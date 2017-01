Ryan Hageman (SV Bedum O- 13):' Ik wil niet meer terug naar een half veld.".

Iedere voetballiefhebber heeft wel zijn favorieten waar hij graag voor naar een stadion of sportcomplex komt. Voetballers die soms al volwassen zijn maar ook voor wie dat nog een aantal jaren zal duren. En met een van mijn favorieten voor wie dat volwassen zijn nog een tijdje gaat duren maakte ik het volgende interview.De nu 11-jarige Ryan Hageman leerde ik kennen in 2013 toen hij samen met zijn teamgenootjes van SJO Bedum F3 meewerkte aan een ‘Mega-interview’, http://wqd.nl/xISL , voor Puurvoetbalonline. Vanaf dat moment bleef ik de teams waar Ryan, eerst bij SJO Bedum en later SV Bedum, onderdeel van uitmaakte een beetje volgen en waar ik met Puurvoetbalonline regelmatig aandacht aan besteedde. Zo verschenen er in december 2016 interviews met de boys van nu SV Bedum O- 13 op Puurvoetbalonline waar Ryan ondertussen in onderdeel van uitmaakt. ‘Vakantieperikelen’ zorgden echter dat Ryan nog niet in beeld was geweest maar waar deze week verandering in kwam.Samen aan een tafeltje ergens op locatie werd het een interview waar diverse onderwerpen de revue passeerden zoals wat op dit moment zijn positie binnen SV Bedum O- 13 is. ‘Ik speelde aan het begin van het seizoen bijna altijd als verdedigende middenvelder maar stond de laatste wedstrijden voor de winterstop meer centraal achterin. Dat is een mooie positie omdat je vanuit de verdediging kunt inschuiven naar het middenveld. Ik speel ook nog wel als verdedigende middenvelder want onze coach Jelmer laat iedereen altijd spelen in een wedstrijd. Dat moet ook vind ik want we hebben echt een leuk team waarin iedereen zijn best doet en daarom ook moet spelen, “ is de jonge voetballer zeer gedecideerd in zijn mening over SV Bedum O- 13 wat hij als een hecht vriendenteam ziet. ‘In het team wat we nu hebben spelen nu weer met een aantal jongens, Yorick, Bart en Mart, waar ik ook in de F3 al mee samenspeelde. En Bart zit ook nog eens bij mij in de klas wat ik erg leuk vind. Dan kunnen we het samen doordeweeks nog even over trainingen en wedstrijden hebben want voetbal is absoluut mijn hobby nummer één.”Uiteraard is Ryan niet anders dan zijn leeftijdsgenoten en is ook hij via de Xbox actief met nu FIFA 17. Maar het zelf actief zijn is duidelijk meer zijn ding. ‘Ik ben niet iemand die graag stilzit. Zo is mijn mooiste vak op school gymnastiek en vind ik bijvoorbeeld helemaal niets aan vissen. Ik heb wel een rubberbootje waar ik met vriendjes best in wil varen maar ik ga niet vissen.”Op de vraag wat ze dan doen wanneer ze gaan varen komt het grappig antwoord, bij mooi weer gaan we soms even een ijsje kopen bij Moeke Vaatstra in Zuidwolde. Dat is vanaf hier een half uurtje varen, vertelt de jonge Bedumer met een grijns van oor tot oor.Maar we laten het varen verder rusten en keren weer terug naar het voetballen waar Ryan duidelijk meer interesse in heeft dan het bootje varen op het Boterdiep in Bedum en omstreken. Al snel gaat het over de prestaties van SV Bedum O- 13 dat bij het ingaan van de tweede seizoenshelft op een keurige derde plaats staat. ‘We zijn een jong team, vertelt Ryan die op 10-jarige leeftijd al zijn opwachting in toen nog de D1 van SV Bedum maakte. ‘Daarvoor deed ik al mee met het team van spelers onder de twaalf jaar. Daar speelden we toen vriendschappelijk mee tegen sterkere tegenstanders. Dat was in het begin wel spannend en ook pittig maar je leert er wel veel van. “Dat laatste geldt ook voor de trainingen die Ryan binnen de SV Bedum volgt. ‘Mijn vader is al vanaf het begin dat ik ging voetballen mijn trainer. Maar nu bij SV Bedum O- 13 krijgen we verder ook trainingen van Jelmer (Meinardi) en Rolf (de Boer). Dat vind ik heel erg leuk want alle drie leren ze ons weer wat anders. En dat pappa ook mijn trainer is vind ik helemaal niet vervelend. Daardoor kunnen we samen thuis ook praten over hoe een training of wedstrijd is gegaan,” vertelt Ryan waarbij het opeens over rugnummers gaat. Want op mijn vraag waarom zijn team niet met rugnummers speelt moet hij het antwoord schuldig blijven. ‘Dat weet ik eerlijk gezegd niet maar ik zou het wel mooi vinden wanneer, we met rugnummers zouden spelen.”Een logische vraag is dan uiteraard voor welk nummer hij zou kiezen. ‘Ik zou dan kiezen voor nummer 4 omdat ik dat een nummer vind wat bij een centrale verdediger past of ik zou voor nummer 6 gaan. Dat is het nummer van Paul Proba die ik, samen met Ander Herrera, bij Manchester United wel heel erg goed vind spelen. Natuurlijk vind ik Messi ook geweldig maar ik ben nu eenmaal geen aanvaller en scoor ook bijna nooit, voegt hij daar bijna verontschuldigend aan toe.Iets wat de frêle voetballer siert want in alle bescheidenheid ‘vergeet’ Ryan te vertellen dat zijn kwaliteiten duidelijk op een ander vlak liggen. Want ondanks zijn postuur is de nu eerstejaars D-junior iemand die in de persoonlijke duels zijn mannetje staat. Daarnaast voegt hij ook voetballend wat aan zijn team toe wat ook de scouts binnen de KNVB hebben herkend. Want begin januari werd Ryan door de KNVB uitgenodigd voor twee activiteiten richting een eventuele selectie van de KNVB. ‘We hebben maandag 23 januari, samen met de D2 van FC Groningen, een toernooi gespeeld en op maandag 30 januari volgt nog een training. En ik weet niet precies wat er vervolgens gebeurt maar dat zie ik dan wel weer. Ik doe op de training van maandag gewoon mijn best en tijdens het toernooi ging het ook wel goed vond ik,” aldus een nuchtere Ryan die vervolgens eerlijk antwoord geeft op de vraag wat hij er van vindt dat hij als 11-jarige al voor het tweede seizoen op een groot veld voetbalt. ‘Natuurlijk moest ik er even aan wennen toen ik voor het eerst op een heel veld mocht voetballen. Maar dat duurde niet heel erg lang en nu zou ik niet graag meer op een half veld willen voetballen.”Een helder antwoord van een jonge voetballer aan wie de hele ‘heisa’ rond het plan om het jeugdvoetbal van een ‘boost’ te voorzien verder aan voorbij gaat. Voor Ryan gaat het namelijk nog om plezier wat hij aan zijn sport beleeft. ‘Ik zou best profvoetballer willen worden. Wanneer dat niet lukt, zou ik wel voetbalcommentator willen worden. Of misschien wel voetbaltrainer want ik zou wel graag binnen het voetbal actief willen blijven. Maar wat ik dan wel heel belangrijk vind is dat ik daar hetzelfde plezier aan beleef dan wat ik nu als voetballer heb. Wanneer je namelijk een hobby beoefent waar je geen plezier meer aan beleefd moet je daar direct mee stoppen,” aldus Ryan die deze dagen voor een belangrijke keuze staat. ‘Na de zomer ga ik naar het voortgezet onderwijs en daarom moet ik nu, samen met mijn vader en moeder, een keuze maken voor welke school ik ga kiezen. We hebben al een paar scholen bezocht en er volgen nog een paar en dan moeten we beslissen.” Een verandering van school wat er voor zorgt dat hij ook afscheid moet nemen van juf Sanne Hamersma die altijd even vraagt hoe de wedstrijd van Bart en Ryan is verlopen. ‘Volgens mij voetbalt juf Sanne ook en doet ze ook aan basketbal dus wat dat betreft is ze best sportief, verteld Ryan tot slot terwijl we ondertussen met de servetjes, die even daarvoor nog als ‘voetbalveld’ hebben gediend, de olijven bedekken die wat ons betreft prima op het schaaltje met snacks hadden mogen ontbreken.