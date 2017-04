GRC’ers willen gezondere kantine en rookvrije zones

Het jeugdbeleid, de gezonde kantine, een rookvrij sportterrein. Deze onderwerpen kwamen vorige week aan bod tijdens de thema-avond Football, Food & Fitness van GRC Groningen. Zo’n 25 ouders en leden waren aanwezig. Een overgrote meerderheid sprak zich uit voor een gezonder kantineaanbod en de introductie van rookvrije zones op GRC-terrein.Jacco Snippe, bestuurslid jeugdzaken en lid van de commissie GRC Gezond, trapte de avond af met een korte introductie op het clubbeleid. Daarin staan drie pijlers centraal: de Jeugdopleiding, Healthy Ageing en Duurzaamheid. Technisch jeugdcoördinator Joey Witte vertelde over het nieuwe vijfjarenplan voor de versterking van de jeugdopleiding. GRC wil bijvoorbeeld het selectieniveau verhogen, een hoofd jeugdopleiding aanstellen en jonge, gedreven trainers bij de recreantenteams inzetten. Ook wordt ingezet op het programma Train de Trainer, dat tot doel heeft om talentvolle trainers op te leiden, die ook van elkaar kunnen en willen leren.In het kader van Healthy Ageing krijgen spelers sinds kort fittesten aangeboden tijdens de trainingen, die bijvoorbeeld kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen in kaart brengen. De testen zijn opgezet in samenwerking met het UMCG (afdeling Sportgeneeskunde) en worden tweemaal per jaar afgenomen, zodat de spelers de eigen ontwikkeling kunnen volgen.Daan Bultje, directeur van het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland, nam de bal van Witte over en vertelde over Blue Zones: gemeenschappen waarin relatief veel mensen ouder worden dan 100 en ook tot op hoge leeftijd gelukkig en vitaal zijn. Wat is het geheim van deze gebieden en wat kan GRC hiervan leren?Na deze introductie in de Blue Zones, testte Marchelle van Uden de kennis van het publiek: hoe gezond is Noord-Nederland eigenlijk? Marchelle volgt de master Healthy Ageing Professional aan de Hanzehogeschool Groningen en is diëtist. Ze is sinds enkele maanden lid van de commissie GRC Gezond en levert een belangrijke bijdrage aan de vormgeving van de gezonde ambities van de club.In de rust was er tijd voor een drankje en healthy hapjes. Laifood verzorgde wraps met komkommer, rijstwafeltjes met gepekelde zalm en avocadomousse, verse vijg met parmaham en basilicumzalm en volkoren wraps met ricotta, komkommer en rucola.In de tweede helft vertelde Albert Pool welke stappen er het afgelopen jaar zijn gezet richting een gezonde kantine. Zo heeft GRC Groningen de gezonde fruithap in de rust geïntroduceerd voor eigen spelers en de gasten, wordt er fruit aangeboden in de kantine en zijn er sinds kort suikervrije frisdranken van Sourcy te koop. Albert schetste ook de dilemma’s die gepaard gaan met ‘gezonde’ veranderingen in de kantine, bijvoorbeeld voor de inkomsten, waarop een ouder voorstelde om ongezonde snacks duurder te maken. Daan Bultje vulde aan dat gezonde snacks dan juist iets in prijs omlaag kunnen.Met het publiek en via de digitale tool Answergarden werd vervolgens onder leiding van Marchelle het droombeeld van de kantine geschetst. Wensen zoals smoothies, broodjes gezond, soepjes, gezonde mueslirepen, suikervrije ranja, alcoholvrij bier en minder snoep kwamen naar voren. Albert Pool kon de liefhebbers van gezonde broodjes meteen tevreden stellen want die worden op zaterdag 28 april voor het eerst aangeboden. In de Answergarden kwam ook duidelijk de wens van een rookvrije zone rond de kantine naar voren.Tot slot werd de gasten via de app Kahoot om hun mening gevraagd ten aanzien van de gezonde kantine en roken. Bijna alle aanwezige leden vinden dat er geïnvesteerd moet worden in een gezonder kantineaanbod, de helft vindt zelfs dat ongezonde snacks vervangen moeten worden door gezonde varianten, waar de andere helft vooral gezonde alternatieven wenst. Een grote meerderheid wil meer betalen voor gezonde producten. Grote steun is er ook voor een rookvrije zone rond het clubhuis, er werd door enkele ouders zelfs gepleit voor een compleet rookvrij terrein.Bron: www.grcgroningen.nl