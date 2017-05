Netwerkavond Abiant en de VV kloosterburen zeer geslaagd

Afgelopen Donderdagavond vond de jaarlijkse netwerkavond plaats georganiseerd door de VV Kloosterburen in samenwerking met Abiant uitzendgroep. VV Kloosterburen heeft als hoofdsponsor de Kloosterboeren die op deze avond in de gelegenheid werden gesteld in contact te komen met de andere sponsoren van de VV Kloosterburen.Voorzitter Ron Bolt kon met trots melden dat het contract met de 50 Kloosterburen werd verlengd met nog eens 3 jaar. Klaas Pieter Rietema van Rietema-Agro ondertekende vervolgens namens de Kloosterboeren het contract. Ook Abiant uitzendgroep heeft het contract verlengd en zal als broeksponsor ook de komende 3 jaar zijn bekendheid nog meer vergroten via de withemden. Mevrouw Gisela Staal-Kooistra, Teamleider communicatie & pr van Abiant, ondertekende dit contract.Vervolgens was het woord aan Johannes Hut van ReHeat B.V. die de sponsoren uitlegde waarom de boerderijboilers (AgriHeat) een grote bezuiniging op het gasverbruik kunnen bewerkstelligen. Het systeem is vooral bedoeld voor veehouders. In plaats van de gebruikelijke 85 graden waarop de temperatuur in de boiler wordt gehouden is dat met de AgriHeat nu maar 60 graden waarna het systeem via de geiser de extra 25 graden bij verwarmd wanneer noodzakelijk. Met zonnepanelen op het dak in combinatie met de AgriHeat is er de mogelijkheid tot nog meer besparingen op zowel het gas als elektrisch verbruik.De kers op de taart deze avond was Hans Nijland, directeur van de FC Groningen, die de 60 aanwezigen trakteerde op vele verhalen uit zijn inmiddels imposante loopbaan. De humor loopt als een rode draad door het leven van deze, naar eigen zeggen, mavo geschoolde man die het toch maar voor elkaar kreeg met de groten in de voetbalwereld om te gaan. Zo was daar de CEO van Phillips, Jan Timmer, die Nijland vroeg om voorzitter van PSV te worden. Hans Nijland besloot op het laatst toch maar die Groninger uit Hoogezand-Sappemeer te blijven omdat hij anders zichzelf wel heel veel geweld zou aandoen. Ook anekdotes over Luis Suarez passeerden de revue. Even naar Uruguay voor een speler om daarna met andere speler, namelijk Luis Suarez, thuis te komen . Na een jaar wilde Luis persé weg bij de FC waarop Hans hem onder zeer goede voorwaarden verkocht aan Ajax. Verrassend was het nieuws dat Hans bracht dat de keeper van FC Groningen, Sergio Padt, was geselecteerd voor het Nederlands elftal. Terstond belde Hans Sergio waarop de aanwezigen de aankomende international luidkeels konden feliciteren. Het afgelopen seizoen beoordeelde Nijland met een 7 en de sprak de positieve woorden dat het volgend seizoen onder Faber beter zal gaan. Het elftal zal worden versterkt maar niet met grote namen maar als altijd met jong talent zoals Django Warmerdam. Dat is nu eenmaal het lot van de FC. Onder leiding van Hans Nijland wél een gezonde Eredivisie club en dat is ook heel veel waard.Ook de VV Kloosterburen mag zich trots voelen met de support van het groot aantal sponsoren en vrijwilligers. Een kijkje op het mooiste sportpark van Noordwest Groningen spreekt van dat aangaat boekdelen.