De voorzitter: Mathijs de Rijber ( FC Lewenborg )

Enkele jaren geleden had Puurvoetbalonline de rubriek ‘Voorzittersvisie’. Ik vond dat de rubriek, waarin voorzitters aan het woord kwamen, terug moest keren op Puurvoetbalonline maar dan in een ander jasje. Dat moest namelijk niet gebeuren, zoals enkele jaren geleden, d.m.v. standaardvragen maar meer door een gesprek ergens op een terras, keukentafel of sportcomplex. Een gesprek waarbij de voorzitter geen blad voor zijn mond zou nemen. Ondertussen zijn er al meerdere voorzitters aan het woord geweest en de volgende in de rij is de voorzitter van FC Lewenborg, Mathijs de Rijber.Bij toeval had ik de 32-jarige voorzitter al twee keer eerder ontmoet en beide keren was dat bij een duel van FC Lewenborg tegen VAKO. Twee keer trof ik toen een betrokken voorzitter van een club waar ik graag eens wat meer van wou weten. Zo kwam ik op zaterdag 11 maart op het sportcomplex van FC Lewenborg waar het een drukte van belang was. Een drukte wat niet vreemd was, zo vertelde Mathijs de Rijber even later, omdat FC Lewenborg alleen al acht JO- 11 en acht JO- 9 teams heeft. Een gegeven dat er voor zorgt dat de voorzitter de plannen om vanaf JO-9 6:6 op een kwart veld te gaan spelen van harte toejuicht. ‘Wanneer onze O-9 nu voetbalt, kunnen er maximaal acht spelers in een team van ons spelen. Dat betekent dat er van ons maar 16 spelers op een heel veld in actie kunnen komen. In de nieuwe variant kunnen er vier veldjes uitgezet worden en wat betekend dat er 24 spelers op hetzelfde tijdstip in actie kunnen komen wat een stijging van acht betekent. Voor een club als FC Lewenborg is de door de KNVB bedachte variant een uitkomst omdat we nu steeds bij de kabouters al moeten kijken of we ze bij de F-junioren wel kunnen plaatsen. Daar moet ik wel aan toevoegen dat dit voor kleinere clubs een ander verhaal is en die niet zo blij zijn met deze nieuwe plannen. Maar wij zitten als FC Lewenborg al jaren te woekeren met ruimte en waarbij een uitbreiding van het complex er niet inzit vandaar wij het plan ook omarmen. Alles is namelijk beter dan de optie waar de gemeente mee aan kwam zetten. Die kwamen met de ‘oplossing’ dat er op Kardinge nog wel ruimte was om wedstrijden te spelen. Een wat vreemde opmerking wanneer je weet dat niet alleen het grootste gedeelte van onze leden uit Lewenborg komen en wat ook geldt voor onze eerste selectie. Die die bijna helemaal uit spelers die uit Lewenborg komen, aldus de sinds 1 ½ jaar voorzitter zijnde Mathijs de Rijber.Een voorzitter die een ding duidelijk hoog in het vaandel heeft staan en dat is dat bij FC Lewenborg de vrijwilligers voldoende ruimte krijgen om hun taak te doen. ‘Een voorbeeld kan ik daar wel in geven wanneer we het bijvoorbeeld over de jeugdafdeling hebben. De jeugdafdeling heeft een eigen budget waar wij ons ons als bestuur verder niet mee bemoeien hoe dat besteed wordt. We weten dat we uiterst capabele mensen in het jeugdbestuur hebben zitten dus dat is geen probleem. Verder ben ik als voorzitter iedere dinsdagavond op de club aanwezig om mocht er wat zijn daar over te kunnen praten. Dat is soms maar een uur want waarom moet je uren praten over iets wat er niet is, ” aldus Mathijs die het als voorzitter allemaal niet moeilijker maakt dan het is. Een voorbeeld wat hij daarbij zijn contractbesprekingen. ,,Dat gebeurt meestal in november en dan hoor je vaak dat trainers wat onzeker wordt richting een contractverlenging. Dat is helemaal niet nodig want ik vind dat besturen in het amateurvoetbal wel een beetje normaal moeten blijven doen. Vaak lees je over spelers die een weekend weg zijn of zelfs in het seizoen op vakantie gaan. Waar moet je een trainer dan op afrekenen. Je kunt een trainer dan alleen maar afrekenen op zijn houding en gedrag tijdens wedstrijden en trainingen. Wanneer dat normaal is dan is er in mijn beleving weinig aan de hand.”Vervolgens gaat het opeens over Stichting Leergeld, een onderwerp waar Mathijs graag iets meer over wil vertellen. ‘Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De stichting Leergeld wil deze kinderen graag mee laten doen en daardoor kunnen ouders die het financieel lastig hebben daar een beroep op doen. Dan moet je denken aan het aanschaffen van voetbalschoenen of een financiële ondersteuning bij het deelnemen aan bijvoorbeeld het voetbalkamp wat wij voor onze jeugdleden in Appelscha organiseren of een voetbal clinic.” Mathijs haast zich vervolgens echter om te zeggen dat het niet vanzelfsprekend is dat het dan en/en is. ‘Zo werkt het niet. Binnen FC Lewenborg zijn er ongeveer 50 jeugdleden die via Stichting Leergeld bij ons voetballen en dan wordt echt door de mensen van de stichting bekeken wat er wel en wat er niet kan. Maar, zo besluit de duidelijk sociaal bewogen voorzitter. ‘ Ik vind het mooi dat er een stichting is die dit oppakt want we kunnen zelf wel invullen wat kinderen gaan doen wanneer ze niet kunnen sporten.”Opeens hoor ik de bevlogen voorzitter roepen, daar baal ik nu van’ en ik kijk naar datgene waar hij naar wijst. Ik zie in de verte een voetballer lopen die een duidelijk afwijkende voetbalbroek draagt. De clubkleuren van FC Lewenborg zijn sinds de oprichting op 11-06-1976 oranje/wit en de voorzitter ziet een speler lopen die een oranje shirt draagt met daaronder een zwarte broek. ‘Daar baal ik oprecht van. We moeten trots zijn op onze kleuren en daar hoort geen zwart broekje bij,’ aldus een duidelijke voorzitter die ondertussen zo links en rechts wat vragen van ouders, leiders beantwoord en even later terugkomt op de clubkleuren van FC Lewenborg. ‘Ik was toen ik dat zwart broekje zag oprecht een beetje boos want dat moeten we als club niet willen. Er zijn zaken, zoals jeugdteams die in tenue naar uitduels gaan, wat al bijna neer meer te stoppen is maar eenheid van tenue is wel een punt van aandacht. En daar spreken we ook de begeleiding op aan als dat nodig is.”Dat er door verschillende personen getraind moet worden is binnen een vereniging met een grote jeugdafdeling bijna onontkoombaar. Om dat een beetje gelijk te krijgen werkt men binnen FC Lewenborg met het trainingsprogramma VVTN. Een programma waar de trainers via een app van informatie worden voorzien richting de te geven trainingen. ‘Wij zijn er zeer over te spreken maar ik weet dat er in het amateurvoetbal trainers/bestuursleden zijn die het helemaal niets vinden. Die zijn meer van dat een trainer beter wordt van het gericht een cursus volgen i.p.v. het verzorgen van een training via voorgeprogrammeerde oefeningen. Natuurlijk is overal wat voor te zeggen maar voor een club met zoveel verschillende personen die een training moeten verzorgen zien wij het VVTN als een prima ondersteuning, “ vertelt de voorzitter die zelf ook als voetballer actief is geweest voor FC Lewenborg en nu op zaterdag regelmatig een jeugdduel fluit.Bij de wedstrijden die Mathijs, of een van andere vrijwilligers binnen FC Lewenborg, fluit gebeurt het niet zelden dat de binnen het amateurvoetbal bij velen zeer bekende Louis Koorenhof langs de lijn staat. Wanneer de naam van de oud-trainer valt komen er direct warme woorden bij Mathijs vandaan. ‘Louis is een graag geziene gast bij ons. Louis kent veel mensen binnen de voetbalwereld en velen kennen Louis. We noemen hem daarom ook een beetje onze cultheld. Hij is voor ons een prima gastheer. Dat bedoel ik niet als een officiële functie maar meer als een toegevoegde door alleen maar zijn aanwezigheid. Een mooi voorbeeld: Een paar weken geleden was FC LEO uit Leens hier voor een vriendschappelijk duel. Dat is een zaterdagclub waar wij wat minder contact mee hebben. Louis was hier ook en dan blijkt dat ook de oud-voorzitter van FC LEO aanwezig is die Louis weer goed kent maar wij minder. Dat zorgde weer voor prima contacten met een club wat anders misschien wel anders was gelopen. Daarom zeg ik ook, Louis heeft geen officiële functie maar is voor ons een belangrijke schakel.”Een schakel wat hij zelf natuurlijk ook is want aan het einde van ons gesprek staat er iemand te wachten op de voorzitter. Een voorzitter die op zaterdag 11 maart op een mooie en bevlogen manier vertelde over een voetbalvereniging die een duidelijke functie binnen de multiculturele wijk Lewenborg heeft.