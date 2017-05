Plezier het 'toverwoord' in Zeist

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik hoop dat het aan mij ligt en dat velen het bovenstaande wel begrijpen. Maar ik heb de column van KNVB-bobo Dirk Jan van der Zee een paar keer gelezen en daarna de moed opgegeven. Ik dacht namelijk dat de Soutjesdijkjes uit Zeist waren vertrokken en hun zweverige teksten hadden meegenomen. Maar de als directeur van het amateurvoetbal actieve Van der Zee heeft toch wat teksten van het vriendje van ‘Polletje’ van Breukelen onthouden. Wat een geneuzel over plezier hebben en vroeger waren er geen selectieprocedures. Natuurlijk waren er wel selectieprocedures en waren er ouders die vroegen waarom zoonlief in de C2 kwam en niet in C1. Daar moest als trainer bij een wat grotere vereniging echt wel antwoord op gegeven worden. Plezier is binnen de bond ook een toverwoord. Alles draait binnen de KNVB op het hebben van plezier en dat onder leiding van het plan ‘Winnaars van Morgen die straks op precies dezelfde verdwijnen als de projecten:-Who's Next,-D-E-F modules via circuit model,- 5-fasentraining voor E-junioren- Regionale voetbalscholen,- talentklassen in voortgezet onderwijs- de Blauwe kaartZes projecten waar nooit iemand meer wat van gehoord heeft en waarbij we het project: Zonder respect geen voetbal gemakshalve maar even vergeten. En dan heeft de opperbobo van het amateurvoetbal het over plezier binnen zijn tak aan de KNVB-boom. Plezier wat er bij ook de kleinere verenigingen nog zeker is maar wat voortkomt uit liefde voor hun club maar niet door de steun van de ‘bende van Zeist’