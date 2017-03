Een bijzondere foto niet helder maar wel mooie verhalen

Vanmorgen kreeg ik onderstaande foto toegestuurd van Marcel Tillema. Van Marcel begreep ik dat het een foto was van het duel tussen Meister SV en Cambuur. Het was volgens Marcel een duel dat werd gespeeld in 1997 en was georganiseerd om een jubileum te vieren. Aan de hand van deze foto kwamen we vervolgens tot het volgende gesprek.‘Jazeker, de gebroeders Schoneveld, de broertjes Tillema, Hans van Erkel, Joop Sikkema en Willem IJtsma (de nestor van de hele bende) wie ik altijd mijn tweede vader noemde. Ik kwam als een jochie van 5 jaar bij hem thuis. Heb vervolgens alle elftallen met hem doorlopen om uiteindelijk samen met hem in het eerste te spelen en vervolgens afsluiten door trainer van hem te zijn. “‘Dat klopt, Hans kwam inderdaad vanuit Eenrum naar ons en ook ik heb nog met Hans, en later ook met zijn zoon, gevoetbald.Dat moet bijna wel en het moet ook i.v.m. met een bijzondere gebeurtenis zijn geweest. Anders komt een Cambuur echt niet tegen een cluppie als Meister SV spelen.”‘Dat klopt inderdaad. Toen mocht dat nog dat een scheidsrechter die in het amateurvoetbal floot een duel van een BVO mocht leiden. Dat is nu allemaal anders begreep ik.”Dat we, na een ruststand van rust 4-1 uiteindelijk met 12-1 verloren en ik tot dat Robin Zuidema in Roodeschool voor het RWE Eemsmond-team tegen FC Groningen de enige speler hier uit de buurt was die tegen een BVO had gescoord. Ik moet zeggen, dat was wel lachen toen ik scoorde. Maar zo zijn er veel verhalen hoor. Vraag Jan Bos maar eens naar het duel tussen Noordpool en Ajax met toen nog Johan Cruijff als speler. En verder heb ik nog een keer tegen Veendam gespeeld en werden we met 26-0 helemaal ‘kleurenblind’ gespeeld. Dat ging nergens over maar het feest na afloop wel. Toen zijn we nog met een aantal spelers van Veendam op stap geweest en later zelfs nog verder gegaan bij een Veendam-speler thuis waar we toen heen reden met zijn Porsche. Dat vergeet ik echt nooit meer.‘ Absoluut. Ik weet nog dat wij als kind met het elftal op woensdagavond naar Waasdorp in Delfzijl gingen om te zwemmen en daarna patat eten. Wat een feest. Reiskosten werden opgespaard om vervolgens na de laatste wedstrijd met de hele groep naar het Meister eethuisje te gaan. Ik kan je zeggen voor die tijd was dat een luxe en voor ons een groot feest. Later hadden we een A-elftal waar je u tegen zei. Maar we mochten nooit hoog voetballen omdat we maar een A-team hadden. En je moest twee teams hebben om in de selectieklasse te mogen spelen. Ik weet nog dat we een keer tegen Noordpool A 1 wilden oefenen. Dat mocht toen niet van het bestuur van Noordpool. We moesten eerst maar tegen de A2 spelen maar dat werd 1-28. Toen zeiden we, doe nu de A 1 maar. Ging niet door tot we ze op toernooi tegenkwamen en ze er alsnog aangingen. Maar dat was vroeger hè. Maar er zijn nog meer verhalen hoor. Zo heeft Noordpool ook tegen Volendam gespeeld en over dat duel weet Hans Hendriks het nodige te vertellen.”Absoluut en die moeten we koesteren.”