Friezen domineren skeelerwedstrijden op parcours in Baflo

Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken tot het verleden behoort krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu het voetballen voorbij is. Dat is deze zomer niet anders want ook nu komt deze opmerking met regelmaat voorbij. Iets wat gelukkig niet het geval is want de redacties van de Ommelander Courant of Oostermoer hebben op sportgebied altijd wel iets voor mij in petto. Waar het op dit moment dus rustig is op voetbalgebied is dat met andere sporten waar ik in de beide kranten over mag schrijven anders. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline. Het antwoord was dan steevast, Puurvoetbalonline is een voetbalsite en dus blijft deze 'schoenmaker' blijf bij zijn leest. Maar de wereld om ons heen verandert en daarom bedacht ik mij vorig zomer, waarom ook niet. Het is mijn eigen website en ik doe er niemand pijn mee. Sterker nog, het geschrevene met bronvermelding plaatsen zorgt dat evenementen waar vrijwilligers veel tijd insteken extra in de publiciteit komt en komen de sporters en of vrijwilligers van verenigingen of organisaties nog meer in beeld.Skeelervereniging De Draai was woensdagavond de grote winnaar van de Powerslide Inline Skatewedstrijden in Baflo. Bij maar liefst vijf van de in totaal zeven onderdelen ging er namelijk een lid van de skeelervereniging uit Haulerwijk als eerste over de finish.Woensdagavond stond in Baflo de vierde wedstrijd van de in totaal zes in de reeks van de Powerslide Inline Competitie 2017 op het programma. Waren er vorig jaar nog ruim zestig deelnemers en deelneemsters die naar Baflo waren gekomen, dit jaar waren dat er met rond de vijftig toch wat minder waar volgens Peter Buurma, bestuurslid ijsclub Baflo, het warme weer debet aan was. ,,De hoge temperaturen van de laatste dagen zal toch wat deelnemers doen besluiten om niet naar Baflo te komen omdat we hier op een stratencircuit rijden. Skeeleren is al een zware sport en helemaal als je ook nog eens, zoals hier in Baflo, ook nog een stukje omhoog moet rijden.”In Baflo begonnen de wedstrijden woensdagavond even wat later dan gepland. Waar overal stond vermeld dat er vanaf 18.00 uur gestart zou gaan worden werd de eerste groep van deelnemers om 18.30 uur weggeschoten voor hun wedstrijd over twee ronden waarbij Amber Oosting, als enige in de klasse meisjespupillen 3, maar een rondje hoefde te rijden. Deze groep van in totaal vijf deelnemers kwam later op de avond nog een keer in actie en in beide series kwamen Donna Noor Gemser, Jasmin van der Terp, Nienke Valkenburg als de nummers 1, 2 en 3 over de finish. Waar er bij de meisjespupillen 2/3 dus in totaal 5 deelneemsters aan de start stonden, waren dat bij de groep meisjes en jongenspupillen/kadetten in totaal twaalf. Van deze groep moesten de meisjes in totaal 10 minuten en een ronde rijden en de jongens vijf minuten langer. Met twaalf deelnemers en deelneemsters op het parcours werd het al wat leuker voor het publiek dat zich in de buurt van start en finish had gemeld en wat onder de wedstrijden door kon genieten van muziek uit bijna de jaren vijftig wat uit de luidsprekers schalde. Nadat ook in deze categorie Skeelervereniging De Draai, met zeges voor Peike Joeri Gemser en Vera Lou Gemser , zijn suprematie bij de jeugdige talenten had laten zien was het rond de klok van 19.30 uur tijd voor het ‘grote’ werk. Rond die tijd stond voor de damessenioren een wedstrijd over 25 minuten en een ronde op het programma en de herensenioren en masters mochten nog 15 minuten langer hun skeelerkunsten op het parcours in Baflo vertonen. Maar voordat er geskeelerd werd vond er eerst nog een huldiging plaats. Op 11 juni waren Geert Kruims uit Een en de in deze regio zeer bekende Albert Bakker Nederlands Kampioen Skeeleren in hun categorie geworden. De tegenwoordig in Scharmer wonende Albert Bakker deed dat bij de Masters 60+ en Geert Kruims was de beste bij de Masters 50+. Nadat Albert Bakker vervolgens eerst zijn in de haast vergeten transponder, die verplicht is bij het skeeleren voor het registreren van de tijd, had opgehaald kon het veld van in totaal dertig mannen en vrouwen aan hun wedstrijd beginnen. Bij de dames werd al snel duidelijk dat de talentvolle Marijke Groenewoud uit Hallum woensdagavond in Baflo niet te kloppen was. De jonge Friezin won op 3 juni op het NK skeeleren ook al op indrukwekkende wijze de titel op de afvalkoers en liet ook in Baflo zien dat ze klaar is voor de Europese kampioenschappen dat van 01-07-2017 t/m 08-07-2017 in het Portugese Lagos wordt verreden. Waar het bij de dames snel duidelijk werd wiezou gaan winnen, was dat bij de mannen een ander verhaal. Al vroeg in de wedstrijd ontstond er een kopgroep van tien renners met alle grote namen aan boord. Na ongeveer tien minuten in koers gingen Harm Visser uit De Westereen, Arno Kruims uit Een en Daan Gelling uit Huizinge er echter vandoor. Het drietal senioren zette er direct goed de vaart in en binnen twee ronden hadden ze al een aardig gat geslagen. Vanuit de groep van zeven achtervolgers gingen Gerald Bos uit Kloosterburen en Jeroen Sienot uit Wehe- den Hoorn vervolgens in de achtervolging op het leidend drietal. Maar het trio Visser, Kruims en Gelling werkte als ploeggenoten prima samen en al snel werden de overige deelnemers op een ronde achterstand gezet. Dat zorgde dat met nog tien minuten en een ronde te gaan het podium bij de senioren al bekend was maar het alleen afwachten was wie er 1,2 en 3 zou gaan worden. Wie er bij de Masters op het podium zouden komen te staan was een ander verhaal want daar waren met Gerald Bos, Geert Kruims, Jeroen Sienot en Albert Bakker nog vier kandidaten voor in de race. Nadat Harm Visser, voor Arno Kruims en Daan Gelling, bij de senioren als eerste over de streep was gekomen moest het publiek nog even geduld hebben wie bij de Masters als eerste over de streep zou komen. Dat was uiteindelijk Jeroen Sienot die in een sprint voor twee zijn clubgenoot Gerald Bos nipt voorbleef. De derde plaats op het erepodium was vervolgens voor Albert Bakker die op zijn beurt Geert Kruims in de eindsprint wist te kloppen en daarmee zorgde dat ook het erepodium bij de Masters compleet was na een avond waarop duidelijk werd dat het skeeleren in Friesland duidelijk populairder is dan in onze provincie. .Skeeleren uitslagenMeisjes Pupillen 3: Skeelervereniging De DraaiMeisjes Pupillen 2:1 Donna Noor Gemser Skeelervereniging De Draai2 Jasmin van der Terp Skeelervereniging De Draai3 Nienke Valkenburg Skeelervereniging De DraaiJongens Pupillen1 / Kadetten1 Peike Joeri Gemser Skeelervereniging De Draai2 Jouke Douwma Skeelervereniging De Draai3 Juup Kuperus Skeelervereniging De DraaiMeisjes Pupillen1/ Kadetten1 Vera Lou Gemser Skeelervereniging De Draai2 Bianca van der Meer IJs en skeelerclub Lindenoord3 Imke Valkenburg Skeelervereniging De DraaiDames Senioren A1 Marijke Groenewold Team Frys2 Maaike Verweij Skeelervereniging De Draai3 Debby Behr Skeelervereniging De DraaiMasters 40/50/60+1 Jeroen Sienot IJsvereniging Groningen2 Gerard Bos IJsvereniging Groningen3 Albert Bakker IJsvereniging GroningenHeren Senioren1 Harm Visser Skeelervereniging De Draai2 Arno Kruims Skeelervereniging De Draai3 Daan Gelling Skeelervereniging De Draai