Wanneer stopt men wel met die korreltroep

Je bent altijd bang dat iets in de bekende doofpot verdwijnt maar gelukkig is dat met het gedoe om het door velen verfoeide rubbergranulaat anders. Steeds weer duiken er geluiden op dat de rubberkorrels schadelijk zijn. Dat viel namelijk te lezen in het bovenstaande persbericht van het Advies- en ingenieursbureau Sweco. Het bedrijf organiseerde twee themamiddagen waaruit blijkt dat er betaalbare alternatieven zijn die er voor kunnen zorgen dat het door velen verfoeide rubbergranulaat eindelijk van de velden kan verdwijnen. Zo is er weer een partij die het gebruiken van rubbergranulaat veroordeeld en het RIVM-rapport onderuithaalt. Dat zorgt bij mij in ieder geval voor de vraag wanneer clubs en gemeentes eindelijk gaan inzien dat men moet stoppen met die korreltroep.