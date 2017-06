5e Bedum Beachtoernooi kent alleen maar winnaars

Regen, wolken, ruim twee honderd wedstrijden en op zaterdagmiddag eindelijk de zon waren de belangrijkste ingrediënten tijdens een meer dan geslaagde ODN Oil Bedum Beachtoernooi 2017 dat gezien het plezier van iedereen alleen maar winnaars kende.Maar liefst 92 deelnemende teams hadden zich zaterdag aangemeld voor het ODN Oil Bedum Beachtoernooi 2017. Daarnaast hadden zich voor het scholentoernooi, wat voor vrijdagmiddag op het programma stond, dertien teams ingeschreven en voor het bedrijventoernooi, dat voor de vrijdagavond op het programma stond, twintig teams. Een gegeven dat de organisatie al snel het idee gaf dat ook de vijfde editie van het Beach Volleybaltoernooi weer een doorslaand succes zou gaan worden. Maar waar in de dagen daarvoor men in grote delen van Nederland nog liep te puffen van de hitte was dat op zowel de vrijdag als ook op de zaterdag duidelijk anders. De temperatuur lag beduidend lager dan eerder in de week en ook de zon was duidelijk minder nadrukkelijk aanwezig. Maar gelukkig voor de organisatie had geen een van de teams zich afgemeld of was zomaar weggebleven. ,, Vrijdagavond tijdens de bedrijvencompetitie was het een druilerige motregen wat ons wat parten speelde, blik Arjan Blokzijl, als een van de organisatoren, zaterdagmiddag nog even terug. ,, En ook vanmorgen waren de omstandigheden niet best en had ik even iets van, ik hoop dat er geen teams zijn die wegblijven. Maar gelukkig voor de wedstrijdleiding waren alle teams keurig op tijd aanwezig zodat er niet in het programma geschoven hoefde te worden.” Doordat Arjan Blokzijl ook als speler op het toernooi actief was werd de vraag of het eenmalig was dat men met het Beachvolleybaltoernooi moest uitwijken naar het sportcomplex voorgelegd aan de ook nauw bij de organisatie betrokken Stephan Bolhuis. ,, Doordat het Versplein de komende periode een ingrijpende verbouwing ondergaat konden we voor deze editie niets anders dan uitwijken naar het Beachvolleybal-complex van DIO. Daar waren we als organisatie natuurlijk erg blij mee. Maar de charme van het toernooi is toch wel dat het in het centrum van het dorp georganiseerd wordt. Dus het is zeker de bedoeling dat we in de toekomst weer naar het Versplein terugkeren maar wanneer is nog niet duidelijk. Het is namelijk nog niet precies helder wanneer de verbouwing van het Versplein gereed is, vertelt Stephan Bolhuis die verder nog wist te melden dat er dankzij een anonieme sponsor bij het bedrijventoernooi om een heuse wisselbokaal was gespeeld. Een wisselbokaal die deze eerste keer werd gewonnen door het team van Hotel Gemeentehuis Bedum. ,,Als organisatie zijn we natuurlijk blij met een gebaar als deze want daaruit blijkt dat men het waardeert dat er evenementen zoals het ODN Oil Bedum Beachtoernooi worden georganiseerd.”Ondertussen werd er op alle zes de velden druk gevolleybald door teams met de meest fantastische namen. Zo waren er onder de deelnemende teams met de namen, De ijscupjes, Team Simpel 2.0, De Ideale Schoonzonen, Standje 69 en Waar is mijn team. Dat waren nog maar een paar van de in totaal 92 teams die in totaal bijna 200 wedstrijdjes moesten spelen. Maar moesten was eigenlijk niet het juiste woord. Want op de zes volleybalveldjes werd zonder uitzondering met heel veel plezier gespeeld zodat er onder de deelnemende teams eerder sprake was van, we mogen hier lekker spelen. Dat laatste gold ook voor een team van de Old Stars van SV Bedum. Van dat team had een viertal spelers zich door teamgenoot Massoudjabani Djabani laten overhalen om aan het Beachvolleybaltoernooi mee te doen. Maar al na het eerste duel raakte een van de mannen geblesseerd en moest er hulp van ‘buitenaf’ ingeschakeld worden om het toernooi te kunnen vervolgen. Maar dat mocht de pret niet drukken voor de mannen die nog wekelijks op de woensdagochtenden tegen een balletje lopen te trappen. Pret wat er ook duidelijk was bij de andere teams omdat de weersomstandigheden ondertussen steeds beter werden. Was de ochtend nog nat en grijs, in de middag brak steeds vaker de zon door de bewolking en werd het allemaal wat aangenamer voor zowel de deelnemers als het publiek wat in redelijke getale naar het Beachcourt was gekomen. Rond 15.30 uur kwam vervolgens de mededeling vanaf de wedstrijdtafel dat er op dat moment nog zestig wedstrijden gespeeld moesten worden. Een blik op het programma leerde vervolgens dat de organisatie van het ODN Oil Bedum Beachtoernooi 2017 met een strakke planning werkte wat door Arjan Blokzijl eerder op de middag ook al was aangegeven. ,, Door het groot aantal teams moet je het wel strak houden. Maar dat is onze wedstrijdleiding wel toevertrouwd weten we vanuit onze eerdere edities,” aldus Blokzijl die op de zaterdag toch nog even terugkeek naar het scholentoernooi van een dag eerder. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat we daar als organisatie niet voldoende aandacht aan hebben besteed. Uiteindelijk kwamen we nog tot dertien teams maar in mijn beleving had dat eigenlijk het dubbele moeten zijn. Dat is iets waar we bij de volgende editie beter naar moeten kijken want dat er een volgende editie gaat komen staat als een paal boven water.” Dat het laatste geen loze kreet was bleek wel tijdens het verdere verloop van het toernooi. Want of er nu in de verliezers of winnaarspoule moest worden gespeeld maakte de deelnemers namelijk niets uit. Het plezier was er namelijk bij niemand minder om tijdens de vijfde editie van een ook nu weer uitstekend georganiseerde ODN Oil Bedum Beachtoernooi 2017.Een toernooi waar Stephan Bolhuis richting het einde van de middag daarom ook al met een tevreden gevoel op terugkeek. ,,Toen we vijf jaar geleden begonnen had ik niet verwacht dat er vijf jaar later ruim negentig teams zouden meedoen. De organisatie staat echter als een huis en daarom ben ik er ook van overtuigd dat we een tweede lustrum zeker gaan halen. Bedum wordt namelijk door de successen van DIO steeds meer een volleybalbolwerk en daar is dit prachtig toernooi absoluut een uitvloeisel van. “