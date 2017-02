Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het onderstaand persbericht kreeg ik vanochtend binnen van het platform ‘kom van dat veld af’ met het verzoek of ik het wilde plaatsen. Een overbodige vraag, want natuurlijk plaats ik een dergelijk persbericht als steun in hun strijd om te zorgen dat hun kinderen onder veilige omstandigheden kunnen sporten.Ouders voeren zelfstandig onderzoek uit onder verenigingen in Nederland! Vanwege de vele vragen met betrekking tot het rubbergranulaat op onze kunstgrasvelden gaan verontruste ouders in Nederland zelf op onderzoek uit!Hoe kunnen wij (verontruste ouders in Nederland) nu de juiste informatie halen uit de wirwar aan berichtgevingen die wij dagelijks tegenkomen in de media? Tellen de mening van ons (de gebruikers / de ouders) eigenlijk wel mee? Een aantal voorbeelden van wat we zoal tegen zijn gekomen.Korrels die door verenigingen zelf van het veld worden gehaald (en betaald). Verenigingen die weigeraars de wacht aanzeggen! Het RIVM, KNVB, VSG en ook de GGD die zeggen dat er niks aan de hand is. De seinen staan (nog steeds) op groen! Meerdere wetenschappers die in de uitzending van Zembla zeggen dat er meer zaken onderzocht dienen te worden. Het sein zou op oranje dan wel rood gezet moeten worden. Zij zouden hun kinderen in ieder geval niet op het rubbergranulaat laten spelen. Verder het onderzoek onder de zebravisjes wat aangeeft dat er wellicht wat aan de hand is. Het twijfelachtige optreden van de directrice van het RIVM.Allemaal tekenen wat ons betreft dat de seinen wel erg snel op groen zijn gezet! Weten we wel voldoende? En zeker op langere termijn. Een aantal gemeenten heeft besloten de korrels met kankerverwekkende stoffen te verwijderen. Anderen gemeenten blijven staan achter de uitkomsten van het RIVM. De KNVB deelt boetes aan verenigingen als wedstrijden niet doorgaan omdat teams niet op kunstgras willen voetballen.Kortom: wat doet deze berichtgevingen met je als ouder zijnde? Zijn er ook clubs die hun oren te luister leggen bij de leden? Zou dat niet moeten eigenlijk? Hoeveel ouders / sporters zijn er nu verontrust en doen hier wat mee? Er zijn nog heel veel vragen! We maken ons terecht zorgen en we willen graag over veel zaken meer duidelijkheid hebben! Daarom hebben we een vragenlijst ontwikkeld voor verenigingen en er komt binnenkort ook een vragenlijst voor alle gemeenten. De link naar de vragenlijst staat hieronder. https://goo.gl/forms/gaV8W0EgLfD6fKA03 Als verontruste ouders willen we een actieve bijdrage leveren aan deze discussie omdat het, nogmaals, gaat over de gezondheid van je kinderen! Bij vragen over dit initiatief, kan er gemaild worden naar onderstaand emailadres.