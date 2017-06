Mijn 'weekend'-moment:'Belofte maakt schuld : De Foto

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor, speciaals of waar je met verbazing/afgrijzen, maar soms ook met veel bewondering en respect, naar kijkt of luistert.Mijn weekendmoment stond eigenlijk al min of meer vast voordat het weekend eigenlijk daadwerkelijk begon. Vrijdag plaatste ik het artikel over Siert Brontsema op Puurvoetbalonline waar echter een verkeerde foto bij verscheen. De foto die verscheen was de foto van het duel Houtigehage-SV Bedum. Dat werd later wel hersteld maar uiteraard kwamen daar reacties op. Een van de reacties kwam van Dick Visser. Dick is gezegend met een groot gevoel voor humor en waar ik absoluut iets mee heb. Zijn opmerking ‘laat die foto maar mooi staan’ vroeg natuurlijk om een reactie. Als reactie gaf ik dat mocht hij op pinksterzondag met SV Bedum promoveren ik een foto van hem zou plaatsen op Puurvoetbalonline. Geen lullig klein fotootje maar een duidelijk grote foto. Gisteravond lukte dat niet meer omdat ik er na het in de steigers zetten van SV Bedum-Houtigehage voor de zondag wel even klaar mee was. Maar ik wist er komt een reactie en die zag ik vanmorgen rond 05.00 uur. ‘Waar blijft de foto’ las ik en ook daar zag ik de humor van Dick in terug. Doordat ik eerst Martine naar Mercator mocht brengen werd het even later maar ik wist , de foto van Dick moest voordat Nederland ontwaakt online staan. Een foto als eerbetoon aan een prachtmens Dick Visser die ik deze promotie met SV Bedum-zondag 1 meer dan gun en verder alle succes in zijn verdere trainerscarriere toewens.