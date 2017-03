Roy Leicester: 'Ik ga zelfs met eten beter mijn best doen om profvoetballer te worden.'

Voor het volgend seizoen heeft FC Groningen SV Bedum- speler Roy Leicester vastgelegd. Roy gaat vanaf volgend seizoen bij FC Groningen in de D2/JO12 spelen.Het bovenstaande was datgene wat ik las op de Facebook-pagina van SV Bedum en wat mij totaal niet verbaasde. Voor Puurvoetbalonline had ik de kleine voetballer sinds zijn eerste wedstrijd voor toen nog de F3 van SJO Bedum niet alleen al een paar keer gesproken maar ook regelmatig zien voetballen. Roy Leicester, een voetballer waar we nog veel van gaan horen schreef ik ergens in 2015 en die ik ben blijven volgen. Daarom kwam zijn overstap naar FC Groningen ook niet als een hele grote verrassing wat er uiteindelijk voor zorgde dat ik met Roy, het onderstaande interview op een fraaie locatie hadEerder deze maand had ik Roy beloofd dat ik op woensdag 22 maart naar Corpus den Hoorn zou komen. Want daar speelde hij met de overige spelers van de Regionale Voetbalschool van FC Groningen tegen PEC Zwolle. Ik moest die woensdag even zoeken naar de kleine voetballer maar opeens was daar het uitshirt met nummer 9 van de Groningers gedragen door Roy die sinds de laatste keer dat ik hem zag wat centimeters was gegroeid. Er werd gespeeld in de spelopzet van Twin Games wat bij teams die van gelijk niveau zijn prachtig om te zien is. Roy sprak ik die woensdagmiddag niet maar met zijn moeder werd de afspraak voor een interview voor een week later gemaakt. Dat zorgde dat ik gisteren rond 14.00 uur in de wijk Bijum was om de jonge voetballer op te pikken voor een interview op locatie. Voordat we in de auto stapten was de locatie al bekend want in Restaurant De Twee Provinciën hadden ze hele lekkere tosti’s, vertelde Roy. Dat zorgde dat de keus snel gemaakt was en het even later in de auto al snel ging over de verloren wedstrijd met SV Bedum O- 11 tegen WVV uit Winschoten. ‘We hebben met 5-0 verloren maar dat was niet nodig geweest. Sommige van ons deden niet echt hun best en daar kan ik niet tegen. Dan word ik echt boos want ik wil altijd winnen, verteld Roy en ik hoefde maar even naar rechts te kijken om te zien dat hij het daadwerkelijk meende. De op 15 mei 2006 geboren Roy is namelijk een geboren winnaar.Ondertussen waren we aangekomen bij Restaurant De Twee Provinciën, de locatie die Roy had bedacht en werden de consumpties besteld. Ondertussen ging het interview gewoon door en raakten we in gesprek over de voetbalschoenen die hij graag zou willen. ‘Ik heb al hele mooie gezien van Nike. Maar daar wacht ik nog even mee tot het nieuwe seizoen begint. Want stel je voor dat er nog mooiere schoenen uitkomen. Dan denk je toch een beetje van dat je die misschien ook wel graag had willen hebben, vertelt Roy die daarom voorlopig nog even op zijn voetbalschoenen van het merk Adidas speelt. ‘Die zijn ook wel goed hoor maar wanneer ik mag kiezen neem ik denk ik toch schoenen van Nike.”Schoenen waar hij in het nieuwe seizoen vier keer per week op moet trainen en zaterdags een wedstrijd op moet spelen. Vijf activiteiten waar de jonge voetballer nu al zin in heeft. ‘Ik wil iedere dag wel voetballen. Dat is het leukste wat er namelijk is. Straks bij Groningen trainen we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Mijn broertje Finn traint dan bij SV Bedum en dan kan ik mooi met hem mee. We voetballen heel veel samen en ik leer hem dat hij met beide benen moet kunnen schieten. Finn is nog maar 5 jaar maar kan echt goed trappen. Hij kan dat nog niet zo goed met links maar dat komt wel goed,’’ vertelt hij vastberaden terwijl ondertussen het etiket van zijn flesje Fristi wordt verwijderd en de tosti is wordt opgepeuzeld.‘Ik ben vegetariër’ hoor ik opeens tegenover mij en ik kijk verbaasd. ‘Ik lust namelijk geen vlees en ben ook niet echt dol op vis.” Duidelijker kan een omschrijving waarom iemand vegetariër is bijna niet zijn waardoor we automatisch bij het onderwerp voeding komen. Iets wat binnen de wereld van het bedrijven van topsport heel belangrijk is. Roy is vervolgens eerlijk door te vertellen dat hij geen gemakkelijke eter is. ‘Ik ben dol op Pizza’s en op Tosti’s maar ik denk niet dat ik het daar op ga redden om later profvoetballer te worden. Want dat is wat ik graag wil en waar ik alles voor ga doen om dat te bereiken. Daarom kan ik er dus ook niet zo goed tegen wanneer er in je team jongens zijn die niet hun best doen. Dat kun je ook niet maken naar je trainer en leiders. “ Wanneer het over de trainers en leiders gaat dan vallen direct de namen van Jarno Hoving als leider en Gertjan Hageman als trainer. ‘Jarno is nu ook bij de O- 11 nog steeds mijn leider. Zo lang ik voetbal is Jarno al leider van het team waar ik in voetbal en ook wanneer ik volgend seizoen bij FC Groningen speel komt hij vast en zeker vaak kijken. Dat heeft hij beloofd en ik weet zeker dat hij dat ook doet. Gertjan is de beste trainer die ik tot nu toe heb gehad. Tegen Gertjan kan niemand aan. Weet je wat heel knap is? Gertjan kan alles voordoen. Nou dat kunnen niet alle trainers hoor. Daarom is Gertjan de beste,‘’ hoor ik heel beslist vanaf de overkant van de tafel terwijl er opeens een voet met een mooie sportschoen boven de tafel uitkomt. ‘Hoe vind je mijn Nike Air Max, hoor ik opeens en ik moet even de jonge voetballer zijn nieuwe sportschoenen bewonderen. ‘Deze wilde ik graag maar schoenen van Nike zijn niet goedkoop. Maar gisteren kreeg ik ze uiteindelijk toch en ik zal proberen om er zuinig op te zijn, vertelt Roy met een guitige glimlach die boekdelen spreekt.‘Vanaf maandag 3 april ben ik officieel speler van FC Groningen want dan moet ik een overeenkomst tekenen in het Noordlease Stadion.” Dat is wel spannend maar ook leuk. Dat mag ik samen doen met de andere jongens die er vanuit de voetbalschool het laatste zijn bijgekomen. Dat was best spannend voordat dit bekend werd. Niet alleen de trainers maar ook de scouts moesten daar over vergaderen. Ik was dan ook heel erg blij toen ik hoorde dat FC Groningen mij graag wilde hebben. Maar een beetje jammer vond ik het wel voor de jongens van SV Bedum D1. Die hadden zich er op verheugd dat wij volgend seizoen weer samen zouden gaan voetballen. Maar ik weet zeker dat ze mij deze kans bij FC Groningen wel gunnen. Daar ken ik ze goed genoeg voor, ‘’ aldus Roy die ondertussen het tweede flesje Fristi kaal heeft geplukt.Ik baal nog wel een beetje want net voordat jij kwam heb ik op Play Station nog een wedstrijd verloren, is de volgende tak waar hij in het gesprek op springt. Dat zorgt voor de vraag of hij veelvuldig op Play Station te vinden is. ‘Niet heel veel hoor want ik moet ook voor school dingen doen. Want ik weet dat ze daar bij FC Groningen ook op letten. School mag niet de dupe worden van dat je bij FC Groningen speelt, aldus de kleine dribbelaar waarbij dat hele kleine weleens heel snel bij verdwenen kan zijn. Want gegroeid in centimeters is hij de laatste maanden zeker en wat de komende periode, met meer trainingsactiviteiten, ook zeker als voetballer gaat gebeuren. Een nieuwe periode in het leven van een 10-jarige voetballer die vier jaar geleden nog het volgende zei over zijn ‘klein’ zijn: ‘Ik voetbal alle dagen want ik wil net zo goed worden als Messi. ‘Die voetbalde vroeger ook iedere dag toen hij klein was. En hij is de beste ter wereld dus hoef je niet heel groot te zijn, geeft Roy aan.Dat waren toen duidelijke woorden van de kleine dribbelkoning die nu vier jaar later meer iemand van de assist genoemd mag worden. De ‘koning van de assist’ die het samenspelen hoog in het vaandel heeft staan maar dat rondom zich heen weleens mist. ‘Ik vind dat sommige spelers soms te weinig overspelen. Toeschouwers langs de lijn zeggen dat ze dan voor eigen succes spelen. Ik hoop niet dat ze dat van mij zeggen want dat zou ik niet leuk vinden. Natuurlijk wil ik graag een doelpunt maken maar een assist waar uit gescoord wordt kan ik ook van genieten, verteld een openhartige Roy die opeens enthousiast verteld over zijn vriendinnetje Naomi. ‘Die houdt ook van voetbal en dat vind ik wel fijn. Ik moet er niet aan denken dat ze niet van voetballen zou houden. Dan zou ze denk ik niet begrijpen dat ik straks veel moet trainen om te proberen mijn doel te bereiken. Want ik ga er alles aan doen om profvoetballer te worden. En als ik daarvoor zelfs beter moet gaan eten heb ik dat er zelfs voor over, zegt hij eerlijk aan het slot van het interview. Een interview op een mooie locatie met een voetballer waar ik oprecht van hoop dat we daar in de toekomst nog heel veel van gaan horen.