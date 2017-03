Joop Krüger is trots op Futsal Winsum.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 3 november 2014 werd de toen 61 -jarige Joop Krüger de opvolger van Richard Borgman als voorzitter van Futsal Winsum. Nu ruim 2 1/2 jaar later vind de ondertussen 64 -jarige Winsumer dat het binnen een kerngezonde vereniging tijd wordt dat er over nieuwe voorzitter wordt nagedacht.,,Ik werd in 2014 benaderd of ik iets voor de sponsorcommissie van Futsal Winsum wilde betekenen. Daar had ik op dat moment geen trek in omdat ik weet dat daar een enorm stuk tijd in zit. Door mijn eigen bedrijf HJK Advies en mijn werkzaamheden voor FPC Dr. S. van Mesdag, Forint Zuidlaren als adviseur, ondersteuner en coach van ondernemingsraden en bestuurders zag ik geen kans om dat goed op poten te zetten. Een volgende vraag was of ik misschien wel voorzitter wilde worden omdat die taak qua werkzaamheden aanmerkelijk minder tijd zou kosten dan de sponsorcommissie. Na uiteraard overleg met mijn vrouw Mary heb ik toen besloten om de voorzittershamer van toenmalig voorzitter Richard Borgman over te nemen waarbij ik direct heb verteld dat ik het voor drie jaar wilde doen. Ik ben nu 64 jaar en ik mag volgend jaar met pensioen. Dan willen we wat vaker op vakantie kunnen gaan en dan moet je geen verplichtingen meer hebben.”De aimabele voorzitter van Futsal Winsum haast zich echter om te zeggen dat hij het voorzitterschap van een mooie club absoluut niet als een verplichting ziet. ,, In tegendeel zou ik bijna zeggen. Wij, want daar moet ik zeker mijn vrouw Mary bij betrekken, zijn erg bij Futsal Winsum betrokken omdat onze kinderen Marc, Frank en Stéfanie daar speelden en wat voor de beide jongens nog geldt. Marc en Frank zijn daarnaast als trainer aan Futsal Winsum verbonden waarbij Marc als hoofdtrainer actief is en Frank de dames traint. Ik moet eerlijk zeggen, beide doen het prima met hun teams maar dat geldt eigenlijk voor de hele vereniging. Daarom zie ik het voorzitterschap ook absoluut niet als een verplichting maar ik bedoel er mee dat je als voorzitter er op wedstrijddagen zoveel mogelijk moet zijn. En dat bedoel ik met ‘verplichtingen’ die wat lastig worden wanneer je wat meer van je vrijheid wilt gaan genieten, aldus Joop Krüger die verder ook nog enige jaren als voetbaltrainer actief is geweest. ,, Net als iedere jongen heb ik eerst zelf gevoetbald bij Be Quick en later in Niekerk en in Winsum bij Viboa. In 2000 ben ik vervolgens als trainer in Warffum begonnen. Daar ben ik drie seizoenen actief geweest om vervolgens te verkassen naar UVV’70, Glimmen, Niekerk en Tynaarlo. In mijn periode bij Tynaarlo ben ik na een half jaar gestopt omdat in die periode mijn broer overleed. Ik vind namelijk dat wanneer je, door wat voor oorzaak dan ook, als trainer niet kunt brengen wat er van je gevraagd wordt je moet stoppen. Dat heb ik toen gedaan om vervolgens mijn trainersloopbaan af te sluiten bij Rood Zwart Baflo waar ik vanaf het seizoen 2010-20 11 nog twee jaar als trainer actief ben geweest.”In oktober 2011 ging Joop Krüger namens Gemeentebelangen vervolgens de politiek in maar dat was in 2014 klaar. ,,De politiek vroeg zoveel tijd dat je bijna niet meer aan andere dingen toekwam. Dus kwam ik er achter dat de politiek onvoldoende mijn ding was om daar in verder te gaan.” Een gevoel wat de geboren Groninger duidelijk niet heeft wat betreft Futsal Winsum. ,,Ik merk dat het voorzitterschap van Futsal Winsum absoluut meer mijn ding is. ,,Ik weet dat ik op de eerste bestuursvergadering aan de overige bestuursleden de vraag stelde, wat willen we met Futsal Winsum. Een seizoen eerder waren we gepromoveerd naar de 1divisie landelijk wat er voor zorgde dat er uit alle windstreken spelers voor wat centen naar Winsum kwamen. Was dat wat we wilden of gingen we terug naar een Futsal Winsum met een regionaal karakter die als vereniging gewoon met destond. Als bestuur kozen we toen voor het laatste en ik denk dat dit een juiste keuze is geweest. Als ik zie hoe de club er nu sportief en financieel voorstaat dan zie ik een gezonde vereniging die verder als iets unieks heeft dat wij een jeugdteam hebben. Een team bestaande uit jongens van 16 jaar. Jonger mag niet van de KNVB en daardoor hebben ze eerst een half jaar moeten trainen voor ze in competitieverband mochten uitkomen. Als vereniging zijn we daar natuurlijk heel erg blij mee omdat er een paar spelers in dat team zitten die absoluut de kwaliteit hebben om op termijn de stap naar onze eerste selectie kunnen maken. Jongens ook die uit Winsum of uit de regio komen. Want dat is wat we als vereniging willen zijn een zaalvoetbalvereniging voor de regio. Zo spelen er nu een drietal spelers uit Sauwerd in ons eerste team. Jongens die prima bij ons passen maar wat je ook ziet als ik kijk naar onze sponsoren. Daar hebben we ook stappen in gemaakt en waarbij ik graag wil noemen dat we daar voor de borden in de sporthal in Winsum een samenwerkingsverband met de volleybalvereniging Winkhem en de korfbalvereniging DWA/ARGO mee zijn aangegaan. We weten allemaal dat we als verenigingen qua sponsoren allemaal in dezelfde vijver zitten te vissen. Dat kan tot gevolg hebben dat een potentiele sponsor daardoor afhaakt en alle drie de clubs buiten de boot dreigen te vallen. Ik moet zeggen dat we alle drie de verenigingen tevreden zijn over de samenwerking. En verder zijn wij er als Futsal Winsum in geslaagd om al onze teams in gesponsorde kleding te kleding te krijgen. Daar zijn we ook best trots op moet ik eerlijk zeggen,” vertelt Joop Krüger die ondanks dat hij geen rol in de sponsorcommissie ambieerde daar ondertussen een belangrijke spil in is. ,, Zo gaat dat toch wanneer je weer wat nauwer bij een club betrokken bent, stelt Krüger zich bescheiden op. Maar tussen de regels door valt te beluisteren dat hij het als voorzitter ook gewoon leuk vind om zijn steentje bij te dragen om Futsal Winsum van een mooie en gezonde toekomst te voorzien. ,,Dat was absoluut mijn bedoeling toen ik voorzitter werd. Zo ben ik er namelijk ook ingestapt in 2014. Ik ben aan mijn taak als voorzitter begonnen met voor mijzelf als doelstelling dat het na mijn periode als voorzitter allemaal wel moest staan. Nu ruim 2 ½ jaar later zijn we als vereniging absoluut op de goede weg en zie ik de toekomst voor Futsal Winsum zonnig tegemoet. Bestuurlijk, sportief en financieel hebben we stappen gemaakt en daarom spreekt hier absoluut een trotse voorzitter die na zijn voorzitterschap weer met veel plezier als supporter op de tribune zal zitten.”