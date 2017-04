De voorzitter: Rob Sleurink ( SC Loppersum )

Enkele jaren geleden had Puurvoetbalonline de rubriek ‘Voorzittersvisie’. Ik vond dat de rubriek, waarin voorzitters aan het woord kwamen, terug moest keren op Puurvoetbalonline maar dan in een ander jasje. Dat moest namelijk niet gebeuren, zoals enkele jaren geleden, d.m.v. standaardvragen maar meer door een gesprek ergens op een terras, keukentafel of sportcomplex. Een gesprek waarbij de voorzitter geen blad voor zijn mond zou nemen. Ondertussen zijn er al meerdere voorzitters aan het woord geweest en de volgende in de rij is de voorzitter van SC Loppersum, Rob Sleurink.Bij aankomst op het sportcomplex van SC Loppersum staat voorzitter Rob Sleurink al bij een jeugdduel langs de lijn. Een bezigheid die hij niet alleen vervuld omdat hij voorzitter is maar meer omdat Rob in alles uitstraalt dat hij een echte voetballiefhebber is. Een liefhebber die als voorzitter trots is op SC Loppersum. Binnen in de bestuurskamer gaat het vervolgens al snel over de naderende herindeling van de diverse gemeenten. Voor Loppersum betekent dat het in de DAL-constructie terecht zal komen. Een gemeente met sinds vorige week twee grote voetbalbolwerken. Want waar men enkele jaren geleden in Delfzijl Neptunia en Eems Boys samenvoegde zijn De Pelikanen en Appingedam met ingang van het seizoen 2017-2018 ook een club geworden. Dat roept automatisch de vraag op hoe het er voorstaat richting een samenwerking met buurman De Fivel. ‘Daar kunnen we kort over zijn want dat is niet in beeld. Er zijn wat gesprekjes geweest richting de jeugd maar al snel bleek dat er binnen De Fivel onvoldoende draagvlak was om dat concreet te maken. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt als besturen door blijven trekken of je zet er een dikke streep onder. Dat laatste is gebeurt waardoor beide verenigingen ieder op zijn eigen manier verder gaan.”Ieder op zijn geheel eigen wijze waarbij de werkwijze zoals die in Loppersum gevolgd wordt speciaal genoemd mag worden. Wanneer we de ‘grote’ verenigingen VV Winsum en SV Bedum even buiten beschouwing laten is in onze contreien Loppersum uniek in zijn soort. Want nergens vind je binnen een jeugdafdeling zoveel gediplomeerde jeugdtrainers dan binnen Loppersum. ‘Dat is iets waar we niet alleen trots op zijn maar waar we ook in investeren. Ik weet dat je dat niet bij alle verenigingen lukt omdat je ook de personen moet hebben die dat willen, jeugdtrainer worden. Maar ik denk wel dat verenigingen daar soms wel wat meer werk van kunnen en moeten maken. In mijnbeleving kom je er niet mee weg om met alleen goed willende ouders je jeugd te trainen. Daarom hebben we als Loppersum bewust deze weg ingeslagen. Jongens van de club benaderen voor een trainersfunctie binnen de eigen vereniging.”Een duidelijk statement van een bevlogen voorzitter die wanneer we bij het duel Loppersum C1-SV Bedum C2 langs de lijn staan begint over de plannen van de KNVB richting het jeugdvoetbal. ‘Waar het binnen het amateurvoetbal, en dus ook binnen het jeugdvoetbal, vooral over moet gaan is dat iedereen er plezier aan beleeft. Het is namelijk hobby en aan een hobby moet je plezier beleven. De KNVB denkt met zijn plannen richting het pupillenvoetbal daar een belangrijk verbeterpunt in te hebben. Maar wat we veelvuldig horen is dat niet iedereen er blij mee is. Dan kijk ik alleen maar naar het materiaal wat aangeschaft moet worden. Dan moet je denken aan meer kader waar veel clubs het nu al lastig mee hebben om die te vinden. Als ik hoor dat een set doeltjes die voor het 4: 4 gebruikt moeten worden ruim 500 euro kosten is dat veel geld. Helaas moeten de verenigingen dat zelf ophoesten want daar doet de KNVB of hoofdsponsor ING niets in heb ik begrepen. “Maar Rob wil niet overkomen als een ‘zeurende’ voorzitter want hij vindt dat Loppersum het als vereniging prima doet. ‘Ons eerste elftal is koploper in zaterdag 3C en daar zijn we als club trots op. Maar we hebben niet de druk dat we moeten promoveren. In het verleden hebben we vijf jaar in de tweede klasse gespeeld. Dat waren mooie jaren en ik zou liegen wanneer ik zeg, dat hoeft voor ons niet weer. Maar het is absoluut geen must, aldus Rob Sleurink die ondertussen elf jaar voorzitter van SC Loppersum is. ‘Dat is al een redelijk lange periode. Maar ik ben zeker nog niet op het voorzitterschap uitgekeken. Er is nog genoeg te doen waar ik ‘mijn tanden’ nog graag wil inzetten. Zo is daar ons complex waar ik van vind dat daar een kunstgrasveld zeer welkom zou zijn. Maar ook op het gebied van duurzaamheid zijn we binnen de voetbalvereniging zeer actief. Want alles waar we als club op kunnen bezuinigen vloeit terug naar de vereniging waar de leden weer van profiteren. Dat zijn zaken waar ik veel energie uithaal om mij op diverse manieren voor Loppersum in te zetten. Dat doe ik samen met een groot aantal vrijwilligers want alleen ben je niks. Dat is ook onze kracht als Loppersum en wat je ook ziet wie hier de laatste jaren trainer zijn geweest. Vanaf 1997 tot aan nu is Jan Afman hier rond 2003 anderhalf jaar trainer geweest. Voor de rest hebben we met Henk Buikema, Jaap Danhof en Dirk Vink alleen maar trainers gehad die in Loppersum woonachtig zijn. Dirk Vink nam het halverwege het seizoen 2003-2004 over en die heeft er toen voor gezorgd dat we vanuit de vijfde klasse naar de derde klasse promoveerden. Er kwamen toen met o.a. de broertjes Hidskes wat oud-spelers terug en dat hadden we toen net even nodig. Vervolgens zijn we met Jaap naar de tweede klasse gepromoveerd en doen we nu met Henk mee om het kampioenschap in de derde klasse waar we twee jaar geleden naar toe zijn gedegradeerd.”Een degradatie waar de zelf nog in het 45+team van de Lopsters voetballende, Rob Sleurink dat is echt prachtig van opzet met veel gezelligheid, wel een verklaring voor heeft. ‘Wij zijn maar een kleine vereniging met dus ook een smalle selectie. Dat is iets wat wij nooit als excuus gebruiken maar dat is wel de realiteit. En daarom waren we er als vereniging ook trots op dat we ons vijf seizoenen tweedeklasser mochten noemen.”En terecht trots mogen de ‘rood-blauwen’ zeker zijn en wat ook geldt, zo vertelt Rob, voor hun clubkleuren en logo. ‘We hebben in beide gevallen gekeken naar CF Barcelona. Niet dat we ons daar als club aan willen spiegelen maar wel qua clubkleuren. Toen vervolgens het logo van de club ter sprake kwam hebben we het logo van Barcelona als voorbeeld genomen. En voor aanvang van dit seizoen hebben we met dank aan onze sponsoren een nieuw uittenue in gebruik genomen wat ook gerelateerd is aan Barcelona. Want ons uittenue is een aantal jaren geleden ook al eens door Barcelona gedragen,” vertelt een voorzitter van een mooie club als trainer van de kabouters gewoon Rob is en zoals de hoofdtrainer als jeugdtrainer gewoon Henk is omdat SC Loppersum een ding hoog in het vaandel heeft staan, doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg