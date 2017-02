Tips voor teams richting rubberkorrel-problematiek.

Deze week kwam ik in contact met het platform van en voor- verontruste ouders van kinderen die op kunstgras sporten. Een platform wat gezamenlijk als doel heeft het belangrijk te vinden dat degene die over de velden gaat (de gemeenten) op de hoogte zijn van hun initiatief. Die vinden dat zij als “verontruste ouders” zeggenschap dienen te hebben hierover. De vele twijfels die er nog steeds zijn, dat voelt voor de verontruste ouders niet goed! Wat als blijkt dat over een aantal jaren het toch flink mis is gegaan? Moeten ze dan tegen hun kinderen zeggen. We hebben je toch maar laten spelen omdat “men” ervan uitging dat het veilig zou zijn?… Dat willen deze ouders niet en ik begrijp dat. Daarom was het voor Puurvoetbalonline ook niet moeilijk om mij te gaan inzetten voor het platform ‘kom van dat gras af. Inzetten in de vorm van datgene op mijn website te plaatsen waar de groep verontruste ouders graag aandacht voor wil en ook teams graag op wil attenderen.Als leider / trainer van een team ben je sowieso altijd al druk bezig met allerlei voetbal maar ook randzaken. Je wordt door de ouders gezien als de spil van het team. En dan ineens ben je ook nog eens het eerste contactpersoon voor ouders / sporters uit je team met betrekking tot de kunstgraskorrel.Van belang is om te weten hoe je teamgenoten erover denken. Dit kan simpel in kaart worden gebracht middels een paar vragen. De meeste teams hebben dit alvast gedaan. Het kan zijn dat de verontrusting toe dan wel afneemt. Houd elkaar op de hoogte als er nieuws te melden is. Verwijs naar onze website en Facebook. Daar staat de laatste informatie doorgaans binnen een dag op.Je kunt je specifieke wensen indienen bij het bestuur. Deze kunnen jouw team of wellicht meerdere teams inwilligen of ze kunnen het naast zich neerleggen. Zorg ervoor dat je het bestuur regelmatig op de hoogte houdt. Uiteraard geldt des te meer teams verontrust zijn des te sterker je staat richting je eigen bestuur.Besef wel dat bestuursleden vrijwilligers zijn en het vaak al erg druk hebben met de dagelijkse zaken. Er zullen niet veel bestuurders zijn die ervaring hebben met deze lastige kwestie. Heb begrip hiervoor en realiseer je dat aan de andere kant de gemeente en KNVB “ iets” van het bestuur wil. Dit zorgt er regelmatig voor dat bestuursleden het gevoel hebben klem te zitten! Heb begrip voor elkaars standpunten en probeer naar een constructieve oplossing te zoeken.