Alles klopt bij laatste competitieduel ’t Zandt.

Zaterdagmiddag won vv ’t Zandt zijn allerlaatste competitiewedstrijd in zijn bestaan. Voor het oog van rond zeker 200 toeschouwers, en met Jochem Kamphuis als scheidsrechter, werd er op sportparkmet 2-0 van buurman De Fivel gewonnen.Bij aankomst op sportparkwerd direct duidelijk dat het hier niet om een gewoon competitieduel ging maar dat er echt iets speciaals stond te gebeuren. Zo was daar de Christelijke muziekvereniging Oranje uit ’t Zandt die voor de muzikale omlijsting zorgde en waren de verkooppunten voor het verzorgen van de inwendige mens al op tijd bemand. En verder waren rond 13. 15 uur de spelers van en de thuisploeg en die van tegenstander De Fivel 2 al present op het sportpark van ’t Zandt voor het allerlaatste competitieduel van de plaatselijke hoofdmacht. Een laatste wedstrijd wat bij aanvoerder Teun Heuvel voor een bijzonder gevoel zorgde. ,,Toen ik rond 13.00 uur ’t Zandt binnen reed besefte ik mij dat dit de laatste keer was dat dit gebeurde om er te gaan voetballen. Gewoon nooit meer voetballen in het dorp waar je bent opgegroeid zorgt absoluut voor een dubbel gevoel. Als club hebben we echt samen naar dit duel toegeleefd. Daar hebben we een jaar de tijd voor gehad wat een fantastisch jaar is geworden. We hebben samen heel veel georganiseerd zodat het laatste seizoen bij een in alle opzichten prachtige vereniging is omgevlogen.”Via de sociale media hadden o.a. de broers Ronald en Erwin Koeman, Arjen Robben, Hans Nijland, Henk de Haan en Arnold Kruiswijk iedereen opgeroepen om naar het laatste competitieduel van ’t Zandt komen. Een oproep waar velen gehoor aan hadden gegeven want rond half twee was het al aardig druk op het sportpark waar scheidsrechter Jochem Kamphuis ondertussen ook was gearriveerd. De arbiter die zijn wedstrijden in het betaald voetbal fluit was door de thuisclub benaderd of hij hun laatste competitieduel wilde fluiten. De sympathieke Kamphuis was daar direct toe bereidt en liet zaterdag blijken dat hij zijn taak serieus nam door te vragen naar het wisselbeleid bij de lagere teams in het amateurvoetbal. En verder gaf de arbiter met een knipoog aan dat hij al de gehele week gespannen was voor dit ook voor hem toch wel bijzonder duel.Ondertussen werd er door vooral de leden van de commissie, bestaande uit Gerry Winkel, Arne Pot, Sander Doorn Rik Baas en Marijn Teerling, toch stiekem naar de ingang van het sportpark gekeken want het zou toch wat zijn wanneer er een van de prominenten die hadden meegewerkt aan de oproep om allemaal op 27 mei naar ’t Zandt te komen ook zelf het sportpark kwam oplopen. ,,Dat zou inderdaad fantastisch zijn wanneer bijvoorbeeld Ronald of Erwin Koeman of Hans Nijland naar onze laatste competitieduel zouden komen, vertelt Sander Doorn die samen met de andere leden van de jubileumcommissie er ook voor had gezorgd dat er zaterdag in ’t Zandt met de wedstrijdbal werd gespeeld die voor het eredivisie-seizoen 17/18 is ontworpen door dé tattoo-koning van Nederland Henk Schiffmacher. De bal is na 1 juli pas leverbaar maar mooi dat er op 27 mei, tijdens laatste competitiewedstrijd: 't Zandt - de Fivel met dit prachtige speeltuig werd gespeeld. ,,Daar zijn we natuurlijk geweldig trots op maar wat ook geldt voor het feit dat de speaker van FC Groningen, Jan Wildeman, hier vanmiddag ‘stadionspeaker’ is. Dat gevoegd bij dat Jochem Kamphuis de wedstrijd fluit maakt ons laatste competitietreffen alleen al speciaal,” aldus Sander Doorn die vervolgens door aanvoerder Teun Heuvel wordt aangespoord om zich om te kleden. Want zo vertelt de aanvoerder, we gaan wel voor de winst tegen De Fivel. Ze mogen dan wel op een tweede plaats staan en wij zevende maar wij willen ons bestaan als voetbalclub met een laatste winstpartij beëindigen.”Rond half drie was het eindelijk zo ver dat de ‘matadoren’, zoals ze door speaker Jan Wildeman werden genoemd, het veld betraden waarbij ze begeleidt werden door de muzikale klanken van de muziekvereniging en een spetterend vuurwerk wat het sportpark figuurlijk in lichterlaaie zette. Nadat de blauw/witte rookwolken waren opgetrokken kon er eindelijk gevoetbald worden en werd direct duidelijk dat de tropische omstandigheden er voor zorgde dat het tempo laag lag. Maar dat mocht de pret niet drukken en wat nog leuker werd toen Cees bij de Leij de thuisploeg in de 39minuut aan de leiding bracht. Dat was ook direct zijn twintigste goal in dienst van ’t Zandt waarmee hij dit seizoen ook clubtopscoorder van ’t Zandt werd. Een seizoen waar de goaltjesdief met veel plezier op terugkijkt. ,,Toen ik bij Gorecht vertrok kwam ik door een paar vrienden hier bij ’t Zandt terecht. Dat was natuurlijk niet het niveau wat ik gewend was. Maar ik kan niet anders zeggen dat ik het hier geweldig naar mijn zin heb gehad. Ik snap wel dat ’t Zandt ophoudt te bestaan maar dit seizoen heeft mij wel doen beseffen hoe mooi het voetballen in de onderste regionen van het amateurvoetbal is. We speelden namelijk op sportparken waar ik nog nooit was geweest. En dat heeft er voor gezorgd dat ik mijn eerste en direct ook mijn laatste seizoen bij ’t Zandt voor altijd zal koesteren.”Iemand die een langere periode zal koesteren is Dick Jager die als penningmeester al ruim dertig jaar aan ’t Zandt verbonden is. Maar in de rust van het laatste competitieduel is de inwoner van ’t Zandt duidelijk in zijn mening dat het nu ook mooi is geweest. ,,We hebben samen naar dit moment toegeleefd waardoor het voor iedereen nu ook wel klaar is. Langer doorgaan is nooit een thema geweest, aldus Jager die wel blij is dat er plannen zijn om wat met het sportpark te gaan doen. ,,Er zijn plannen om er een mini-camping van te maken wat dan gerund gaat worden door mensen met een beperking. Ik heb begrepen dat men al elders is wezen kijken of dat in ’t Zandt haalbaar zou zijn. Persoonlijk zou ik het toejuichen want je moet er toch niet aan denken dat het sportpark een stuk braakliggend terrein wordt.”Nadat aan het begin van de tweede helft de aanhang van De Fivel het sportpark nog even oranje had doen kleuren door een rookbom te ontsteken werd al snel duidelijk dat de thuisploeg ook in de tweede helft de bovenliggende partij was. Een tweede helft waarin Jan Wildeman druk was met het melden van de wissels waarbij die vanvoorvoor de nodige hilariteit zorgde. Richting de slotfase nam de thuisploeg vervolgens het heft steeds meer in handen. Onder aanvoering van een onverwoestbare Sander Doorn, die een eigen fanclub uit Zwolle naar ’t Zandt zag komen, kwamen er nog talloze kansen op een tweede treffer. Zo schoot Doorn nog tegen de paal en wist De Fivel-doelman Kruizenga een paar keer prima redding te brengen. Maar in de 85minuut was daar eindelijk de bevrijdende tweede treffer die op naam kwam van Daniel Smits. Een treffer wat ook direct het laatste moment van de wedstrijd was want vooraf was al bepaald dat het duel 85 minuten zou gaan duren als symbolisch afscheid van de voetbalvereniging ’t Zandt. Een afscheid waarbij volgens voorzitter Tim Dijkhuis alles klopte. ,,We hebben de laatste jaren nooit weten te winnen van De Fivel en dat dit nu wel is gelukt maakt het plaatje van een mooi afscheid echt compleet.”