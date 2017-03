Keepershelm: Waarom schenen wel en hoofd niet?

In 2015 had GVV Unitas uit Gorinchem de primeur: de keepers (t/m 12 jaar) werden verplicht om een keepershelm te dragen. En zo’n gek idee was dat niet. Het is beter om te voorkomen dan om te genezen, toch? En toch zijn de clubs die hetzelfde in doen in 2017 maar op een hand te tellen. VoetbalJournaal staat daarom even stil bij de keepershelmen.De reden voor de invoering was natuurlijk logisch: de impact-absorberende helmen moeten de keepers beschermen tegen (zwaar) hoofdletsel. Onlangs was een incident met een jeugdkeeper de aanleiding voor Oranje Wit uit Dordrecht om het gebruik van de keepershelm in te voeren, maar niet per sé te verplichten. Er was ruimte voor discussie over de helmen. Dik twintig jeugdkeepertjes (7 t/m 11 jaar) staan echter voortaan met een beschermende helm tussen de doelpalen.In een contactsport als voetbal loop je als keeper toch een verhoogd risico dat je in een duel verkeerd terecht kan komen, tegen een knie aan kan glijden of tegen de paal aan kan knallen. Om maar een aantal voorbeelden te noemen. Je bent weerloos als er eenmaal iets gebeurt. Je schenen bescherm je als voetballer toch ook vóór je een trap krijgt of in botsing raakt? Waarom je schedel dan niet? En dan te bedenken dat de gevolgen bij hersenletsel toch een stuk heftiger kunnen zijn.Uit de meest recente gegevens van VeiligheidNLkomt ook naar voren dat er jaarlijks ruim 3000 gevallen zijn van hoofdblessures, opgelopen tijdens veldvoetbal, die behandeld moesten worden op de Spoedeisende Hulp. Een behoorlijk aantal, vinden wij. Dat zijn er toch ruim 10 per dag.Op de website van Onderdelat.nl kwamen we dan ook het volgende treffende stukje tegen:‘’He ‘Petr Cech’, heb je een trap tegen je hoofd gehad dat je een helm draagt?!’’ ‘’Nee… maar moet ik daar dan op wachten voor ik een helm kan dragen?’’Petr Cech is natuurlijk hét voorbeeld van een keeper met een helm ter bescherming, nadat hij in 2006 een schedelbasisfractuur opliep.Volgens de KNVB is het geheel aan de clubs en keepers zelf om te kiezen voor het gebruik van de keepershelmen, omdat uit onderzoek niet blijkt dat het spelen met een keepershelm ook daadwerkelijk veiliger is. Het is in ieder geval wel toegestaan om een helm, met als doel jezelf te beschermen, te dragen, zolang het geen gevaar oplevert voor de om- en tegenstanders. Maar verder wordt er niet actief aandacht aan besteed door de bond.Wij van VoetbalJournaal willen geen club of keeper verplichten om een helm te gebruiken, maar willen met dit blog iedereen er alleen van bewust maken dat de mogelijkheid tot zo’n helm er is aangezien er toch weinig aandacht voor is en bescherming van het hoofd toch vrij belangrijk is.Als bovenstaand stuk je als keeper, verzorger, ouder of andere betrokkene (bestuurslid, trainer, etc.) aanspreekt, kun je er dus voor kiezen om de keepershelm op de agenda te zetten bij uw club en het bespreekbaar te maken.Het geven van een presentatie door experts bij u op de club voor ouders en keepers bestaat, in overleg, ook tot de mogelijkheden. Vraag een presentatie aan via www.sportstradingleusden.com Je kunt toch beter veiliger het veld op stappen, dan achteraf pas extra bescherming gebruiken?Wanneer je besluit om een keepershelm aan te schaffen, is het handig om te kijken naar de Full90 FN1 keepershelm van www.keepershelm.nl . Het is wereldwijd de eerste doorontwikkelde keepershelm, met altijd een ideale pasvorm. Het heeft ook verschillende ventilatiegaten, waarbij je nog de optie hebt om dit in drie verschillende kleuren te vervangen.Bron: http://www.voetbaljournaal.com