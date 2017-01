vv Kloosterburen bijna 20 jaar geleden

De rubriek ‘Het Sterrenteam van..’ moest terugkeren. Daar was ik snel uit toen ik een aantal maanden geleden de diverse rubrieken langs ging. Want de rubriek ‘Het Sterrenteam van’ was wel een ‘bezoekerstrekker’ Want velen vonden het leuk om door een Sterrenteam van…. Weer herinneringen op te halen aan vroeger. Zo gebeurde het dat er wat mensen benaderd werden voor hun Sterrenteam. De reacties waren positief maar het vervolg wat minder. De teams die waren beloofd kwamen niet binnen en dat zorgde dat ik besloot om het vanaf maar anders te gaan doen. Op mijn bezoeken aan de diverse complexen kom ik uiteraard ook in bestuurskamers en kantines. Niet voor de derde helft maar meer ruim voor een wedstrijd. Dan zie ik ze hangen, de foto’s van de teams uit vroegere jaren en waar ik soms de spelers van ken. Maar ook komen er soms foto’s voorbij op de sociale media waar ik de spelers van ken.Zo was daar enkele weken een foto die werd geplaats door Johannes Scholtens uit de periode dat hij het doel verdedigde van het eerste elftal van de voetbalvereniging Kloosterburen. Johannes dacht aan een foto van ongeveer 17 jaar geleden moest zijn. Iets wat niet helemaal klopte. Want gezien het feit dat Johnny Veenstra als trainer op de foto staat moet dat echt eerder zijn geweest.Links bovenaan staat dus trainerdie als ik mij niet vergis dat seizoen nog naar De Heracliden zou verhuizen. John was een trainer met duidelijke regels want zo weet ik uit zijn periode dat wanneer de R in de maand zat er niet in korte broek getraind werd. Dat was geen thema. De R in de maand was trainen in een lange broek. Voor velen vreemd maar gezien het volgens John snel afkoelen van de spieren een absolute must. Naast Johny staatMarcel was een verdediger van het type, jij komt mij niet voorbij. Of dat nu in een wedstrijd of op een training was maakte hem niet veel uit. Op de training leverde hem dat weleens blikken op van, kan het even wat rustiger maar echt veel indruk maakte dat niet de verdediger die nooit echt basisspeler was. Dat gold niet voordie als jong ‘broekie’ in het eerste elftal kwam. De op de foto nog piepjonge Van der Wildt kon een beetje voetballen en had het denk ik wel verder dan Kloosterburen kunnen schoppen wanneer hij niet steeds door blessureleed was geplaagd. Naast Joost staatdie precies eender dan Marcel Halsema geen jaren achtereen in het eerste team van de withemden heeft gespeeld. Iets wat wel van toepassing is opJohan is de zoon van oud-voorzitter Geert Timmer die zelf als voetballer furore maakte bij Zeester. Waar Geert een technisch begaafde voetballer was moest Johan het hebben van zijn inzet en een enorm portie onverzettelijkheid. Een voetballer die zowel centraal achterin of als breker op het middenveld jarenlang een belangrijke rol heeft vervuld waar door een knieblessure een eind aan kwam. Nu duidelijk wat grijzer maar het is hem toch echt,de huidige voorzitter van de vv Kloosterburen. Hier in trainingspak maar toch topscoorder aller tijden binnen ‘zijn’ Kloosterburen. Een spits die iedereen wel in zijn team wou en waar Ron aanbiedingen voldoende voor kreeg. Naast Ron staat Richard Bolt die jarenlang als centrale verdediger in de hoofdmacht van Kloosterburen. Richard was geen speler van dan een 5 en vervolgens een 9 maar een speler die gerust een constante factor genoemd kon worden.is van dit team nog de enige speler die nog steeds in het eerste team speelt. Bert zal op deze foto een jaar of 18 zijn geweest en is nu bijna twintig jaar later nog steeds een gewaardeerde kracht binnen de hoofdmacht van Kloosterburen. Wie kentniet. Hans is ondertussen al ruim twintig jaar als teamleider aan Kloosterburen verbonden en vult dat op zijn geheel eigen manier in. Een manier die bij Hans en Kloosterburen past en waar hij alom voor gewaardeerd wordt. De man naast Hans op de foto isdie in de periode van deze foto voorzitter van de voetbalvereniging was. Waarom Henk op deze foto staat weet ik niet precies maar zal ongetwijfeld maken hebben met een sponsoractiviteit.was in deze periode de vaste grensrechter van Kloosterburen 1. Naast zijn activiteiten als grensrechter was Herman verder als clubscheidsrechter actief maar sinds kort heeft Herman daar een punt achter gezet om zich meer te kunnen richten op het langeafstandslopen.Links vooraan zit. Johan was een zeer trouwe supporter van de plaatselijke hoofdmacht en was bij uit en thuisduels paraat. Johan is enige jaren geleden overleden maar ook tijdens zijn ziekte wenste hij wel op de hoogte gehouden te worden van het wel en wee van ‘zijn’ Kloosterburen. Hier op de foto zitin spijkerbroek. Iets wat helaas vaker gebeurde want blessureleed was Jan niet vreemd. Dat was niet alleen jammer en vervelend voor Jan maar ook voor Kloosterburen want een fitte Jan Scholtens kon je eer prima bij hebben. Naast Jan zit ‘die in het echt Hans Bos heet. ‘Bas’ was een onberekenbare spits en ook op latere leeftijd nog zeer snel. Ik denk eerlijk gezegd dat wanneer Hans zich wat eerder serieus met het spelen voor het eerste was gaan bezighouden hij echt een van de betere spitsen van Kloosterburen was geworden. Wanneerdezelfde virtuositeit had als voetballer dan hij als bespeler van een trompet bezat was hij eredivisiewaardig geweest. Maar helaas was dat niet het geval hoewel Richard voor Kloosterburen een zeer gewaardeerde voetballer was. De volgende op de foto is doelman. Een doelman van het type Piet Schrijvers, mijn strafschopgebied is mijn territorium. Wanneer de tegenwoordig in Bedum woonachtige zijn doel uitkwam dan kwamen er namelijk ook wat kilo’s mee en waar menig tegenstander van dacht, ik vind het wel prima. Naast een prima keeper bezat Johannes ook de gave om Rinus Michels te kunnen imiteren. Iets waar hij vaak om gevraagd werd en waar hij met veel plezier aan voldeed.kwam jarenlang voor het eerste elftal van Kloosterburen uit en keerde zelfs nadat hij officieel afscheid van het eerste team had genomen. Arjan van der Klei stond bekend als een echte vrijetrappenspecialist want ‘Klei’ krulde de ballen vaak daar waar hij ze wilde hebben.kwam een paar jaar eerder over van Zeester waar het zondagvoetbal werd ingeruild voor het prestatievoetbal op de zaterdag. Jaap werd in Kloosterburen een zeer gewaardeerde kracht en schopte het zelfs tot aanvoerder. Een taak die hij tot ieders tevredenheid uitvoerde want Jaap was absoluut een aanvoerder die voorop ging in de strijd. Naast Jaap zitRichard was iemand die echt goed kon voetballen maar een ( te ) bescheiden karakter had.