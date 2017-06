Martine Poort( vv Middelstum ): Blessureleed zorgt voor einde voetbalcarrière.

Op 17-jarige leeftijd debuteerde Martijn Poort in het eerste elftal van Middelstum. Een carrière waar de centrale verdediger nu veertien jaar later een punt achter zet omdat hij het vechten tegen steeds terugkerend blessureleed niet meer kan opbrengen om terug te keren en wat zorgde voor een afscheidsduel tussen Middelstum en een vriendenteam dat door Middelstum met 2-0 werd gewonnen.Voor Martijn Poort was er vrijdagavond een afscheidsduel georganiseerd waar de centrale verdediger totaal niet van de op de hoogte was. Pas in de loop van donderdag kreeg hij wat signalen binnen dat er rond zijn persoon wat stond te gebeuren waar het ging om zijn besluit om te stoppen als voetballer van het eerste elftal van Middelstum. Zo werd de voetballer door zijn ouders, die ook in het complot zaten, verteld dat hij om 17.45 bij zijn ouders werd verwacht. Dit omdat die te horen hadden gekregen dat hun zoon rond 18.15 uur door een deel van zijn voetbalvrienden zou worden opgehaald om naar het voetbalveld te worden gebracht omdat er dus een afscheidstoernooi voor Martijn werd georganiseerd. Rond 18.15 uur waren de overige voetbalvrienden van de afscheidnemende voetballer, zoals Ivan Milkovic, Ronnie Medema, Alwin Zwerver en zijn broer Floris Poort, ook gearriveerd op het complex van de Middelstumers waar even later de hoofdpersoon op een mooi versierde kar verscheen. Een mooie aankomst voor de 31 jarige voetballer die duidelijk verrast was over de aanstaande festiviteiten en het aantal voetbalvrienden dat aanwezig was om zijn afscheid extra luister bij te zetten. Een helaas noodgedwongen afscheid vertelt de voetballer even later. ,,Ik heb in mijn carrière met veel blessureleed te maken gehad wat de laatste twee jaar alleen maar erger is geworden. Ik krijg steeds meer last van mijn knieën en wat mij vervolgens belemmert om dat te kunnen brengen wat ik graag zou willen,” aldus de verdediger die zich ondertussen gereedmaakt voor de eerste helft die een half uur gaat duren. ,,Dat is ook lang genoeg’ grapt Martijn Poort aan wie duidelijk is te zien dat hij het zeer waardeert dat men dit afscheid voor hem heeft georganiseerd. In de eerste helft van het duel tussen het eerste team van de Middelstumers, waar naast de afscheidnemende Martijn Poort ook de naar VV Winsum vetrekkende Thijs Hoekzema en Joris Visser, die in Groningen voor The Knickerbockers gaat spelen, van de partij zijn, gebeurde er maar weinig. Het hoogtepunt in deze eerste helft was een formidabele pegel van Ivan Milkovic die door Youran Mus met een magistrale redding over de lat werd getikt. Daardoor brak de rust aan met een 0-0 stand op het scorebord en was aan het spel van de hoofdpersoon te zien dat zelfs in zijn afscheidsduel het voluit gaan er niet meer inzat. ,,Na een half uur spelen kreeg ik inderdaad al last. Dat bevestigd mijn beeld dat ik een verstandig besluit heb genomen om een punt achter mijn loopbaan in het eerste elftal te zetten. Het ontbreekt mij door mijn werk, ik werk in Sneek bij AB Vakwerk op de ICT-afdeling, ook steeds vaker aan de tijd om steeds weer echt fit in het elftal terug te keren. En ik vind dat wanneer je in een eerste elftal speelt je optimaal moet kunnen presteren,” aldus Martijn die door de langs de lijn staande supporters als een sierlijke voetballer wordt gezien. Iets waar de voetballer zelf verbaasd op reageert. ,,Mooi dat men dat zegt maar zelf zie ik mij toch meer als een voetballer die het van het stevig ingrijpen moest hebben. Ik ben niet echt van het vergelijken maar een type zoals Jaap Stam was toch wel meer mijn voorbeeld.”Ondertussen hoort de Middelstumer dat hij voor de tweede helft in zijn vriendenteam mag spelen waar tot zijn grote verrassing ook broer Floris voor naar Middelstum was gekomen. Iets wat volgens de uiteraard ook aanwezige moeder Poort als speciaal mocht worden gezien. ,,In tegenstelling tot Martijn is Floris al op jonge leeftijd gestopt. Dat was niet echt een voetballer. Martijn was dat veel meer en daarom vind ik het ook jammer dat hij moet stoppen omdat veelvuldig blessureleed hem teveel is geworden. Blessureleed wat al vroegtijdig begon want ik weet nog dat hij in zijn eerste seizoen als voetballer een arm brak. En uiteindelijk zijn het een rits aan blessures geweest die voor een vervelende rode draad in zijn voetballoopbaan hebben gezorgd. En je ziet zelfs nu dat hij moeite heeft om het tempo te kunnen volgen en wat de tweede helft alleen maar erger gaat worden.” Het moederinstinct liet mevr. Poort inderdaad niet in de steek want in zijn vriendenteam was de inbreng van de afscheidnemende voetballer namelijk minimaal. Iets wat, zo vertelde hij eerder, voor een stukje onzekerheid richting het op een lager niveau voetballen zorgde. ,,Ik wil nog graag in een lager team van Middelstum een balletje trappen maar dan moet ik wel eerst helemaal fit zijn. Ik vrees echter dat het helemaal fit worden nog wel even gaat duren.”Na de rust wordt alles daarom al spoedig in gereedheid gebracht om afscheid te nemen van een voetballer die ondanks veelvuldig blessureleed een keer met Middelstum kampioen werd, en daardoor promoveerde naar de tweede klasse, en een keer via de nacompetitie eveneens naar de tweede klasse promoveerde. ,,Dat waren vanzelfsprekend mijn hoogtepunten als voetballer in een periode dat Middelstum nog een stabiele derdeklasser met af en toe een uitschieter naar boven was. Helaas gaat het de laatste jaren wat minder omdat er steeds vaker spelers naar elders vertrekken. Dat is voor een club als Middelstum op een gegeven moment niet meer op te vangen en vandaar dat we de laatste drie jaar ook in de vierde klasse spelen. Een klasse waarin we het, gezien de spelers die ook nu weer vertrekken, ook het komend seizoen lastig in gaan krijgen, vertelt de bijna oud-speler van Middelstum 1. Een benaming die rond 20.15 uur werkelijkheid wordt wanneer de voetballer door zijn moeder en vriendin Loes Huitsing van het veld wordt gehaald. Een speciaal moment voor Martijn en de overige aanwezigen want duidelijk zichtbaar is dat het afscheid de Middelstumer niet onberoerd laat. Want onmiddellijk trekt hij zich even terug in de stilte van de kleedkamer om zijn afscheid even alleen te verwerken. Maar even later komt er toch weer een wat vrolijkere Martijn naar buiten die met zijn opmerking, wanneer je een partijtje als dit al niet meer kunt bijsloffen is het niet best, duidelijk laat blijken dat hij met zijn beslissing om een punt achter zijn voetbalcarrière te zetten in zijn ogen een juiste heeft genomen. .