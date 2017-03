Freddy de Grooth na dit seizoen terug naar Groninger Boys.

Freddy de Grooth speelt het volgend seizoen weer voor Groninger Boys. Dat maakte de veel scorende spits deze week bekend. Voor velen misschien een verrassing maar niet voor de 33-jarige aanvaller zelf. ‘De reden dat ik naar Groninger Boys terugkeer is eigenlijk heel simpel. Mijn zoontje Aiden is nu 4 jaar en voetbalt sinds kort bij Groninger Boys. Doordat wij met Pelikaan S op zaterdag spelen is het soms lastig om daar bij te zijn. Vandaar dat ik heb besloten om terug te keren naar Groninger Boys.”Maar De Grooth, tot nu toe in de tweede klasse goed voor 9 goals, is voorlopig nog niet met zijn overstap bezig want eerst wil hij met Pelikaan S nog een bepaalde doelstelling bereiken. ‘We doen met Pelikaan S nog volop mee in de strijd om een nacompetitieplaats. We kunnen nog prima als tweede eindigen en ook kunnen we nog een rol in een net begonnen derde periode spelen. Ik zou het echt fantastisch vinden wanneer we promotie naar de eerste klasse kunnen realiseren en wat in mijn ogen absoluut haalbaar is.”Waar het bij zijn huidige vereniging dus prima gaat is dat bij zijn toekomstige vereniging even een ander verhaal. ‘Dat klopt. Groninger Boys heeft het dit seizoen lastig in de tweede klasse en is op dit moment zelfs de hekkensluiter in 2K. Dat is uiteraard jammer maar hopelijk hersteld de ploeg zich in de resterende wedstrijden nog een beetje. Want afdalen naar de derde klasse zou jammer zijn, aldus de goalgetter die direct aangeeft dat hij hoe dan ook terugkeert naar Groninger Boys. ‘Dat gaat absoluut gebeuren en ik wil ook nog een aantal seizoenen van waarde zijn voor de ploeg.Op de vraag of zijn zoontje Eden beetje het talent van zijn vader heeft moet de man die verwoestend hard kan schieten vervolgens lachen. ‘Of hij talent heeft kun je nu niet zeggen maar voor een vierjarige heeft hij al een aardig schot. En dat vind ik natuurlijk mooi om te zien. Maar voor de rest hoop ik dat hij evenveel plezier beleeft aan het voetballen dan ik ook nog steeds heb en wat ik nog graag een paar jaar wil voortzetten.”