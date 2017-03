GetFIT pitstop: in twaalf minuten per week naar een gezondere toekomst.

Sinds 1 augustus zijn Henk Mekenkamp en Angela Jansen in Eelde met getFIT pitstop begonnen. Een trainingsprogramma voor iedereen die graag fitter en gezonder wil worden. Een programma wat slechts 12 minuten per week aan tijd kost waarbij de deelnemers oefeningen op een zestal toestellen afwerken zonder daarbij te transpireren.Bij binnenkomst valt direct de serene rust op die er heerst in het pand aan de Burgemeester J.G. Legroweg 94 in Eelde. Binnen zijn Henk Mekenkamp en Angela Jansen beide aanwezig om dete vertellen over wat de doelstelling van getFIT pitstop precies is, ,, Onze doelstelling is helder, vertelt Angela Jansen. ,, We willen de mensen graag uit de stoel willen hebben. Met getFIT pitstop willen we de diverse doelgroepen, zoals senioren, jongeren en mensen met een beperking, graag weer fitter en dus gezonder maken. Je hebt je eigen gezondheid redelijk zelf in de hand. Als je goed voor jezelf en je lichaam zorgt, profiteer je daar, naarmate je ouder wordt, steeds meer van. Je beperkt de kans op ziektes en wat je kans op meer levensgeluk vergroot. Wij helpen mensen daarom graag bij een gezonde en gelukkige levensstijl door op de volgende wijze met mensen aan de slag te gaan: We kunnen in twaalf weken met 12 minuten per week al veel bereiken. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben ons laten zien dat een training van 1 x 12 minuten per week, in slow motion en met veel weerstand oefenen, de meest effectieve en efficiënte wijze van spieropbouw is. Daarnaast is gewoon bewegen essentieel. Wij geven daar via een persoonlijke begeleiding de nodige tips voor. Deze verschillen van persoon tot persoon. Zo kan voor de een de wandeling tijdens de lunch uitkomst bieden, terwijl enkele ander thuis meer mogelijkheden heeft om tot een actievere levensstijl te komen,” vertelt Angela, die een jarenlange ervaring als lerares lichamelijke opvoeding meebrengt en haar woorden aangevuld ziet worden door Henk Mekenkamp die verteld waarom getFIT pitstop voor de reguliere sportscholen geen bedreiging is. ,,We weten allemaal hoe het werkt. Rond de feestdagen eten en drinken we vaak bovenmatig veel en wat vaak zorgt voor de overtollige kilo’s. Na de feestdagen gaat een deel van ons dan naar de sportschool of op een streng dieet. Maar vaak is het dat na een aantal weken dat deweer verdwenen en doen we er niets meer mee maar betalen we de sportschool gewoon door. Daarnaast leven we ook nog eens in een maatschappij waarin we over steeds minder tijd beschikken. Althans, we vinden we dat we steeds minder tijd hebben om bewust met onze eigen gezondheid bezig te zijn. Dat zorgt uiteraard voor een verslechtering van onze gezondheid waar via een trainingsprogramma van 1 x 12 minuten per week wat aan te doen is, vertelt Henk Mekenkamp die als voorzitter van de voetbalvereniging GRC uit Groningen ook binnen zijn vereniging met gezonder leven bezig is. ,,Binnen onze vereniging besteden we bijvoorbeeld de nodige aandacht aan datgene wat we in onze voetbalkantine verkopen. Natuurlijke verkopen ook wij de bekende kantine-snacks maar daarnaast ook de gezondere producten, zoals broodjes gezond en krijgen onze jeugdige voetballers geen mierzoete ranja maar een stukje fruit in de rust. Zo moet men getFIT pitstop ook zien. Bijna niemand loopt alle dagen keurig over het lijntje waar het gaat om op de juiste manier van bewegen of met zijn of haar voedingspatroon bezig te zijn, vertelt Mekenkamp, maar binnen GRC proberen we onze leden er wel bewuster van te maken dat het anders kan. Ondertussen is de 84-jarige mevr. Klinkhamer uit Eelde binnengekomen om haar wekelijkse trainingsprogramma af te werken. De inwoonster uit Eelde kwam via haar zoon Henk Klinkhamer in contact met dit trainingsprogramma en is nog alle dagen blij dat ze de stap heeft gezet om een keer per week te gaan sporten. ,, Ik sport nu ruim zes maanden en voor die tijd was ik iemand die echt afhankelijk was van een rollator. En ook in huis moest ik mij aan allerlei attributen moest vasthouden om niet om te vallen. Verder kon ik bepaalde handelingen niet meer verrichten. Ik kon bijvoorbeeld niet zelf meer bij mijn hoge aanrechtkastjes komen omdat ik mijn armen onvoldoende omhoog kon krijgen. Dat is sinds ik in contact gekomen ben met dit trainingsprogramma wezenlijk verbeterd. Ik had natuurlijk ook naar in een sportschool kunnen gaan maar ik bereik nu in een kwartier per week absoluut hetzelfde resultaat, vertelt mevr. Klinkhamer van wie Angela vertelt wat voor progressie de hoogbejaarde dame in de acht maanden heeft gemaakt. ,,Toen mevr. Klinkhamer bij ons aan het trainingsprogramma begon bedroeg het gewicht op de zes verschillende toestellen, waar de diverse spiergroepen op getraind worden, precies 5 kilo. We zijn nu ruim zes maanden verder en is het gewicht opgevoerd naar 11 kilo. Dat is echt een hele knappe prestatie voor iemand op haar, en met alle respect, leeftijd en geeft duidelijk aan dat mevr. Klinkhamer haar spierkracht in haar armen en benen duidelijk heeft verbeterd. Iets wat door de inwoonster uit Eelde volmondig wordt beaamd. ,,Ik merk het echt in alles want doordat ik nu weer veel stabieler ben geworden kan nu zelfs weer op schoenen met hakjes lopen. En ik moet zeggen, dat is al een aantal jaren gelden dat ik dat voor het laatst heb gedaan, zegt ze met een guitige glimlach terwijl ze ondertussen haar haren staat te kammen en de opmerking plaatst dat ze wel even netjes op de foto wil. Haar laatste opmerking zorgt uiteraard voor de nodige hilariteit en sluit naadloos aan bij wat het trainingsprogramma met het zelfvertrouwen van de deelnemers doet, vertelt Angela Jansen. ,,We weten allemaal dat wanneer iemand om wat voor reden dan ook niet lekker in zijn of haar vel zit dit niet voor veel zelfvertrouwen zorgt. Dat willen wij graag vergroten bij vooral de wat oudere mensen. Die kunnen echt wel wat meer dan ze zelf denken en vandaar dat wij als getFIT pitstop nog een stapje verder zijn gegaan. We zijn gaan samenwerken met Geriatrie fysiotherapeut Anieta Slagmolen die voor ouderen cursussen verzorg in het trainen van kracht en balans, oefenen in het vallen en opstaan, omgaan met valangst en advies geeft om veilig te bewegen. Je ziet het aan mevr. Klinkhamer die op 84-jarige leeftijd weer spierkracht kweekt en zich daardoor weer veel vrijer beweegt en meer zelfvertrouwen heeft gekregen om meer dingen zelf te doen waar ze een aantal maanden geleden nog hulp bij nodig was,” aldus Angela die benadrukt dat alle informatie ook op de website www.getfitatwork.nl staat. ,,Daar kunnen particulieren, bedrijven, zorginstellingen of sportverenigingen alle informatie vinden die van belang is over een trainingsprogramma met als doel om een gezonde en gelukkige levensstijl te creëren waar op dit moment al ruim 150 deelnemers naar volle tevredenheid gebruik van maken.”