Willibrord Sportquiz weer prooi voor Team Ommelander Courant

Voor de tweede maal op rij heeft het team van de Ommelander Courant bewezen echte sportkenners te zijn.Tijdens de 9editie van de Willibrord Sportquiz was het tot het einde toe zeer spannend en hebben de 15 teams genoten van een mooie sportavond. De quiz was als vanouds ingedeeld in 4 rondes met in totaal 70 vragen waaronder ook beeldvragen en geluidsvragen. In één van die geluidsvragen was de karakteristieke stem van wielrenner Peter Sagan te horen. Dit bleek voor velen een te moeilijke vraag maar toch waren er ook teams die dit goed hadden. De derde ronde ging in zijn geheel over de Olympische Spelen van Rio in 2016. Deze ronde werd overtuigend gewonnen door de het team van de Ommelander met 12 van de 15 vragen goed beantwoord. Ook het team The Golden Girls deed in deze ronde goed mee met 10 goede antwoorden. Toch waren het Hans Baarslag, Pieter Oosterhuis en Marco Reitsma van Team Voor Kennis Sansjos die na 4 rondes op nummer 1 stonden met 53(!) goed beantwoorde vragen en daardoor rechtsreeks naar de finaleronde mochten. Ook het team van de Ommelander Courant mocht als 2team achter de stamtafel plaatsnemen met 51 goede antwoorden.De nummers 3 tot en met 5 kwamen in de Petje op, Petje af ronde terecht voor een plaats in de finale. Dit waren achtereenvolgens de teams: FC Prügel, FC Leo en BIT. De leeftijd van de dit jaar overleden Ajax icoon Piet Keizer en de finish plaats van Carlos Sainz tijdens de GP van China dit jaar werden de teams FC Prügel en FC Leo fataal waardoor Team Bit naar de finale mocht.De finale dan werd een hele spannende aangelegenheid waarbij Team Bit zich naar voren knokte maar na de laatste vraag, wie is de huidige topscoorder van de Jupiler Leaque, Team Ommelander Courant voorbij moest laten gaan. Hielko Merkus wist dat Tom Broere van Top Oss de meeste doelpunten had gescoord tot nu toe. Met 1 punt verschil wonnen de heren de strijd na 85 vragen. De vreugde en opluchting waren groot want de Willibrord Sportquiz winnen betekent echt dat je in ieder geval sportminded bent en er héél veel vanaf weet. Dus kregen Johan Staal, Erik Post en Hielko Mertens de beker overhandigt van Jury voorzitter, tevens ex keeper van Kloosterburen, Han Bos. Samen met de twee andere Juryleden, Jan van der Klei en Kees Bos, beiden werkzaam in de technische commissie van de VV Kloosterburen, werd Han Bos bedankt voor het in goede banen leiden van deze avond door ons inmiddels bekende presentatie duo Jack (Harry Reitsma) en van Gelder (Ron Bolt).Volgend jaar staat de 10editie van de Willibrord Sportquiz gepland die, zoals het nu lijkt een zeer speciale zal worden. Een jubileum editie met een grasmat, arena tribune en een special guest! Wie zal het zeggen. Aan de samenwerking met Arjan en Christel Schepers van Café Restaurant Willibrord zal het niet liggen. Want die is uitstekend!