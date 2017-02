Hernieuwd onderzoek naar rubberkorrels op kunstgrasvelden

Door het ‘puppillenvoetbalgeweld’ zouden we het bijna vergeten maar de het ‘korrelvirus is ook nog niet klaar. Zo las ik vanmorgen onderstaand artikel waarin viel te lezen dat het Tv-programma Zembla vanavond met een nieuw onderzoek komt. Een onderzoek dat is uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam. Een onderzoek dat laat zien en horen dat de rubberkorrels mogelijk toch gezondheidseffecten hebben.