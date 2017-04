S.V. Marum JO19-1 glorieus kampioen in de eerste klasse

Een uit het hart geschreven verslag van dé reporter van Marum, Johannes Kalfsbeek, over het kampioenschap van SV Marum A1. Welkom back Johannes !!.Een mooie zaterdag in meerdere opzichten mag je stellen na een geweldig seizoen voor de A1 van sv Marum. Kampioen worden iets wat niet iedere voetballer is gegeven dat is een zekerheid. Ik heb Marum A1 van nabij meegemaakt dit seizoen en wat is dit een prachtige groep voetballers en kader. In mijn herinnering komt naar boven dat ik zelf in mijn laatste jaar junioren in de A1 kampioen ben geworden. Bijna als de dag van gisteren staat het me nog bij. We hadden een trainer (Pop Hummel uit Tolbert (in de eerste plaats een liefhebber) een man die doordringt was met voetbal. Hij liet je genieten maar ook regelmatig zweten. Hij maakte ons bewust van het feit dat dit, unieke gebeurtenissen zijn in je (sport)leven. Dit ligt nu 44 jaar achter mij maar vandaag kwam het in alle hevigheid weer even boven, wat een heerlijk gevoel.Mannen van kader David Verweij, Ronald Vos en Sander Broekema en uiteraard voetballers, PROFICIAT!! Maandag was ik bij de training waar je ziet wat is dit een geweldige groep voetballers. Ze trekken ook veel samen op naast het voetbalveld wat veel saamhorigheid geeft wat je ook in de wedstrijden van de A1 regelmatig terug zag. Voetbal is een teamsport wat je om resultaat te halen samen moet doen. De trainingsopkomst was hoog dit seizoen, een bevlogen Kader loopt bij dit team wat ook zijn invloed heeft gehad op de selectie. Na 20 wedstrijden heeft de A158 punten.19x winst 1x gelijk.106 doelpunten voor en 19 tegen.Nog twee wedstrijden te gaan en niet meer in te halen dus. Vandaag was RWF de tegenstander die als kanonnenvoer wilde dienen zo het leek maar een sportieve ploeg met ook leuke voetballers dat mag ook gezegd. Na het laatste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter kwamen de eerste bloemen van RWF voor Marum A1. RWF een geweldig mooi voorbeeld zoals het voetbal beleefd moet worden.A1 heeft het samen gevierd waarbij ook credits uitgaan naar het bestuur en het kader van Marum 1. De hoofdtrainer, Jan Mulder, kwam iedereen even persoonlijk feliciteren een mooi gebaar. Betrokkenheid en voortvloeisel uit een, ik zeg het nog maar eens, een fantastisch mooie vereniging met heel veel perspectief. A1 heeft het gevierd zoals dat moet met een dergelijk mooi kampioenschap tot in de kleine uurtjes. Voetballers; Sander, Vincent, Tom, Rogier, Wesley, Peter, Matthijs, Leon, Edward, Thomas, Wolter, Joeri, Justin, Tjallerd, Niek, Robin. Toppers nogmaals proficiat, geniet er nog even lekker van na. De 4 man die overgaan naar de senioren succes, alle mannen die blijven ga er samen nog een fantastisch seizoen 2017-2018 van maken. Ik durf te stellen dat er heeeeel veel perspectief in het verschiet ligt voor jullie met dit team. Lekker samen met dit kader nog een keer een seizoen vlammen en dan naar de senioren.