Angela en Danielle Huisman: Twee vrolijke 'laatbloeiers' voelen zich thuis bij SV Marum

De zusjes Danielle en Angela Huisman maken onderdeel uit van het damesteam van Marum dat dit seizoen kampioen werd in de vierde klasse. Waar Angela als een alleskunner binnen het team functioneert, is Danielle als teamleidster een belangrijke steun en toeverlaat voor trainer Auke Doornbosch. Van Auke kwam daarom de vraag of er voor www.puurvoetbalonline.nl een interview met zijn teamleidster mogelijk was. Een vraag die ik, in het kader van dat ik met Puurvoetbalonline alleen dat maar meer doe waar ik zelf grip op heb, positief kon beantwoordenToen ik om op zaterdag 22 april om 09.45 uur op het complex van SV Marum arriveerde was het nog rustig in een compleet verbouwde kantine waar het herdenkingshoekje voor Anne-Eelze Bies er nog steeds was. Een mooi gebaar van SV Marum richting een veel te vroeg overleden jeugdspeler en wat mij aan de ondertussen binnengekomen zusjes Danielle en Angela Huisman deed vertellen dat ik als jeugdtrainer nog in Marum actief was geweest. Dat zorgde natuurlijk direct voor een opening van het gesprek omdat van de boys die ik toen had getraind er ook waren die bij de beide dames bekend waren. Maar als snel ging het gesprek richting de damestak van SV Marum dat ondertussen uit 100 dames en meisjes bestaat zodat we volgens de 25-jarige Danielle Huisman van een florerende damestak mogen spreken. ,,In alle leeftijdscategorieën zijn er wel meisjes vertegenwoordigd. Dat is een prima zaak omdat we zo steeds de juiste doorstroming houden richting de toekomst van dames1. Dat moet ook zo blijven omdat het damesvoetbal een belangrijk onderdeel binnen SV Marum is.”Het damesvoetbal is een onderdeel van de derde klasser dat dit seizoen behoorlijk aan de weg timmert. Iets wat volgens de 27-jarige Angela Huisman niet in de laatste plaats komt door de komst van Auke Doornbosch als trainer van de damesafdeling. ‘Niets ten nadele van eerdere trainers maar met Auke kwam er een trainer binnen die niet alleen al een groot aantal jaren actief is maar ook kwam er iemand binnen die je gedreven mag noemen. Zo werden er in augustus duidelijke afspraken gemaakt waar Auke gedurende het seizoen soms aan refereerde. Ik moet zeggen, dat waren we vanuit eerdere jaren niet gewend maar het wierp wel zijn vruchten af.” Met haar laatste opmerking doelt de als medische secretaresse bij Accare werkzame Angela op de resultaten die er door dames tot nu toe behaald zijn. ‘Tot aan vandaag zijn we nog ongeslagen en dat is fantastisch. Daardoor zijn we al kampioen in de vierde klasse en staan we verder in de halve finale van het bekertoernooi. Voor ons als team is dat natuurlijk geweldig maar ook voor SV Marum als vereniging is dat fantastisch,” vertelt Angela die direct wordt aangevuld door haar twee jaar jongere zusje. ‘Onze voorzitter, Simon Neef, staat regelmatig langs de lijn en dat is heus niet alleen omdat zijn dochter Joze in het team speelt. Dat kom omdat men binnen SV Marum het damesvoetbal serieus neemt, ‘’vertelt de in de thuiszorg werkzame Danielle die vervolgens met een openhartig antwoord komt op de vraag waarom zij niet als speelster actief is. ‘Daar kan ik kort over zijn. Ik ben daar niet fanatiek genoeg voor. Toen SV Marum nog twee damesteams had speelde ik in het tweede team en wat ik prima vond. Ik heb de drive die Angela bijvoorbeeld wel heeft namelijk totaal niet. “Direct volgt er een schaterlach van haar zus die even fijntjes als voorbeeld verwijst naar het tijdstip waarop Danielle tijdens de gezamenlijke wintersportvakanties actief wordt en wanneer zijzelf op de lange latten staat. ‘Ik zet mijn wekker om maar op tijd te kunnen gaan skiën maar dat kun je bij Danielle vergeten. Die begint ’s morgens liever wat later om gedurende de dag op gang te komen.” Wat het wat later op gang komen betreft volgt er even later weer een lachsalvo wanneer blijkt dat de zusjes Huisman beide nog alsdoor het leven stappen. Een gegeven wat Danielle de briljante opmerking doet plaatsen dat beide zusjes wat dat betreft ‘laatbloeiers’ zijn.Naast de activiteiten voor SV Marum dames 1 vervullen beide binnen de voetbalclub ook nog een andere rol. ‘Samen met Ilse van der Meulen, Sanne Markus, Joze Neef, en vanuit het bestuur Andre Boezerooy, vormen we de activieitencommissie binnen SV Marum. Ik moet zeggen dat er mede doordat een vijftal speelsters van ons team deel uit maken van de activiteitencommissie er vanuit de gehele vereniging veel belangstelling voor het damesvoetbal is gekomen,’ vertelt Danielle die er direct aan toevoegt dat dit niet de reden was om in de activiteitencommissie plaats te nemen. ‘We zijn ooit in onze woonplaats Nuis begonnen met voetballen maar toen dat ter ziele ging maakten we de overstap naar Marum waar we ook direct de nodige gezelligheid vonden. Wat dat betreft voelden we ons bij SV Marum al snel thuis. Het is een hechte en warme vereniging waar we niet alleen graag deel van uitmaken maar ons ook verdienstelijk voor willen maken.”De laatste opmerking betekent dat de zusjes nog niet van plan zijn om te stoppen al heeft de ondertussen aangeschoven Auke Doornbosch wat dat laatste betreft in de winterstop wel even op zijn teamleidster in moeten praten. ‘Danielle bagatelliseerde haar rol als teamleidster een beetje toe ze met de opmerking kwam van, ik doe niet zoveel dus ben ik wel genoeg van waarde. Ik loop als trainer al wat jaartjes mee en ik moet zeggen dat ik aan Danielle een fantastische teamleidster heb. Dat heb ik haar ook verteld en vanaf dat moment was het weer klaar. Ze neemt mij veel werk uit handen, zoals het invullen van het wedstrijdformulier en het maken van rijschema’s. Maar ze heeft ook een luisterend oor wanneer ik haar betrek bij het maken van de opstelling of als er een van de meiden een probleem heeft. Dat waardeer ik zeer en wat haar tot een belangrijke schakel binnen het team maakt.”Waar haar zus dus buiten de lijnen een belangrijke rol vervuld doet Angela dat op haar eigen manier binnen de lijnen. ‘Ik ben wel fanatiek richting teamgenootjes waar het bijvoorbeeld gaat over het bezoeken van trainingen. Zoals het dit jaar gaat is fantastisch. De trainingsopkomst is gewoon heel erg goed. Maar, en dat ben ik met Auke eens die dat ook vaak zegt, we moeten er straks in de derde klasse ook staan. Dan gaan we echt niet alles winnen. We zullen geen raar figuur slaan maar we zullen ook weleens een wedstrijd, of meer, verliezen. Maar dat is inherent aan sport. Daar hoort winnen en verliezen bij. Daarom stoor ik mij ook enorm aan teams die, wanneer er niets meer op het spel staat, niet meer komen opdagen. Vaak zijn dat steeds dezelfde teams en waar men wel wat harder tegen mag optreden. Iedereen weet toch dat hij of zij moet voetballen dus kom dan gewoon.”Een duidelijk statement van een fanatieke voetbalster voor wie zaterdag 22 april er twee uur later er een met een zwart randje werd. Tijdens de warming-up ging Angela, die dit seizoen één keer, uit een strafschop, had gescoord door haar enkel en werd haar een bezoek aan het ziekenhuis in Drachten aangeraden. Daar kwam men tot de conclusie dat de enkel was gebroken waardoor het seizoen voor Angela Huisman ten einde is. De volgende dag sprak ik de onfortuinlijke voetbalster echter en die keek al heel voorzichtig weer vooruit. ‘Doordat we zaterdag met 2-1 van SJO ZVC '14 VR1 wonnen staan we in de bekerfinale die op 10 juni in Emmen wordt gespeeld. Heel stiekem hoop ik er dan weer bij te zijn want een bekerfinale spelen maak je natuurlijk niet vaak mee, “aldus Angela Huisman die in de morgenuren, samen met haar zusje Danielle, een prima ambassadrice van het damesvoetbal in Marum was.