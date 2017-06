Zware valpartijen domper op 34e Omloop van Bedum

Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken tot het verleden behoort krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu het voetballen voorbij is. Dat is deze zomer niet anders want ook nu komt deze opmerking met regelmaat voorbij. Iets wat gelukkig niet het geval is want de redacties van de Ommelander Courant of Oostermoer hebben op sportgebied altijd wel iets voor mij in petto. Waar het op dit moment dus rustig is op voetbalgebied is dat met andere sporten waar ik in de beide kranten over mag schrijven anders. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline. Het antwoord was dan steevast, Puurvoetbalonline is een voetbalsite en dus blijft deze 'schoenmaker' blijf bij zijn leest. Maar de wereld om ons heen verandert en daarom bedacht ik mij vorig zomer, waarom ook niet. Het is mijn eigen website en ik doe er niemand pijn mee. Sterker nog, het geschrevene met bronvermelding plaatsen zorgt dat evenementen waar vrijwilligers veel tijd insteken extra in de publiciteit komt en komen de sporters en of vrijwilligers van verenigingen of organisaties nog meer in beeld.De 34Omloop van Bedum kende dinsdagavond een chaotisch verloop. Twee zware valpartijen, waarbij bij de eerste Coen Rijpma negen gebroken ribben en twee klaplongen opliep, zorgden er voor dat de koers tot twee keer geneutraliseerd moest worden voordat Jeff Vermeulen uiteindelijk als eerste over de finish kwam.Dinsdagavond stond voor de 34keer de Omloop van Bedum op het programma. Een criterium dat ook deze keer een groot aantal renners van naam en faam aan de start zag staan. Zo waren er o.a. met Jos Harms, de winnaar van 2015, Taeke Oppewal, de verrassende winnaar van vorig jaar, Paul de Haan, Jeff Vermeulen en Rick Ottema volgens bestuurslid Be Huizing duidelijk een aantal gegadigden voor de eindzege te noemen. ,,Alle vijf kunnen hier vanavond in Bedum winnen waarbij ik persoonlijk denk aan Paul de Haan of Jeff Vermeulen. Naast de Nederlanders mogen we de inbreng vanuit Duitsland echter ook niet onderschatten. Want de hier vaker rijdende Vladi Riha uit Bremen heeft namelijk nog een topper meegenomen in de persoon van John André Kämna. Die was een paar jaar geleden bij de junioren nog wereldkampioen tijdrijden op de weg. En daarnaast, dat zagen we vorig jaar met Oppewal, heb je natuurlijk altijd nog outsiders diekunnen winnen,” aldus Huizing die om exact 19.00 uur zag dat burgermeester Erica van Lente de 120 renners wegschoot voor een criterium over honderd kilometer. Een criterium dat gelukkig onder minder warme omstandigheden kon worden verreden dan die van een dag eerder. ,,Met dezelfde tropische temperaturen als maandag had de jury misschien wel besloten om de ronde in te korten. Maar een dergelijk besluit ligt bij de jury en nooit bij de organisatie,” aldus Huizing die net als de toeschouwers zag dat er al in de derde ronde een kopgroep ontstond bestaande uit Paul de Haan, Adrie Lindeman, Jeff Vermeulen en Johan Knol. Een kopgroep die er direct serieus werk van maakte want met nog 48 van de 53 ronden te gaan bedroeg de voorsprong van het leidend kwartet al ruim veertig seconden. Maar drie ronden later was er opeens een lichte vorm van paniek bij juryvoorzitter Koos Feiken. Vanuit de koers werd er namelijk een zware valpartij gemeld waarbij om de assistentie van een ambulance werd gevraagd. Dat betekende dat de koers geneutraliseerd werd zodat de onfortuinlijke renner, Coen Rijpma uit Wolvega, door de medische diensten op de juiste wijze behandeld kon worden. Door de ernst van het ongeval, waarbij Rijpma negen ribben brak en twee klaplongen opliep, duurde het ruim een half uur voordat er, in samenspraak met de ploeg van de NWVG waar Rijpma lid van is, een herstart plaatsvond waarbij de vier koplopers uiteraard hun voorsprong van ruim veertig seconden behielden. Vanuit de jury was ondertussen besloten om tien ronden van de nog te rijden 45 ronden af te halen omdat de renners geruime tijd stil hadden gestaan en wat natuurlijk niet bevorderlijk voor de spieren was. Al snel na de herstart werd echter duidelijk dat de kopgroep niet van plan was om het peloton te laten terugkomen. Steeds schommelde de voorsprong rond de 50 seconden. En wat het peloton ook probeerde, daar kwam geen verandering in. Met nog 24 ronden te gaan kwam er vervolgens een tweede melding van een valpartij. Een valpartij op ongeveer dezelfde plaats op het parcours waar Rijpma eerder op de avond ook onderuit was gegaan Bij deze valpartij waren in totaal zes renners betrokken zodat ook nu de koers weer geneutraliseerd moest worden. Maar al snel nadat Rondearts Jan Bakker bij de plaats des onheils was gearriveerd kwam het teken dat het deze keer allemaal minder erg was dan met het ongeluk van eerder op de avond. Dat zorgde dan ook dat de neutralisatie minder lang duurde dan de eerste maar dat er wel een groot aantal renners besloot om niet verder te rijden. Wie dat uiteraard wel deden waren de vier koplopers die ook nu met een voorsprong van 45 seconden aan het ondertussen derde blok mochten beginnen. Een blok waarin het al snel duidelijk werd dat het viertal Vermeulen, Lindeman, De Haan en Knol ging uitmaken wie er in Bedum op het erepodium zou komen te staan. Want door een fraaie wisselwerking tussen de microfonisten Erik Jager en Jannes Mulder met een jeugdige wielerfan werd iedereen in Bedum prima op de hoogte gehouden van het verschil tussen de kopgroep en het achtervolgend peloton. De jonge Sander de Vries hield, tot hilariteit van alles en iedereen, de rondetijden namelijk keurig bij en die precies overeenkwamen met die van de jury. Met nog tien ronden te gaan probeerden de Duitser John Kämna en Henk Bos uit Drachten om het viertal te bereiken. De voorsprong van de leiders in koers liep daardoor even terug naar 35 seconden maar een ronde later werd het duo weer teruggepakt door het peloton. Met nog acht ronden te gaan bedroeg de voorsprong vervolgens weer bijna een minuut en konden de eerste ‘weddenschappen’ afgesloten worden wie van het viertal op kop liggende renners de 34Omloop van Bedum zou gaan winnen. Zonder de overige drie iets te kort te doen was er een duidelijke sympathie voor Paul de Haan uit Meedhuizen die in september 2016 zijn broer Bas door een tragisch fietsongeval op St. Maarten had verloren. Maar de laatste tien ronden achter op de motor meerijdende microfonist Jannes Mulder kon in de laatste ronde melden dat Jeff Vermeulen in een ideale positie zat om op het lange rechte stuk naar start en finish toe te slaan. Bij het uitkomen van de laatste bocht was het echter Johan Knol die op kop lag en zag het er naar uit dat de renner uit Bakkeveen van kop af zou gaan winnen. Maar met nog een kleine honderd meter te gaan wist Jeff Vermeulen echter een fantastischete plaatsen waardoor hij toch als eerste de finish passeerde. Vermeulen werd daarbij op de voet gevolgd door Johan Knol die Paul de Haan uiteindelijk naar de derde plaats verwees zodat Adrie Lindeman als nummer vier buiten het podium viel. Waar na afloop iedereen tevreden was met winnaar Jeff Vermeulen overheersten toch de twee zware valpartijen deze 34Omloop van Bedum wist ook bestuurslid Be Huizing. ,,Gelukkig voor de organisatie waren het twee op zichzelf staande valpartijen. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder erg en waarbij we als organisatie uiteraard hopen dat Coen Rijpma, bij wie zijn voet uit de toeclip schoot en waardoor hij viel, weer helemaal hersteld van zijn zware val. ”Uitslag 34Omloop van Bedum:1 Jeff Vermeulen Hoogvliet2 Johan Knol Bakkeveen3 Paul de Haan Meedhuizen4 Adrie Lindeman Assen5 Lucas Cartensen Bielefeld6 Allard Niemeijer Groningen7 Bjorn Bakker Wijnjewoude8 Sander Iwema Hooghalen9 Hanno Rieping Oldenburg10 Peter Merx WarfhuizenTussenstand Rabobank Criterium CupElite:1 Jeff Vermeulen Hoogvliet2 Johan Knol Bakkeveen3 Paul de Haan MeedhuizenBeloften:1 Martijn Velt Oude Pekela2 Jurgen Timmerman Dronten3 Jeen de Jong BritsumAmateurs:1 Ron Timmermans Groningen2 Dennis Steverink Assen3 Jack Kuper Dokkum