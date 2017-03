Plastic spelerspas vanaf zaterdag 4 maart niet meer verplicht

Vanaf zaterdag 4 maart kan er, indien er geen geldige spelerspas beschikbaar is, ook een officieel legitimatiebewijs getoond worden.Zoals vermeld in het bericht over de introductie van het mobiel digitaal wedstrijdformulier, volstaat het vanaf aanstaande zaterdag (4 maart) tot en met het einde van dit seizoen – indien er geen geldige spelerspas beschikbaar is – ook om een officieel legitimatiebewijs of een verlopen spelerspas te tonen aan de scheidsrechter in het veldvoetbal. Ook kan een speler zijn spelerspas tonen via zijn eigen Wedstrijdzaken-app. Door de invoering van de Wedstrijdzaken-app, waar digitale spelerspassen onderdeel van uit maken, verdwijnen plastic spelerspassen na dit seizoen volledig uit het amateurvoetbal. Om amateurclubs niet met kosten op te zadelen voor een spelerspas die slechts enkele maanden gebruikt kan worden, volstaat daarom ook een officieel document. De datum, 4 maart, valt samen met het einde van de dispensatieperiode overschrijvingen – die vrijdag (3 maart) om 23.59 uur sluit.Officiële documenten – die vanaf zaterdag dus ook getoond mogen worden in plaats van een spelerspas – zijn een paspoort, een rijbewijs, een identiteitskaart en een vreemdelingendocument. Aan het begin van dit seizoen volstonden deze documenten ook, toen een tijdelijke dispensatieregeling van toepassing was. Een geldig legitimatiebewijs in combinatie met het geplaatst kunnen worden op het DWF betekend dat een speler qua lidmaatschap en leeftijdscategorie speelgerechtigd is. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van het team om rekening te houden met schorsingen en het aantal gespeelde wedstrijden in een hoger team.Er zal per direct geen enkele plastic spelerspas meer worden uitgegeven door de KNVB. Aanvragen die momenteel lopen worden niet meer verwerkt en clubs hoeven hier vanzelfsprekend ook niet voor te betalen. Met ingang van het volgend seizoen zullen uitsluitend digitale spelerspassen uit de Wedstrijdzaken-app geldig zijn.Bron: www.tweenul.nl