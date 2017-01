Tinus moet zich maar niet meer druk maken, doet de KNVB ook niet.

Het seizoen is nu precies halverwege en de ergernissen komen steeds meer om de hoek kijken. Want leg ook nu het winterstop is je oor te luister en je weet dat er ook nu weer weinig is veranderd. Dat is jammer en dat vind ‘Tinus Dopsleutel’ ook. Tinus Dopsleutel zal dit seizoen het synoniem zijn voor alles wat ik hoor, zie, en misschien ook wel meemaak langs de lijn. Natuurlijk snap ik de vraag waarom het synoniem ‘Tinus Dopsleutel’. Een vraag die zeker een antwoord verdient en wat simpel is. Er zijn voldoende clubs, vrijwilligers, scheidsrechters, trainers en spelers die ergens tegenaan lopen maar hun naam niet graag vermeld zien worden. Iets wat ik wel begrijp en ook zeker respecteer. Daarom zal ‘Tinus Dopsleutel’ de personificatie worden van alles wat er in voetballand wonderland gebeurd en wat het benoemen waard is. Dus voor alle duidelijkheid, Tinus kan een club, vrijwilliger, scheidsrechter, trainer, speler of supporter zijn die iets te vertellen heeft over wat er zich binnen de wereld van het amateurvoetbal afspeelt. Zo raakte ik gisteren in gesprek met ‘Tinus Dopsleutel’ die een beetje klaar was met de weersomstandigheden en de KNVB die er ook deze winterstop weer niets van begrijpt. Een gesprek dat als volgt ging.Training afgelast?Leuk kunstgraseen bar en boos cup dus.Dat denk ik ook want volgens Harma, Helga en meer van die profeten die het vaak mis hebben wordt dinsdag een ijsdag met in de avond temperaturen van -8. Maar gelukkig hoeven de amateurvoetballers nog niet in actie te komen denk ik even hardop.Dat is voor de teams die moeten spelen lekker. Die kunnen zich toch totaal niet voorbereiden op een wedstrijd die eigenlijk voor 90% niet doorgaat.Om heel eerlijk te zijn deel ik je mening helemaal maar zou aan dit probleem aandacht besteden weinig uithalen denk ik.Een duidelijk verhaal van ‘Tinus’ die wel een beetje klaar is met de KNVB. Maar er zijn er velen die precies eender denken dan ‘Tinus’ en wat ik mij prima kan voor stellen. Sinds ik met Puurvoetbalonline actief ben hoor ik iedere winter weer dezelfde geluiden. Clubs die niet kunnen trainen omdat de weersomstandigheden, en de toestand van de velden, dat niet toelaten. Dat hoorde ik in de winter van 2008-2009 en dat hoor ik nu nog steeds. Even dacht ik vanmorgen, zal ik er even een ‘stevige’ column uitgooien over dat het waanzin is om voor het amateurvoetbal in januari een programma vast te stellen. Maar ik bedacht mij echter dat ik daar helemaal geen moeite in moest gaan steken. Verspilde energie richting een probleem wat over tien jaar nog een probleem zal zijn. Een nog groter probleem wanneer we de klimaatdeskundigen mogen geloven want alles schuift op in de natuur. Want in september met een temperatuur van meer dan 30 graden op het strand zitten gaat vaker gebeuren in Nederland. Dat geldt ook voor de winterperiode die steeds later begint en die steeds vaker bij teams de voorbereiding op de tweede seizoenshelft in het honderd gooit. ,Dat worden weer potjes van 3:3 in een gymzaal waar je je kont niet kunt keren, hoorde ik vanmorgen een trainer zeggen. Een trainer die in het weekend van 28 en 29 januari met zijn team in actie moet komen. ,,Wanneer het een beetje meezit, kunnen we hopelijk volgende week weer een beetje trainen want we moeten dat weekend wel weer aan de bak.”Een bizarre situatie en waar al vaker wat over gezegd en geschreven is maar waar ik van denk, laat maar lekker gaan en steek maar geen energie meer in een bond die heel goed weet hoe het allemaal moet maar daar richting zijn leden niets mee doet