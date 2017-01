Jack Lammerts: Met Eext hadden we hoger op de ranglijst moeten staan

Met Jack Lammerts heb ik regelmatig contact waar het gaat om een verslag van de voetbalvereniging Eext richting de Oostermoer. Jack is, naast trainer Cor Lubach en teamgenoot Stefan Moek, een van mijn contactpersonen binnen Eext. Aan Jack vroeg ik daarom of hij een aantal vragen voor Puurvoetbalonline wilde beantwoorden en wat zorgde voor het onderstaand vraaggesprek.Ik speel mijn hele leven (vanaf mijn 6jaar) al bij de V.V. Eext.Daarnaast heb ik nog drie jaar lang met een aantal spelers van o.a. VKW gespeeld bij Fit boys Futsal 1. “‘Binnen onze ploeg hebben we de kwaliteiten om op een hogere positie te staan. Toch hebben we deze 7plek voornamelijk aan onszelf te danken. Zo hebben wij de 1periode drie wedstrijden gelijk gespeeld die we hadden moeten winnen (Vios 2-0 voorsprong werd nog 3-3, GKC en Zandpol). Wanneer we drie punten meer hadden gehad, hadden we de 1e periode van WKE overgenomen. Wanneer we wedstrijden als deze hadden gewonnen stonden we nu aanzienlijk hoger op de ranglijst. Kanttekening hierbij is wel dat we ten opzichte van vorig jaar een paar belangrijke spelers moeten missen en daarnaast aan het begin van het seizoen een drietal langdurige blessures hebben opgelopen.”‘Aangezien ik tot 2 a 3 jaar geleden keeper ben geweest ben ik geen voetballer die het van zijn technische skills moet hebben. Ik heb als veldspeler het plezier in het voetbal teruggevonden en moet het voornamelijk hebben van mijn werk- en vechtlust en, zoals onze trainer Cor Lubach dat zo mooi zegt, een winnaarsmentaliteit.Als ik naar onze club en dit niveau kijk is het in mijn ogen belangrijk een trainer te vinden die bij de club en spelers past. Dat betekent sociaal, gemakkelijk in de omgang maar tegelijkertijd ook een motivator die af en toe best de zweep er eens over mag gooien. Persoonlijk irriteer ik mij weleens aan de trainingsopkomst en de instelling tijdens trainingen en wedstrijden.”Ze nu al twee wedstrijden op rij niet verloren hebben. Daarnaast kan ik me herinneren dat Groningen de eerste seizoenshelft een paar keer door slordigheden of het gebrek aan constantheid heeft verloren. Wanneer ze dit weten te verbeteren verwacht ik dat ze rond de 6a 7plek moeten kunnen eindigen.”‘In het dagelijks leven ben ik financieel adviseur, voornamelijk op het gebied van hypotheken. “De 5klasse is opgeheven. Geintje;). Of een promotie binnen nu en 5 jaar daadwerkelijk gebeurd hangt denk ik af van de doorstroom van jeugd. Afgelopen jaren is er slechts een beperkt aantal jeugdspelers doorgestroomd dus ik hoop dat er de komende jaren een aantal jeugdspelers door kunnen stromen die de ‘oude garde’ kunnen vervangen en Eext daadwerkelijk weer in de 4klasse laat voetballen.Eens. Alleen begint dit probleem al veel dichter bij huis om als voorbeeld de eredivisie en Premier league maar te noemen. De top kent hoge salarissen en weet door hun budget kwaliteit te kopen. Ploegen die zelf goed opgeleid of gescout hebben moeten elke transferperiode weer vrezen voor de verkoop van één van hun beste spelers. “‘Er gaat niets boven het voetballen op natuurgras. Voornamelijk vanwege het gevoel en de beleving om over de schaafwonden van het kunstgras nog maar niet te spreken. “, ons kent ons, een vast publiek. Een mooi voorbeeld vind ik een verbouwing van ons complex een aantal jaren geleden. Als club kregen wij een budget beschikbaar om het complex te verbouwen. Vrijwel de gehele verbouwing is door vrijwilligers uitgevoerd en wordt door onze vrijwilligers nog steeds netjes onderhouden! Helaas merk ik dat het ook binnen onze vereniging steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden. “‘Ik verwacht dat dit een leuke strijd wordt tussen Ajax en Feyenoord. Helaas voor Feyenoord vrees ik dat Ajax kampioen wordt omdat deze een bredere selectie kent en ik me afvraag of Feyenoord deze prestaties het hele jaar kan volhouden.Lewis Baker van Vitesse (nog steeds onder contract bij Chelsea). Ik denk dat hij voornamelijk in Engeland onderschat is. Chelsea heeft hem destijds aan de kant gezet en uiteindelijk verhuurd aan een club in de League one. Daar heeft hij in een jaar tijd slechts een aantal keren in het 1elftal gespeeld. Sinds hij bij Vitesse speelt laat hij zien een belangrijke waarde te zijn op het middenveld. Gezien zijn jonge leeftijd (22) verwacht ik dat hij zich de komende jaren nog wel in de kijker gaat spelen.”