Sven van den Berg: ‘Het keepen heeft ervoor gezorgd dat ik het plezier in het voetballen weer heb teruggekregen. ‘

Sven van den Berg: ‘Het keepen het er voor gezorgd dat ik het plezier in het voetbal weer heb teruggekregen. ‘Ruim 1 ½ jaar geleden besloot de nu 10-jarige Sven van den Berg om zich te gaan richten op het keepersvak. De jonge Hoogkerker had er geen plezier meer in om als voetballer actief te zijn en hoopte dat hij dat als keeper weer terug zou vinden.Sven van den Berg trof ik op 19 mei aan bij Keepersschool ‘Keeping the Zero’ waar de jonge doelman iedere week extra trainingen volgt. Trainingen die er volgens Sven voor gaan zorgen dat hij een nog betere doelman wordt. ‘Ik train uiteraard ook bij mijn club HFC’15 maar hier zijn de trainingen anders. We trainen hier namelijk in groepen waarbij iedereen van een gelijk niveau is. Dat is echt heel erg leuk en daardoor gaat het er ook best fanatiek aan toe, vertelt de jonge doelman die dit seizoen het doel van de E2 van HFC’15 verdedigde. ‘Ik ga nu over naar de D-Junioren en is het afwachten in welk team ik kom. Ik hoop uiteraard op de D1 maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere keepers.”Dat is een eerlijk antwoord van de jonge doelman die in alles laat merken dat hij als doelman het plezier in de voetbalsport weer heeft teruggevonden. ‘Gelukkig wel want toen ik voetballen niet meer leuk vond heb ik er heel even aan gedacht om helemaal te stoppen. Doordat ik het keepen altijd al leuk vond en we binnen ons team geen vaste keeper hadden kwam ik in het doel terecht. Dat ging vervolgens zo goed dat ik mij mocht aanmelden voor een heuse keeperschool. Hier train ik nu een jaar en heb van de trainers al veel geleerd. Want zo kunnen we via de website van de keeperschool zelf verbeterpunten aangeven en waar dan vervolgens tijdens de trainingen aandacht aan besteed wordt,’’ verteld de jonge doelman die Bayern-doelman Manuel Neuer als zijn grote voorbeeld ziet. ‘Neuer is echt heel goed en hij trapt uit met de dropkick. Dat wil ik ook graag goed leren. Soms gaat dat al best goed maar soms ook wel eens wat minder. Maar dat geeft niet want ik ben nog jong klinkt er uit de mond van Sven terwijl hij met zijn keeperhandschoenen speelt.Dat brengt ons vervolgens op het onderwerp keeperhandschoenen waar Sven van weet dat het om de pasvorm moet gaan en niet om alleen maar de kleur. ‘Ik heb handschoenen van het merk Elite en die zitten lekker. En daar gaat het om en niet om de kleur. Waar het bij keeperhandschoenen niet om de kleur hoort te gaan is dat bij een keeperstenue echter anders want precies eender als bijna iedere doelman heeft ook Sven een favoriete uitrusting. ‘ Ik heb een helemaal rood tenue maar wanneer ik zou mogen kiezen zou ik toch voor een zwart broekje gaan. Dat zou ik persoonlijk leuker vinden maar een helemaal rood tenue is ook prima.Opeens komt het gesprek op de trainingen die hij al heeft meegemaakt bij de KNVB en waar de bescheiden doelman heel voorzichtig mee voor de dag komt. Trainingen die misschien een vervolg krijgen met wedstrijden voor teams van de KNVB of wie weet nog meer. Want precies eender als bijna iedere jonge voetballer of keeper zou ook Sven wel prof willen worden. ‘Dat zou ik best willen proberen, keepen voor FC Groningen. En wie weet gaat dat ooit gebeuren maar waar ik wel even goed mijn best voor moet doen. Want ik ben nog niet echt heel erg lang doelman hè. “Wie dat wel is, is David de Gea, de doelman van Manchester United. Bij die Engelse club was Sven, samen met zijn vader een tijdje terug op bezoek als cadeau voor zijn tiende verjaardag en werd ook de kleedkamer van de eerste selectie bekeken. ‘Toen mocht ik even op de plek van David de Gea zitten en dat was wel gaaf. En verder kwamen we tweede keeper Serge Romero nog tegen waar ik nog mee op de foto ben geweest. Die heeft nog bij AZ gespeeld hoorde ik toen van pappa . want dat wist ik niet. Want van mijn favoriete club FC Groningen weet ik wel veel maar van andere clubs nog niet echt, aldus Sven die aan het slot van ons gesprek ook nog even over zijn andere hobby vertelt en daarbij eerlijk en oprecht is. ‘Naast het voetballen ga ik ook naar drumles. Ik heb een eigen drumstel en krijg een keer per week les. Wanneer ik een jaar geleden had moeten kiezen tussen drummen of voetballen was het denk ik drummen geworden. Maar wanneer ik die keuze nu zou moeten maken zou ik voor het voetballen gaan. Want het keepen het er voor gezorgd dat ik het plezier in het voetbal weer heb teruggekregen.