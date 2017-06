Keepersvak als rode draad bij de Zijlstra’s

Het keepersvak loopt als een rode draad door het leven van Berend en Gert-Klaas Zijlstra. Waar Gert-Klaas als ondertussen oud-doelman van FC LEO met zijn zoon Niels een potentiele opvolger in huis heeft moet de voor VV Winsum 3 spelende Berend het echter ‘doen’ met zijn twee voor de VV Winsum voetballende zoons Cars en Thom.Een voetbalfamilie mag de familie Zijlstra wel genoemd worden. Een voetbalfamilie waarvan het grootste gedeelte bij toeval samen is wanneer het interview met de drie keepers in de familie Zijlstra Berend, Gert-Klaas en Niels plaatsvind. Een interview over het keepersvak waar de 39-jarige Gert-Klaas enkele weken geleden bewust een punt achter heeft gezet. ,,Naast dat ik het met mijn installatiebedrijf heel erg druk heb moet het niet zo zijn dat je jonge talentvolle keepers in de weg staat. Het is als vader lastig om het van je eigen zoon te zeggen maar Niels is absoluut talentvol. Dat maakte het voor mij misschien ook wel wat gemakkelijker om een stapje terug te doen naar het 35+-team van FC LEO. Nadat ik ruim vijf jaar geleden op 34-jarige weer ben gaan keepen, ik ben toen ik 18 jaar was abrupt gestopt om te gaan volleyballen, speelde ik met regelmaat mijn wedstrijden in het eerste elftal als vervanger van Marco Wichers omdat die regelmatig door blessureleed geplaagd werd. Maar het is nu mooi geweest waarbij ik het stokje nu met alle plezier doorgeef aan Niels die samen met Marco mag gaan uitmaken wie er straks eerste doelman van FC LEO wordt ”Wanneer zijn twee jaar jongere broer dat zo zegt moet de 41-jarige Berend Zijlstra lachen. Want ook hij stopte al op jonge leeftijd met keepen om vervolgens op latere leeftijd de draad weer op te pakken. ,,Toen ik bij de Marechaussee ging werken ben ik gestopt als doelman omdat het gewoon niet te combineren was. Nadat ik in de gezondheidszorg kwam te werken heb ik hier in Winsum de draad toch weer opgepakt. Dat ik weer begon heeft er mee te maken dat het keepen je echt in de genen zit. Ik zie dat mijn twee jongens, Cars en Thomas, dat gevoel totaal niet hebben richting het keepersvak. Iets wat Gert-Klaas en ik, en ook Niels, wel hebben.”Dat laatste wordt door de 16-jarige Niels bevestigd. ,,Wat Berend zegt klopt wel. Toen ik nog in de E-junioren van FC LEO speelde gebeurde het al vrij snel dat ik de vaste doelman van mijn team werd. Er waren er die er gewoon niks van bakten, en misschien ook wel bewust, en ook hun best niet deden om er wat van te maken. Want een ding is zeker, je moet het keepen wel echt leuk vinden.” Dat laatste zijn Cars en Thom, die in de D5 van VV Winsum voetbalt, roerend met hun neef eens. Beide jongens zijn voetballer en hebben niets met het keepersvak verteld de eveneens 16-jarige Cars. ,,Mijn vader zegt weleens, wanneer je niet kunt voetballen, kun je altijd nog keeper worden. Dat bedoelt hij als uiteraard als grap maar eerlijk gezegd zou ik er niet aan moeten denken dat ik keeper zou moeten zijn. Al dat gezeur wanneer je een blunder maakt is niks voor mij.”Wanneer Gert-Klaas Zijlstra zijn neef dat laatste hoort zeggen haakt hij daar ogenblikkelijk op in. ,,Wat Cars zegt is precies het verhaal. ,,Als keeper moet je mentaal sterk zijn. Wanneer je een fout maakt kun je die vaak niet meer herstellen. Wanneer je daar niet mee om kunt gaan ben je gewoon minder geschikt voor de positie van doelman. Wat dat betreft vind ik het nog steeds jammer dat Berend en ik in de jeugd niet die de trainingen hebben gehad die er tegenwoordig worden gegeven. Want gezien onze gedrevenheid waren we dan absoluut als keeper beter geworden.” Woorden waar Berend zich direct bij aansluit. ,,Als ik alleen al kijk naar hoe hier bij VV Winsum de keepers door Gaby Hemsens getraind worden. Dan denk ik weleens, ik wou dat ik dat als jonge doelman had mogen meemaken. Daar ben ik best weleens jaloers op. Daarom is het ook te hopen dat er voor Niels binnen FC LEO iemand is die de keepers op de juiste wijze gaat trainen en waarbij ik het niet snap dat kleinere clubs op dat gebied niet meer met elkaar gaan samenwerken.”Dat samenwerken gebeurde een paar jaar geleden overigens wel tussen FC LEO en VVSV’09 verteld Gert-Klaas Zijlstra. ,,Toen VVSV’09 nog een fusieclub was en ik net weer begon te keepen ging ik samen met Marco Wichers naar Ulrum om samen met de keepers van VVSV’09 keepertraining te krijgen van Piet Ruchti. Toen Zeester vervolgens apart verder ging vertrok Martijn Wieringa naar Zoutkamp en is het gezamenlijk trainen verwaterd. Dat zou eigenlijk, wat de gemeente De Marne betreft, weer opgepakt moeten worden maar dan moeten clubs daar wel gezamenlijk in durven en willen investeren.” Ondertussen zit de 10-jarige Yvon te wiebelen op haar stoel want ook zij wil graag vertellen dat ook ze als voetbalster actief is. ,,Ik voetbal voor de E-junioren van FC LEO maar ben gelukkig geen keeper zoals Niels. Ik ben middenvelder maar volgens pappa ben ik wel even fanatiek als Niels en mijn andere broertje Rowan.” Met haar laatste opmerking krijgt ze uiteraard de lachers op haar hand maar Gert-Klaas helpt zijn dochter door te zeggen dat het fanatisme haar met de paplepel is toegediend. ,,Ik ben zelf ook fanatiek en daar hebben mijn kinderen gelukkig wat van meegekregen. Je kreeg vroeger van je ouders mee dat je wat voor je sport over moest hebben en dat niet alles je kwam aanwaaien, vertelt Gert-Klaas die opeens de naam van Gerke Kersaan laat vallen. ,,Gerke nam het in augustus bij FC LEO als hoofdtrainer over van Klaas van der Ploeg die toen door ziekte een stap terug moest doen. Ik moet zeggen dat ik van Gerke, die zich via het volgen van cursussen echt in het keepersvak heeft verdiept, veel heb geleerd. Dat geeft aan dat er op dat gebied voor heel veel verenigingen nog voldoende winst te behalen is. Zo werd Niels dit seizoen ook door Gerke getraind en ik durf te zeggen dat hij zich daardoor duidelijk heeft verbeterd. “Een opmerking die de jonge doelman een beetje doet blozen maar waar hij het uiteindelijk wel mee eens is. ,,Als ik heel eerlijk ben zou ik wel willen dat Gerke ook volgend seizoen nog als keepertrainer actief zou zijn. Want precies als mijn vader zegt, ik heb echt heel veel van hem geleerd.” Wanneer Berend de laatste opmerkingen van zijn broer en neef beluisterd komt hij vervolgens met de opmerking dat er voor iemand die is geïnteresseerd in het keepersvak een mooie uitdaging ligt te wachten. ,,Door mijn werkzaamheden in de zorg ontbreekt mij de tijd en dat geldt ook voor Gert-Klaas. Maar voor iemand die de tijd en ook de kennis heeft op voetbalgebied bijna niets mooier te bedenken om met keepers aan de slag te gaan. Vaak worden keepers een beetje ‘gek’ genoemd maar ik noem de ‘echte liever de liefhebbers die alles voor hun hobby over hebben.”