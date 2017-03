Wanneer je 'fan' bent van het RIVM en zijn propagandafolder dan volg je dat toch 'gewoon'. ....

Daarnaast , vreemd dat er zoveel kunstgrasvelden bijkomen terwijl de discussie nog loopt betreffende de gezondheidsrisico's.Het bovenstaande is een tweet van een trainer die komend seizoen gelukkig de draad weer kan oppakken en die gisteren zijn verbazing uitsprak over de uitbreiding van het ‘pakket’ kunstgrasvelden in de gemeente Groningen. Ik plaatste de Tweet op mijn persoonlijke facebookaccount omdat ik het helemaal met de trainer eens ben en waar ik de tekst : ‘Inderdaad heel vreemd dit. Heeft vast NIETS met zo links of rechts een presentje geven te maken ... toevoegde.Dat deed ik omdat ik eerder die dag een folder kreeg toegestuurd die iemand in zijn autogarage had zien liggen. Ik kende de ‘propagandafolder’ vanuit de bandenindustrie al want ook in de garage waar onze auto in onderhoud is om ons van A naar B te brengen lag dezelfde folder. Een folder waar zowel ‘mijn’ monteur als ik vraagtekens bij had maar we ook wat lacherig over deden. Een folder van het kaliber die je doet geloven dat beschimmeld brood goed voor je bent moest ons doen geloven dat er niets aan de hand is. Het RIVM werd bijna pauselijk heilig verklaard en die andere ‘grappenmakers’ hadden het allemaal fout. Wel vreemd dat een man die toch regelmatig met autobanden te maken heeft dan zegt dat zijn zoontje niet op een ‘autobandenveld’ komt te voetballen. Op de tweet kwam de opmerking:Ik heb dit commentaar een paar keer gelezen maar ik kan op dit moment NIETS bedenken waarom er kunstgrasvelden bijkomen. Als gemeente zou ik even wachten met het neerleggen van kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Even wachten omdat de RIVM gezien de asbestgeschiedenis eerder de plank heeft misgeslagen. Even een status quo zou ik dus denken. Want onderhoud goedkoper? Wie gelooft dat wanneer je zoals de laatste weken mensen alleen maar over knollentuinen, bouwland en hotseknotsbegoniavoetbalvelden hoort praten. Dan schort er toch wat aan het onderhoud van de velden of is dat ook gemakkelijk scoren. Ik heb de bewuste propagandafolder uiteraard in huis en zelden zoveel onzin gelezen en snap daarom ook niet waarom een gemeente daarom gewoon maar met kunstgrasveldjes blijft strooien. Ik snap het niet? Eigenlijk ook weer we want inderdaad heel vreemd dit. Heeft vast NIETS met zo links of rechts een presentje geven te maken ...