dat roerend met de vroegere doelvrouwe van Noordpool eens.