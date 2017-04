De reden dat een trainer in de vierde en vijfde klasse maar in de derde en hoger niet mag meespelen wel

Trainer doet zelf mee bij Gasselternijveen. Mag dit? Bij PKC in de bekerwedstrijd tegen SC Genemuiden kregen de Groningers straf.Het bovenstaande las ik op Twitter. Een tweet waar ik via mijn persoonlijk facebookaccount antwoord op gaf met de opmerking: ‘Ja dat mag op het niveau waar Gasselternijveen op acteert. Gisteren idem bij Warffum-Groen Geel waar trainer Koen van der Laan bij de gasten meespeelde. Een antwoord wat voor de nodige commentaren zorgde want niemand wist precies waarom een trainer in de vierde en vijfde klasse WEL als speler van het eerste team mocht uitkomen maar dit niet was toegestaan in de derde klasse en hoger. Een telefoontje naar de KNVB leerde dat de reden eigenlijk heel simpel was. De reden is dat men vanaf de derde klasse, waar het TCII-diploma is verplicht geen assistenten langs de lijn wil hebben en de trainers als speler actief zijn. Dat was wat er werd verteld en wat zo volgde in het gesprek, in het verleden anders was. Toen was het namelijk nog mogelijk dat Ruud Gullit voor Chelsea als speler actief was toen hij in 1996 als manager/trainer werd aangesteld. Maar het is de International Football Association Board die die regel heeft aangepast omdat men wil dat er zeker bij ploegen waar een trainer met minimaal TCII vereist is er ook daadwerkelijk een trainer met dat diploma langs de lijn staat. Een regel die door de KNVB, en meerdere bonden binnen de FIFA is overgenomen. Dus het heeft niets te maken met dat een hoger spelende club een duurdere trainer kan aantrekken om hem als speler actief te laten zijn maar alleen maar omdat in dit geval de KNVB niet wil dat iedereen maar langs de lijn staat die daar eigenlijk niet toe bevoegd is. Dat is de reden die mij vanmorgen werd verteld. Vanaf de derde klasse, waar het diploma TCII verplicht is, is het niet meer toegestaan om als speler/trainer actief te zijn. Voor de vierde en vijfde klasse is deze regel niet van toepassing. Wat precies daar de reden van is wordt nog verder uitgezocht door een medewerker van het bondsbureau dus wordt nog vervolgd…..