Chapeau voor Dion Paapst.( GVAV Rapiditas )

Wanneer je al een tijdje met een, in dit geval, voetbalwebsite onderweg bent dan kan het bijna niet anders of er komen gebeurtenissen op je pad die je doen terugdenken aan de beginperiode dat je met Puurvoetbalonline begon. Een begin waar toen GVAV Rapiditas E 1 een mooie rol inspeelde. Interviews en reportages met en over dat team waren toen te lezen met o.a. Dion Paapst die later naar FC Groningen vertrok maar naar een paar jaar vrijwillig weer terugkeerde bij GVAV Rapiditas. Die Dion Paapst maakte als nog maar net 18-jarige zondag zijn debuut in het eerste team van GVAV Rapiditas en wat voor een debuut. Direct gekozen worden tot man of the match is natuurlijk fantastisch voor een jonge voetballer die natuurlijk mag hopen dat het vervolg gaat komen. Want dat viel in het onderstaande verslag tussen de regels door namelijk duidelijk te lezen. En eerlijk is eerlijk ook ik vind het leuk dat een E-junior van toen de uitblinker van nu is. Chapeau Dion….GVAV trad vandaag aan zonder de gebroeders Nijdam die in Spanje zaten vanwege het 50-jarige huwelijksjubileum van grootvader Henk Dalmolen. Of het nu door hun afwezigheid kwam of niet, maar GVAV maakte in de eerste helft niet de indruk dat er nog iets op het spel stond. Beilen zat er kort op en liet GVAV niet aan voetballen toekomen. Veel passes bij GVAV kwamen niet aan of gingen het veld uit. Beilen kwam er steeds gevaarlijk uit en was gevaarlijk bij elke hoekschop die de ploeg mocht nemen. Bij een van die hoekschoppen kopte Mark Hollemans de bal binnen (0-1).Kort voor de rust had Alwin Hendriks de 0-2 op zijn schoen maar Remco Molenaar redde bekwaam. Na rust kreeg GVAV drie mogelijkheden. In de 51e minuut was er een mooie rush van Arco Bartelsman maar Ingmar Liezenga vergat achter de bal te blijven toen hij de bal toegespeeld kreeg en binnenschoot. Vijf minuten later was er een bijna identieke situatie. Liezenga kreeg de bal er deze keer niet in maar ook dan had de treffer niet geteld wegens buitenspel. Ingmar zal in de laatste twee wedstrijden van dit seizoen geen enkele keer voor buitenspel worden afgefloten omdat hij tegen zijn zesde gele kaart opliep en dus die twee wedstrijden geschorst zal zijn.In deze overigens zeer sportieve wedstrijd liep Tim Beugels van Beilen in de 58e minuut tegen zijn tweede gele kaart in deze wedstrijd aan. Ook tegen tien man leek het er niet op dat GVAV nog langszij zou komen. Zelfs toen Beilen de laatste tien minuten helemaal opgebrand leek, werd GVAV nog maar één keer gevaarlijk. In de blessuretijd schoot Arco Bartelsman rakelings naast.Hoewel hij alleen maar de tweede helft speelde, werd de net achttienjarige debutant Dion Paapst de man of the match met een vlekkeloos optreden op het middenveld.25. Mark Hollemans 0-1.J. Valkema.55.Lars Brouwer, Ingmar Liezenga (GVAV).Tim Beugels (2x geel, Beilen).Dion Paapst.geen.geen.Remco Molenaar, Lars Brouwer, Boyd Kooy, Daniël de Vries, Rowin Liefers, Arco Bartelsman, Manuel Kallenkoot (46. Dion Paapst), Leon Knol, Shantony Cecilia (46. Junior Fanny Cisse), Ingmar Liezenga, Patrick Venema.