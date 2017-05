Bij Voetbalacademie Parkstad is iedereen gelijk.

Wanneer ik Ferdi Görgülü ontmoet is direct wat opvalt zijn gedrevenheid richting zijn nieuwe start binnen het amateurvoetbal. Want dat hij een einde maakt aan zijn eigen carrière betekend niet dat de Veendammer het voetbalwereldje vaarwel gaat zeggen. Het tegendeel is zelfs waar want naast zijn nieuwe uitdaging als assistent-trainer van SV Bedum-zaterdag 1 is de Veendammer ook de drijvende kracht achter Voetbalacademie Parkstad.Een voetbalacademie die vanaf september op sportcomplex de Langeleegte in Veendam zijn poorten gaat openen en waar Ferdi Görgülü, samen met zijn vrienden echt naar uitkijkt. ‘ Met Voetbalacademie Parkstad willen we jeugdvoetballers-/sters de kans geven om zich te verbeteren. Dat doen we door met een gerichte aanpak het technische niveau van de kinderen op een hoger plan te brengen. De trainingen zijn voornamelijk gericht op techniek en coördinatie, waar de ‘Wiel Coerver-methode’ aan ten grondslag ligt, vertelt een enthousiaste Ferdi die echt van mening is dat een succesvolle carrière voor een groot deel afhangt van de opleiding die genoten wordt. ‘Door een goede trainersstaf en een professionele aanpak wil Voetbalacademie Parkstad alle spelers, ongeacht hun niveau, de optimale begeleiding bieden en ze hierin een gelijke kans in te geven. We willen dat alle jeugdspelers hun eigen talenten zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Met onze ervaringen in het voetbal, zowel binnen als buiten de lijnen, willen we hier ons steentje aan bijdragen op zowel voetbal- als mentaal gebied. Waarbij we met dat laatste de kinderen wat willen meegeven waar ze de rest van hun leven ook profijt van hebben. ”Voor Ferdi Görgülü kwam er op zaterdag 13 mei een einde aan zijn carrière als voetballer. Want vanaf het volgend seizoen is hij niet alleen bij SV Bedum-zaterdag als assistent van hoofdtrainer Remy van der Wal actief maar start hij in Veendam ook Voetbalacademie Parkstad. Ferdi Görgülü begon zijn voetballoopbaan bij Veendam 1894 en doorliep de verschillende leeftijdscategorie van de Groningen selectie met als hoogtepunt uitnodiging en wedstrijden voor de jeugdselectie van het Nederlands nationaal elftal. De nu ex-voetballer heeft onder meer mogen werken onder toptrainers als Ruud Dokter, Gerard Molenaars, Barend Beltman en Henk Veldmate. Na zijn periode bij eerst FC Groningen vervolgde de nu 35-jarige voetballer samenspeelde met Theo ten Caat, Roy Hendriksen en Ivan Cvetkov. Helaas bleef de grote doorbraak achterwege waardoor hij zijn loopbaan voortzette bij eerst Appingedam en later Achilles1894. Na deze mooie jaren op het hoogste amateurniveau koos Ferdi Görgülü vervolgens voor eersteklasser Holwierde en is hij op dit moment actief als voetballer voor SV Bedum waar hij na de zomer als assistent-trainer bij SV Bedum zaterdag 1 aan de slag gaat.De laatste opmerking van de nu oud-voetballer geeft aan dat Voetbalacademie Parkstad geen voetbalschool is waar men het commercieel aspect hoog in het vaandel heeft staan. ‘Absoluut niet, is direct het antwoord van Ferdi Görgülü, samen met de rest van het team willen we onze kennis overbrengen op de kinderen die openstaan voor onze ideeën wat betreft het voetbal. Daar past in mijn beleving geen commercieel denken bij. Natuurlijk heeft de Voetbalacademie zijn kosten maar dat betekent niet dat ik er beter van wil worden omdat ik kinderen graag iets wil leren. Natuurlijk weet ik ook dat er vaak gezegd wordt dat voetbalscholen alleen maar commercieel bezig zijn. Maar met Voetbalacademie Parkstad wil ik echt het tegendeel bewijzen. Daardoor hebben we de kosten voor iedereen ook zo laag mogelijk gehouden. Want als lid van Veendam 1894 betaal je voor 10 trainingen € 100,– en als niet lid van de voetbalvereniging waar we, en daar zijn we het bestuur van Veendam 1894 dankbaar voor, de faciliteiten van mogen gebruiken betaald iemand € 120,– . Verder bieden we voor een bedrag van €30,- een trainingstenue aan die bestaat uit een trainingsshirt, korte broek en kousen met een winkelwaarde van €57,- plús een trainingspak. bestaat uit een jack en een lange broek met een winkelwaarde van €60,-, waarbij trainingstenue en trainingspak beide van het merk Hummel zijn. Deze zeer lage prijzen voor de kleding, die wij als verplicht stellen, zijn mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor ‘Adviesunie’ en co-sponsor ‘Tegelzetbedrijf Tolga Kuiper’ en sportzaak ‘Sportpoint Nijeboer‘, vertelt de oud-voetballer die als assistent van Remy van der Wal zijn eerste stappen als trainer in het seniorenvoetbal gaat maken. ‘Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik toch eens wat verder wilde kijken dan het alleen als speler actief zijn. Toen ik mijn ambitie binnen SV Bedum liet merken kreeg ik al snel het gevoel dat SV Bedum mij daar wel bij wilde helpen zodat ik met ingang van het seizoen 2016-2017 niet alleen assistent-trainer bij SV Bedum-zaterdag 1 ben maar ook de opleiding TCIII ga doen. Ik moet zeggen dat ik mij op beide heel erg verheug wat natuurlijk ook geldt voor Voetbalacademie Parkstad. Samen met vrienden die ik al jaren ken iets op voetbalgebied iets opzetten was altijd al een grote wens van mij en dat staat nu dus binnenkort te gebeuren.”Dat Ferdi Görgülü alles serieus aanpakt blijkt ook wanneer je de website www.voetbalacademieparkstad.nl bekijkt en kennismaakt met de vrienden die Ferdi gaan assisteren bij zijn droom om van Voetbalacademie Parkstad wat moois te maken. Allen zijn het voetballers, of oud-voetballers, die hun sporen al aardig hebben verdiend want de namen van keepertrainer Hillebrand Mos en Hüseyin Kurt, Danny de Vries, Jermaine Kasto, Andy Pawirosastro en uiteraard Ferdi Görgülü klinken bij velen bekend in de oren klinken. Bekend in de oren wat over een paar misschien ook geldt voor de jeugdige talenten die niet alleen bij hun amateurclub zijn opgegroeid maar ook profijt hebben gehad van de lessen die ze op de zondagmorgen mochten volgen bij Voetbalacademie Parkstad waar, zo vertelt Ferdi tot slot, alles in het teken staat van normen en waarden en het trainen met goed materiaal. ‘Dat eerste is in onze ogen normaal. We gaan met respect met elkaar om. Daarnaast werken we met goed materiaal. Daar staat of valt alles mee. Want iedereen heeft weleens moeten trainen met ballen die dat predicaat niet of nauwelijks verdienen. Daarom noemde ik ook dat we op de Voetbalacademie niet hoeven te verdienen. Ik investeer liever in het verder verbeteren van het materiaal en trainingsprogramma’s. Wat we willen is dat de kinderen , als ze volwassen zijn , kunnen terugkijken op een leuke periode bij een Voetbalacademie waar alle spelers, ongeacht hun niveau, de optimale begeleiding kregen om zich niet alleen als voetballer maar ook als persoon te verbeteren. “